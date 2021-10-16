«Вечные» в комиксах: что нужно знать о героях нового фильма Marvel

4 ноября выходит новый блокбастер Marvel «Вечные». И если вы не имеете ни малейшего представления, кто это такие, — это абсолютно нормально, ведь даже большинство фанатов комиксов лишь краем уха слышали об этих героях. Между тем вечные сыграли огромную роль в космической мифологии современного мира Marvel и могут открыть много новых возможностей для киновселенной.

Как они появились?

Нельзя рассказывать о «Вечных», не рассказав об их авторе, Джеке Кирби. Если вы хоть раз слышали его имя, то наверняка слышали и его «титул» — Король. Он рисовал комиксы всю жизнь, начиная с 1936 года. За десятилетия плодотворной карьеры из-под кисти Кирби вышли десятки персонажей: Капитан Америка, Фантастическая четвёрка, Галактус, Халк, Люди Икс и даже один из главных злодеев вселенной DC, Дарксайд.

Авторскую серию «Вечных», которую Кирби и писал, и рисовал, мир увидел в 1976 году. К тому моменту Джек тяготел к научной фантастике, футуристическим дизайнам и сюжетам, развивающим его космическую мифологию.

Эта история начинается так: доктор Дэмиан, его дочь Марго и оператор Айк Харрис отправляются исследовать руины храма инков. Выясняется, что храм таит в себе заброшенные технологии космической цивилизации и вместе с тем — тайну происхождения человечества.

Оказывается, сотни тысяч лет назад Землю посетили космические гиганты целестиалы (т. е. «небожители»), которых заинтересовали обитающие на планете животные. Пришельцы начали ставить опыты над обезьянами, в результате на Земле появилось три биологических вида людей: непосредственно человечество, девианты и вечные.

Вечные обладают безграничной силой, бессмертием и красотой. Они — идеальная версия человека. Некоторые из них скрываются среди людей, другие живут в отдалении подобно богам.

Девианты же, наоборот, напоминают неудачный эксперимент. Атомы их тел постоянно перестраиваются, создавая уродов и чудовищ. Когда девианты впали в немилость к целестиалам, их столицу Лемурию низвергли в морские пучины — и с тех пор раса девиантов скрывается от остальных и вынашивает план мести.

Один из исследователей храма, Айк Харрис, на самом деле оказался вечным Икарисом. Он искал этот храм, чтобы активировать маяк и привести сюда своих богов. По его призыву на планету высаживается Четвёртое войско во главе с целестиалом Аришемом. Его задача — наблюдать за Землёй 50 лет, чтобы в конце вынести приговор созданной ими жизни.

Поскольку вечные просуществовали на планете сотни тысяч лет, Кирби часто заигрывает с мифологией, ассоциируя вечных с богами. Так, например, Икарис как-то рассказывал, что во время потопа указал путь лодке с животными; другие вечные служили прообразом для различных пантеонов: скорохода Маккари часто принимали за римского бога Меркурия, а один из городов вечных, Олимпия, скрыт в горах Греции.

Девиантам же досталась роль демонов — образу подземных чудовищ они вполне соответствует. Этим они и пользуются: нападая на Землю, девиантский генерал Кро отращивает рога, чтобы люди в ужасе думали, что к ним пожаловал дьявол.

Комикс Кирби практически не рассказывал об отдельных персонажах, делая ставку на глобальный сюжет, концепции и открытия, которые ждут читателей. Увы, публика этого не оценила и комикс попросту не смог найти достаточно широкую аудиторию. Серия продержалась всего 19 выпусков, многие идеи Кирби так и остались нереализованными.

На протяжении следующих десятилетий вечные появлялись то тут, то там во вселенной Marvel. Некоторые из них присоединялись к Мстителям, а большой сюжет The Eternals Saga в комиксах о Торе закрывал некоторые линии повествования, начатые Кирби. Новая серия «Вечные», стартовавшая в 1985 году, тоже не снискала особой популярности — ее ни разу не переиздавали с тех пор.

Кто в команде?

Судя по трейлерам, фильм «Вечные» многое почерпнул из оригинального комикса. Поскольку речь идёт не о команде разношёрстных героев, а о представителях одной расы, у них схожие способности: бессмертие, сила, возможность летать или выпускать лучи энергии.

Икарис (Айк Харрис)

Практически всемогущий вечный. Долгое время скрывался среди людей.

Актёр: Ричард Мэдден («Игра престолов»)

Маккари (Марк Карри)

Вечный, способный быстро передвигаться, из-за чего люди принимали его за древнеримского бога Меркурия. В фильме и новых комиксах будет женщиной, причём глухонемой, говорящей языком жестов.

Актриса: Лорен Ридлофф («Ходячие мертвецы»)

Айак

Единственный из вечных, способный разговаривать с целестиалами. Во время прошлого пришествия космических гигантов он обучил инков обслуживать их корабли. Поэтому его часто изображают в костюме жреца инков. После помощи людям он был на столетия заточён в камне, ожидая, когда его снова призовут. В фильме и новых комиксах будет женщиной.

Актриса: Сальма Хайек

Тена

Дочь предводителя вечных, Зураса. Смелая воительница, у которой в прошлом был роман с генералом девиантов, Кро.

Актриса: Анджелина Джоли

Друиг

Коварный хитрец, «змея», как описывают его некоторые сородичи. Его главное оружие — страх и дипломатия, умение манипулировать и давить на болевые точки, чтобы склонить противника на свою сторону. Если среди вечных начинаются распри, то в этом наверняка замешан Друиг.

Актёр: Барри Кеоган («Дюнкерк», «Убийство священного оленя»)

Фастос

Учёный, изобретатель и кузнец вечных. Во времена Древней Греции его принимали за бога Гефеста. В современном мире он скрывался в Германии под личностью автомобильного инженера Филиппа Стосса. Именно он выковал меч для Кинго.

Актёр: Брайан Тайри Генри («Атланта»)

Кинго

Легендарный мечник, участвовавший во многих исторических событиях. Именно он помог остановить нашествие монголов в Европу (есть основания полагать, что и это был план Друига). К XVI веку он обосновался в Японии, где постигал искусство самураев. В современном мире нашёл себя как актёр в фильмах о самураях. В фильме вместо японских черт Кинго придали индийские.

Актёр: Кумэйл Нанджиани («Кремниевая долина»)

Спрайт

Вечный, запертый в теле 11-летнего ребёнка. Трикстер, способный менять внешность. Несмотря на многомиллионный возраст, к Спрайту все по-прежнему относятся как к малышу и не воспринимают всерьёз. Однажды его желание стать обычным смертным и повзрослеть чуть не привело к падению всех вечных. В фильме и новых комиксах будет девочкой.

Актриса: Лия Макхью («Сторожка»)

Гильгамеш

Вечный, известный под десятками имён. В древности помогал простым людям, свергая тиранов и уничтожая чудовищ. Столетия сражений сделали из него непревзойдённого бойца. Однако за гордыню и постоянное вмешательство в человеческую историю Гильгамеш был заключён под стражу и десятилетия провёл в Олимпии.

Актёр: Ма Дон Сок («Поезд в Пусан»)

Серси

Вечная, умеющая изменять материю. Попала в греческие легенды под именем Цирцея (или Кирка), лично видела Одиссея и показывала свои способности Мерлину, участвовала во Французской революции и была одной из основателей Ордена иллюминатов.

Актриса: Джемма Чан («Фантастические твари и где они обитают», «Капитан Марвел» — где она, кстати, играла другую героиню, Минн-Эрву)

Почему мы о них не слышали?

Печальный ответ на этот вопрос дал главный редактор Marvel Джо Кесада в середине 2000-х: «Во вселенной Marvel “Вечные” находятся в таком свободном плавании. С тех пор как Джек ушёл, с ними ничего толком не делают и даже не знают, что сделать».

Кесада вернул вечных на страницы комиксов Marvel. Сделать это он предложил Нилу Гейману, который к тому времени уже покорил миры и литературы, и комиксов: он дописал своего «Песочного человека» и сочинил успешную серию комиксов «1602» о супергероях колониальной эпохи.

Поскольку о вечных мало кто помнил и они особо никому не были нужны, Гейману предоставили свободу действий. История, которая у него получилась, стала своего рода ретконом (корректировка прошлого в соответствии с текущими нуждами сюжета). Да, 30 лет назад Землю и правда посетили целестиалы. Но этого никто не помнит.

Почти все вечные забыли свою настоящую сущность и живут обычной человеческой жизнью. Маккари превратился в медика Марка Карри. Тена — в оружейного инженера на службе у Тони Старка. Спрайт, вечно молодой подросток, стал телезвездой. Серси организует вечеринки и светские приёмы. Друигу досталась самая интригующая роль: он занимает должность премьер-министра вымышленной советской республики Ворожейки и правит там железной рукой. Только Икарис знает, что на самом деле произошло 30 лет назад. Без помощи других вечных ему не остановить пробуждение целестиала, покоящегося под Сан-Франциско.

Несмотря на потенциал сюжета, талант Геймана и неожиданную развязку, история вышла невыразительной и не дала персонажам нужного толчка к популярности.

Следом историю подхватили Дэниел Кнауф (сценарист сериалов «Сверхъестественное», «Спартак: кровь и песок» и «Карнавал») и его сын Чарльз. С вверенным материалом Кнауфы справились намного лучше. В их истории вечные раскололись на два лагеря под предводительством Друига и Икариса. Каждый из них набирает армию, готовясь к войне, в то время как к планете приближается орда саранчи. Но даже эта история закончилась в 2009-м, продержавшись всего 9 выпусков.

Долгое время у вечных не было своей большой серии. Самые важные факты и сюжеты о них известны из циклов про других героев либо официальных энциклопедий. А между прочим, там есть о чём рассказать!

В истории вечных были гражданская война, которая раскидала их по Солнечной системе и привела к появлению новых видов; пришествие тёмных целестиалов; основание городов по всей планете со сложной системой взаимоотношений и много чего ещё.

Привести всё это в порядок призвана серия Кирона Гиллена, которую запустили весной 2021 года. Очевидно, на неё делают большие ставки и «подгоняют» под будущий фильм. Так, внешность и пол персонажей стали соответствовать тому, что нам покажут в фильме. Внутри комикса это объясняется очень просто: раз в 20−25 тысяч лет с вечными происходят метаморфозы, которые и меняют их внешний вид.

По версии Гиллена, целестиалы создали всего сотню вечных. Они не заполонили Землю за тысячелетия развития, потому что размножаются очень редко. А создали их не просто так, а с конкретной целью — защищать человечество до прибытия целестиалов. Хотя и тут есть пара тёмных секретов.

Зачем они киновселенной?

Раз вечные такие всемогущие и у них такая богатая история, почему они не появлялись в прошлых фильмах? Ответ на вопрос дали в трейлере: им запрещено вмешиваться в дела людей, если это не связано с девиантами. Хотя, учитывая, что Marvel иногда специально водит зрителей за нос, тут может повториться сюжетный ход Геймана с амнезией.

Зачем Marvel вводит на экраны героев, которых всё это время как бы не было? Четвёртая фаза киновселенной явно делает большую ставку на космические приключения: в списке уже есть «Тор: Любовь и гром» и «Стражи Галактики. Часть 3». Кевин Файги также намекал на появление Фантастической четвёрки, чья история тесно связана с космосом.

Если раньше события вселенной крутились вокруг камней бесконечности и плана Таноса, то именно «Вечные» могут задать магистральный сюжет всем следующим фильмам. С появлением целестиалов (а их уже показали в трейлере), возможно, нам покажут и их врагов, Орду. Если целестиалы создают жизнь, то Орда — это, по сути, космическая саранча, которая уничтожает всё живое.

Что ещё Marvel может сделать с вечными и целестиалами? Самый простой вариант — перенести их обширную историю на малые экраны и сделать супергеройскую космооперу. Благо половина актёров фильма уже известна именно ролями в сериалах. А поскольку даже Танос связан с вечными, мы можем увидеть историю его рождения и становления в виде мини-сериала. Просто забыть об одном из лучших злодеев киновселенной было бы преступлением.

Кроме того, вечные и целестиалы ответственны за появление всех людей с врождёнными спецспособностями. Даже ген X, присущий мутантам, тоже создали они. Зрители, гадающие, как же в киновселенную введут Людей Икс, кажется, получили ответ.

* * *

Очевидно, что на «Вечных» делают большую ставку. Учитывая богатую предысторию, звёздный каст, оскароносного режиссёра и внушительный хронометраж в 2,5 часа, именно этот фильм должен стать новой отправной точкой киновселенной после «Мстителей: Финал».