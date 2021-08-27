    Geek Lifestyle

    Куда сходить на екатеринбургском фестивале ГикКон? Полное расписание

    27 августа 2021
    27.08.2021
    17061
    1 минута на чтение
    Куда сходить на фестивале ГикКон? Полное расписание 1

    Друзья, уже завтра, 28 августа, в Екатеринбурге пройдёт фестиваль популярной культуры ГикКон, где мы вместе с Hobby World выступаем в качестве информационных партнёров. Конвент будет бесплатным, но с обязательной регистрацией: вот здесь (Geek Stage: косплей, музыка, громкие анонсы) и вот здесь (Game World: настолки, видеоигры, комиксы, лекторий, питчинги).

    Всё начнётся в 10:00 и продлится до 20:00. А пройдёт в ТРЦ «Радуга Парк» (Репина, 94)

    Ну а мы дублируем расписание со всеми активностями!

    Geek Stage

    Ссылка на регистрацию
    10:00 DJ Set Негодяев
    11:30 Павел Скрипниченко: Будет ли конец света?
    12:00 Дмитрий Калинин & Лев Маврин: Путь в индустрию комиксов без опыта и большой студии
    12:30 Косплей-шоу №1
    13:15 Baba Yaga
    13:30 Косплей-шоу №2
    14:15 NEWTON park — научное шоу
    14:30 Косплей-шоу №3(финал)
    15:15 Baba Yaga
    15:30 Роман Котков и Сергей Горошко — общение с залом
    17:00 drunk.
    17:30 Вика Радисева
    18:00 ФРАНКЛИ
    18:30 Подведение итогов питчингов и косплей-шоу
    19:00 Super Collection Orchestra

    Автограф-сессия

    Проход только при наличии билета, приём заявок закрыт

    16:30 — 18:30 Автограф-сессия с Сергеем Горошко и Романом Котковым

    Game World

    Лекторий

    (предварительная регистрация в зону Game World)
    10:30 Моника: Вторсырье — не мусор
    11:00 Анна Шитикова: Ресейл, реюз, ресайкл: будущее нашего потребления
    11:30 Евгений Незнанов: Настольные ролевые игры: безграничный полет фантазии
    12:00 Владислав Погадаев & Местный Стигматик: Адская кухня Молота, или как создавался комикс Kid of Darkness
    13:00 Александра Бизяева: Корпорация Анимонстров
    14:00 Алексей Честных: Игры во время чумы
    15:00 Дмитрий Веснин: Игры после пандемии: зум, тикток, изоляция и новые правила
    16:00 Алексей Волков: Хороший, плохой, красный: образы русских в комиксах времен Холодной Войны
    17:00 Саша Сулим: Российский тру-крайм: как интересно снимать и писать о преступлениях

    Зона питчингов

    (предварительная регистрация в зону Game World)
    10:20 Питчинги комиксов
    12:00 Питчинги инди-игр
    14:00 Питчинги сценариев
    16:00 Спид-дейтинг

    Venture Media

    (нужна предварительная регистрация в зону Game World)
    12:10 Арина Лякишева: Что такое подкасты?
    13:00 Дарья Богатова: Мастер-класс по технике речи и голосу
    14:00 Дарья Ложкина: ASMR-искусство
    15:00 Илья Кизирова: Как создать нарративный подкаст-сериал
    16:00 Валерия Тылис и Юлия Узких: Как питчить идею
    17:00 Питчинг подкастов

    Аллея авторов

    10:00 — 20:00 Ярмарка-продажа крафтовых изделий

    Зона Спидкубинга

    (предварительная регистрация в зону Game World)
    10:00 — 12:30 / 15:00 — 18:00 мастер-классы по спидкубингу

    Все подробности — на сайте мероприятия и в группе ВКонтакте!

    Куда сходить на екатеринбургском фестивале ГикКон? Полное расписание

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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