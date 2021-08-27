Куда сходить на екатеринбургском фестивале ГикКон? Полное расписание

Друзья, уже завтра, 28 августа, в Екатеринбурге пройдёт фестиваль популярной культуры ГикКон, где мы вместе с Hobby World выступаем в качестве информационных партнёров. Конвент будет бесплатным, но с обязательной регистрацией: вот здесь (Geek Stage: косплей, музыка, громкие анонсы) и вот здесь (Game World: настолки, видеоигры, комиксы, лекторий, питчинги).

Всё начнётся в 10:00 и продлится до 20:00. А пройдёт в ТРЦ «Радуга Парк» (Репина, 94)

Ну а мы дублируем расписание со всеми активностями!

Geek Stage

10:00 DJ Set Негодяев

11:30 Павел Скрипниченко: Будет ли конец света?

12:00 Дмитрий Калинин & Лев Маврин: Путь в индустрию комиксов без опыта и большой студии

12:30 Косплей-шоу №1

13:15 Baba Yaga

13:30 Косплей-шоу №2

14:15 NEWTON park — научное шоу

14:30 Косплей-шоу №3(финал)

15:15 Baba Yaga

15:30 Роман Котков и Сергей Горошко — общение с залом

17:00 drunk.

17:30 Вика Радисева

18:00 ФРАНКЛИ

18:30 Подведение итогов питчингов и косплей-шоу

19:00 Super Collection Orchestra

Автограф-сессия

Проход только при наличии билета, приём заявок закрыт

16:30 — 18:30 Автограф-сессия с Сергеем Горошко и Романом Котковым

Game World

Лекторий

(предварительная регистрация в зону Game World)

10:30 Моника: Вторсырье — не мусор

11:00 Анна Шитикова: Ресейл, реюз, ресайкл: будущее нашего потребления

11:30 Евгений Незнанов: Настольные ролевые игры: безграничный полет фантазии

12:00 Владислав Погадаев & Местный Стигматик: Адская кухня Молота, или как создавался комикс Kid of Darkness

13:00 Александра Бизяева: Корпорация Анимонстров

14:00 Алексей Честных: Игры во время чумы

15:00 Дмитрий Веснин: Игры после пандемии: зум, тикток, изоляция и новые правила

16:00 Алексей Волков: Хороший, плохой, красный: образы русских в комиксах времен Холодной Войны

17:00 Саша Сулим: Российский тру-крайм: как интересно снимать и писать о преступлениях

Зона питчингов

(предварительная регистрация в зону Game World)

10:20 Питчинги комиксов

12:00 Питчинги инди-игр

14:00 Питчинги сценариев

16:00 Спид-дейтинг

Venture Media

(нужна предварительная регистрация в зону Game World)

12:10 Арина Лякишева: Что такое подкасты?

13:00 Дарья Богатова: Мастер-класс по технике речи и голосу

14:00 Дарья Ложкина: ASMR-искусство

15:00 Илья Кизирова: Как создать нарративный подкаст-сериал

16:00 Валерия Тылис и Юлия Узких: Как питчить идею

17:00 Питчинг подкастов

Аллея авторов

10:00 — 20:00 Ярмарка-продажа крафтовых изделий

Зона Спидкубинга

(предварительная регистрация в зону Game World)

10:00 — 12:30 / 15:00 — 18:00 мастер-классы по спидкубингу

Все подробности — на сайте мероприятия и в группе ВКонтакте!