Куда сходить на екатеринбургском фестивале ГикКон? Полное расписание

Друзья, уже завтра, 28 августа, в Екатеринбурге пройдёт фестиваль популярной культуры ГикКон, где мы вместе с Hobby World выступаем в качестве информационных партнёров. Конвент будет бесплатным, но с обязательной регистрацией: вот здесь (Geek Stage: косплей, музыка, громкие анонсы) и вот здесь (Game World: настолки, видеоигры, комиксы, лекторий, питчинги).
Всё начнётся в 10:00 и продлится до 20:00. А пройдёт в ТРЦ «Радуга Парк» (Репина, 94)
Ну а мы дублируем расписание со всеми активностями!
Geek Stage
10:00 DJ Set Негодяев
11:30 Павел Скрипниченко: Будет ли конец света?
12:00 Дмитрий Калинин & Лев Маврин: Путь в индустрию комиксов без опыта и большой студии
12:30 Косплей-шоу №1
13:15 Baba Yaga
13:30 Косплей-шоу №2
14:15 NEWTON park — научное шоу
14:30 Косплей-шоу №3(финал)
15:15 Baba Yaga
15:30 Роман Котков и Сергей Горошко — общение с залом
17:00 drunk.
17:30 Вика Радисева
18:00 ФРАНКЛИ
18:30 Подведение итогов питчингов и косплей-шоу
19:00 Super Collection Orchestra
11:30 Павел Скрипниченко: Будет ли конец света?
12:00 Дмитрий Калинин & Лев Маврин: Путь в индустрию комиксов без опыта и большой студии
12:30 Косплей-шоу №1
13:15 Baba Yaga
13:30 Косплей-шоу №2
14:15 NEWTON park — научное шоу
14:30 Косплей-шоу №3(финал)
15:15 Baba Yaga
15:30 Роман Котков и Сергей Горошко — общение с залом
17:00 drunk.
17:30 Вика Радисева
18:00 ФРАНКЛИ
18:30 Подведение итогов питчингов и косплей-шоу
19:00 Super Collection Orchestra
Автограф-сессия
Проход только при наличии билета, приём заявок закрыт
16:30 — 18:30 Автограф-сессия с Сергеем Горошко и Романом Котковым
Game World
Лекторий
(предварительная регистрация в зону Game World)
10:30 Моника: Вторсырье — не мусор
11:00 Анна Шитикова: Ресейл, реюз, ресайкл: будущее нашего потребления
11:30 Евгений Незнанов: Настольные ролевые игры: безграничный полет фантазии
12:00 Владислав Погадаев & Местный Стигматик: Адская кухня Молота, или как создавался комикс Kid of Darkness
13:00 Александра Бизяева: Корпорация Анимонстров
14:00 Алексей Честных: Игры во время чумы
15:00 Дмитрий Веснин: Игры после пандемии: зум, тикток, изоляция и новые правила
16:00 Алексей Волков: Хороший, плохой, красный: образы русских в комиксах времен Холодной Войны
17:00 Саша Сулим: Российский тру-крайм: как интересно снимать и писать о преступлениях
11:00 Анна Шитикова: Ресейл, реюз, ресайкл: будущее нашего потребления
11:30 Евгений Незнанов: Настольные ролевые игры: безграничный полет фантазии
12:00 Владислав Погадаев & Местный Стигматик: Адская кухня Молота, или как создавался комикс Kid of Darkness
13:00 Александра Бизяева: Корпорация Анимонстров
14:00 Алексей Честных: Игры во время чумы
15:00 Дмитрий Веснин: Игры после пандемии: зум, тикток, изоляция и новые правила
16:00 Алексей Волков: Хороший, плохой, красный: образы русских в комиксах времен Холодной Войны
17:00 Саша Сулим: Российский тру-крайм: как интересно снимать и писать о преступлениях
Зона питчингов
(предварительная регистрация в зону Game World)
10:20 Питчинги комиксов
12:00 Питчинги инди-игр
14:00 Питчинги сценариев
16:00 Спид-дейтинг
10:20 Питчинги комиксов
12:00 Питчинги инди-игр
14:00 Питчинги сценариев
16:00 Спид-дейтинг
Venture Media
(нужна предварительная регистрация в зону Game World)
12:10 Арина Лякишева: Что такое подкасты?
13:00 Дарья Богатова: Мастер-класс по технике речи и голосу
14:00 Дарья Ложкина: ASMR-искусство
15:00 Илья Кизирова: Как создать нарративный подкаст-сериал
16:00 Валерия Тылис и Юлия Узких: Как питчить идею
17:00 Питчинг подкастов
12:10 Арина Лякишева: Что такое подкасты?
13:00 Дарья Богатова: Мастер-класс по технике речи и голосу
14:00 Дарья Ложкина: ASMR-искусство
15:00 Илья Кизирова: Как создать нарративный подкаст-сериал
16:00 Валерия Тылис и Юлия Узких: Как питчить идею
17:00 Питчинг подкастов
Аллея авторов
10:00 — 20:00 Ярмарка-продажа крафтовых изделий
Зона Спидкубинга
(предварительная регистрация в зону Game World)
10:00 — 12:30 / 15:00 — 18:00 мастер-классы по спидкубингу
10:00 — 12:30 / 15:00 — 18:00 мастер-классы по спидкубингу
Все подробности — на сайте мероприятия и в группе ВКонтакте!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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