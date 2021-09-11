Главные супергеройские комиксы лета 2021, вышедшие на русском

Лето в этом году было жарким. И речь не только о погоде — издательства комиксов постарались на славу, чтобы угодить всем. Рассказываем об интересных новинках в жанре супергероики: тут у нас продолжение знаковых серий о Бэтмене, Зелёных Фонарях и Карателе, окончательное внедрение «Хранителей» во вселенную DC, первоисточник последней экранизированной работы Марка Миллара, несколько любопытных комиксов Marvel и большая порция ностальгии для всех, кто в детстве сотни раз слышал Go-Go Power Rangers.

Локи в президенты

Конечно же, издатели не могли не воспользоваться инфоповодом — выходом сериала о всеми любимом боге-трикстере. Поэтому встречайте мини-серию Кристофера Хастингса под звучным названием «Локи в президенты».

Кем только Локи не был за долгие годы, но, меняя обличия одно за другим, он всегда оставался богом хитрости и обмана. С тягой к мировому господству, конечно. Чего мелочиться-то? Наконец в Америке Локи подвернулась возможность сделать первый шаг к заветной цели. И вот коварный асгардец врывается в гонку за «престол» в Белом доме! Что это — очередной хитроумный план или настоящее желание заполучить реальную власть?

В любом случае в наш цифровой век, когда СМИ творят что хотят с умами людей, неотразимая улыбка и острый язык Локи окажутся пострашнее любого оружия. Но получится ли у него добиться желаемого, если Мстители объявляют ему информационную войну, а в Латверии назревает очередной крупный кризис, который нужно будет как-то разрешить?

Часы Судного дня. Том 2

Наконец у нас полностью издали то, чего все ждали со странной смесью страха и предвкушения. DC замахнулось на наследие «нашего всего», Алана Мура, и «Хранители» окончательно стали частью основной вселенной. Теперь сильнейшие герои двух миров — Доктор Манхэттен и Супермен — могут выяснять отношения на страницах одного и того же комикса. А ещё здесь есть «камео» Владимира Путина!

Первый том начинается там, где всё закончилось у Мура. План Озимандии провалился, и события в Нью-Йорке ничему не научили людей. Зато дневник Роршаха подлил масла в огонь скандала: теперь на Вейдта объявлена охота. Самый умный человек на Земле не отчаивается и, прихватив с собой нового Роршаха, отправляется на поиски Доктора Манхэттена, который всё исправит.

Их путь лежит в основную вселенную супергероев DC. Но там и без них неспокойно: по всему миру идут протесты против мета-людей. А появление новых гостей (кстати, за Вейдтом увязалось ещё несколько любопытных персонажей) начинает подтачивать основы самой реальности. Чем всё закончится? Смогут ли герои договориться, или два мира погибнут из-за схватки двух самых сильных мета-людей?

Могучие Рейнджеры, Морферы Силы. Год первый. Полное издание

It’s Morphin Time! Если после этой фразы у вас в голове сразу нарисовались кадры с подростками, выкрикивающими названия Динозордов, значит, в детстве вы тоже смотрели «Могучих рейнджеров». Серия комиксов издательства Boom! Studios осовременивает франшизу и одновременно заходит на поле ностальгии. Судя по отзывам, у них получилось это сделать куда лучше, чем у полнометражного фильма, вышедшего годом позже.

Томми Оливер — новенький в школе небольшого городка Энджел Гроув. Ему и так непросто, но когда коварная злодейка Рита Репульса околдовывает его и превращает в злого Зелёного Рейнджера, дело усложняется. Хорошо, что Могучим Рейнджерам удалось снять чары и вернуть Томми на сторону добра. Теперь ему предстоит осваиваться среди одноклассников, общаться с новыми друзьями и, главное, справляться со всеми опасностями, которые встают на пути свежеиспеченного героя.

Встречайте: скруллы!

Новый комикс Marvel, выпущенный к премьере «Капитана Марвел», оказался необычным шпионским боевиком. Основная цель расы скруллов, космических перевертышей, — возродить Тронный мир, свою утраченную родину. Ради этого они тайно вторгаются на чужие планеты, захватывая их изнутри.

Семья Уорнеров — как раз такие «тайные агенты», внедрённые в человеческое общество. Они должны подготовить Землю к трансформации и превращению в новый Тронный мир. Помешать им может только проект «Цветение», чьи загадочные оперативники идут по пятам скруллов, методично уничтожая их. Кто выйдет победителем в этой схватке и как она повлияет на планы Уорнеров?

Рыцари Marvel. 20 лет

Marvel Knights — это импринт Marvel, издающий отдельные законченные истории, которые можно спокойно читать, не следя за событиями основной вселенной. В дальнейшем импринт стал оплотом «уличной» супергероики, где персонажи не вершат судьбы мира, а разбираются с более приземлёнными проблемами. Из «Рыцарей Marvel» выросли такие знаковые серии, как «Сорвиголова» Бендиса и «Каратель» Энниса (о нём, кстати, чуть ниже).

Этот сборник — дань уважения той эпохе. Донни Кейтс, один из самых ярких современных сценаристов Marvel, вместе с другими молодыми авторами и художниками рассказывает историю в присущем «Рыцарям Marvel» стиле. Слепой приходит в себя на кладбище, и в его голове роится куча вопросов. Почему он здесь? Что за бред рассказывает ему хмурый коп? Что это за подозрительный тип на заднем сидении полицейской машины? Скоро Мэтт Мёрдок начинает вспоминать… Вот только поможет ли ему это, получится ли у него и других «рыцарей» спасти город в мире без чудес?

Наследие Юпитера. Том 1

Ни для кого не секрет — практически все новые комиксы Марк Миллар пишет с прицелом на экранизации. Не была исключением и серия «Наследие Юпитера», права на которую Netflix выкупила вместе со всеми комиксами сценариста в придачу. И хотя экранизация считается неудачной, это не повод отказываться знакомиться с первоисточником, где можно разглядеть куда больше интересных моментов. Всё же здесь Миллар выступает на привычном для себя поле деконструкции супергероики.

Суперспособности никого не делают святым. Можно спасти мир от вторжения пришельцев или очередного безумного учёного, но проиграть схватку с собственными демонами. В центре истории — стареющее поколение супергероев, надеющихся на то, что вскоре их сменят собственные подросшие дети. Однако молодёжь не торопится принимать на себя «великую ответственность», ведь им по душе более разгульный образ жизни. А пока в рядах героев зреет конфликт отцов и детей, над миром нависает новая угроза.

Об экранизации Сериал «Наследие Юпитера» — почти античная трагедия в супергеройском жанре Очередной сериал, поднимающий темы великой силы и великой ответственности. Удалось ли ему сказать хоть что-то новое?

Рыцари Marvel. Каратель. Полное собрание. Том 2

Выпуск «Карателя» от белорусского издательства Alden Comics застопорился, а вот «Карателя» времён «Рыцарей Marvel» от того же сценариста, Гарта Энниса, даже год ждать не пришлось. Издательство «Комильфо» возвращает читателей на его кровавый путь возмездия.

Разобравшись с Ма Нуччи и её кланом, Каратель только распробовал кровь на вкус, и останавливаться он совсем не хочет. Чтобы утолить свою жажду, Фрэнку побывает в Южной Америке, Северной Ирландии и пройдётся по мрачному подземелью Нью-Йорка. На пути ему придётся с определёнными целями спасти дона мафии от повстанцев, уничтожить гнездо продажных копов и помочь одной несчастной соцработнице, а также в компании с Росомахой столкнуться с бандой карликов, отрезающих ноги местным мафиози.

Зелёный Фонарь. Самый Светлый День

Продолжается знаменитая сага Джеффа Джонса о Зелёных Фонарях. За «Самой Тёмной Ночью» обязательно наступает «Самый Светлый День».

После победы над самой Смертью у Хэла Джордана появляется новая миссия: он должен защитить воплощения цветов Эмоционального Спектра, откуда все Фонари черпают силу, — Сущности. Кто-то поработил их, и опасность нависла над всеми Корпусами.

Чтобы спасти Сущности, друзьям и врагам придётся объединиться. Трудно представить, что Атроцитус, Ларфлиз и даже Синестро будут сражаться бок о бок с Хэлом. Но желание жить ещё и не такие чудеса творило, ведь если хотя бы одна из Сущностей погибнет, большие проблемы ждут весь Спектр. Поэтому ключ к спасению вселенной лежит в силе единства всех цветов.

Бэтмен. Проклятие Белого Рыцаря

Долгожданное продолжение полюбившейся критикам и читателям истории Белого Рыцаря, придуманной и нарисованной Шоном Мёрфи. Мы возвращаемся в мир, где Джокер излечился от безумия и пошёл информационной войной на Бэтмена, поведение которого здесь вполне оправдывает прозвище Тёмного Рыцаря.

Хотя планы Джокера, вернее, уже Джека Напьера, пошли прахом, а сам он снова угодил в Аркхэм, семена борьбы дали всходы. Готэм застыл на пороге больших перемен, и элите не нравится, что Бэтмен со своими безумными выходками им мешает. А когда у тебя появляются влиятельные друзья, стены Аркхэма уже не столь неприступны.

И вот Джек снова на свободе, и он готов взять реванш. Тем более на его стороне не только тайные силы Готэма, но ещё и простой церковный уборщик Жан-Поль — человек, в чьём сердце горит огонь веры, а в руках — меч. Этого достаточно, чтобы превратиться в ангела мщения — Азраила. А знание древней тайны, связывающей род Уэйнов с историей Готэма, делает его ещё более опасным противником для Бэтмена.

Бэтмен. Тёмный Рыцарь. Легенды. Городская легенда

Ещё один сингл о Бэтмене из линейки «Легенды». Примечателен тем, что сценарий написал Билл Уиллингхэм — создатель серии «Сказки».

Не все жители Готэма верят в существование Бэтмена. Для некоторых он всего лишь персонаж городской легенды. Каково же было их удивление, когда Бэтмен в прямом смысле рухнул к ним под ноги! Очнувшись, Тёмный Рыцарь не сумел вспомнить, как он сюда попал и что собирался делать. Заботливые прохожие усадили его в такси и отправили продолжать поиски в злачный район. Кажется, этой ночью Бэтмен столкнулся с бандой портовых рейнджеров, но полностью уверенным быть нельзя.

А вот в том, что здесь защитника Готэма не ждёт тёплый приём, сомневаться не приходится. В порту даже тот, кто защищает невинную жертву, рискует от неё же получить по голове, а члены банды могут прикинуться добрыми самаритянами и использовать Бэтмена. На тех улицах спастись от упомянутых портовых рейнджеров не поможет даже верный супергеройский костюм. Но неужели это значит, что силы Бэтмена — всего лишь легенда? Или в ней всё же есть доля правды?