Спустя несколько месяцев с перерыва возвращается наш легендарный музыкальный дайджест, в котором мы рассказываем про понравившиеся нам альбомы. В этом выпуске мы охватили сразу и январь, и февраль. Нам приглянулись альбомы легендарных фэнтези-металлистов, суперзлодейский хип-хоп, мелодичный дэт-рок и многое другое. Дайджест получился таким большим, что саундтреки, эмбиенты и клипы мы вынесли в отдельный пост. Наша подборка очень субъективна, поэтому что-то мы точно пропустили.

Музыкальные альбомы

Front Line Assembly — Wake Up the Coma

Жанр: индастриал, электроника

Праздник на улице любителей темной электронной сцены: Front Line Assembly возвращаются. После инструментального саундтрека к игре Warmech слушателей снова ждет полноформатный альбом с вокалом Билла Либа и нескольких гостей.

После агрессивного Echogenetic музыканты сделали ставку на мелодику и атмосферность. Звук больше не такой насыщенный и напоминает ранние работы проекта вроде Tactical Neural Implant в современной оболочке. И неспроста, ведь в записи альбома впервые после долгого перерыва участвовал Рис Фалбер (Fear Factory, Conjure One), создававший вместе с Либом классику индастриала в девяностые годы. Не обошлось и без интересных гостей — вокал на заглавной песне принадлежит Нику Холмсу из метал-группы Paradise Lost.

Сам материал просто отменный, здесь почти нет проходных треков. Напряженный киберпанковский боевик Eye On You, задумчивая Wake Up the Coma, танцевальная Living a Lie, кавер на легендарный хит австрийца Falco Rock Me Amadeus — любой трек захочется переслушать сразу же. Если вы поклонник электроники, этот альбом не стоит пропускать.

Avantasia — Moonglow

Жанр: мелодичный пауэр-метал

Каждый альбом Avantasia — это такое выступление сборной Европы по музыке. Раз в несколько лет Тобиас Заммет собирает ветеранов рок-сцены, чтобы выдать слушателям порцию песен, объединенных общей концепцией. К сожалению, с каждым разом запала становилось все меньше, гости часто были одни и те же, а материал становился предсказуемым.

Но на Moonglow капитан сборной собрался с силами и записал, возможно, лучший альбом проекта со времён дилогии The Metal Opera. Во-первых, здесь наконец-то появились по-настоящему яркие гости: Милле Петроцца из Kreator и Ханси Кюрш из Blind Guardian. Оба отлично вписались в звучание альбома, добавив где надо тяжести, а где надо — атмосферности. Во-вторых, здесь снова масса цепляющих хитов: заглавная Moonglow легко встанет в один ряд с Dying For an Angel и Lost in Space. А отдельное спасибо Тобиасу за пауэр-метал в лучших традициях тех самых метал-опер — скоростных боевиков вроде The Piper at the Gates of Dawn очень не хватало.

Within Temptation — Resist

Жанр: симфонический альтернативный рок

Within Temptation уже давно не та группа, которая исполняла симфонический металл с ангельским женским вокалом. Вокал Шэрон ден Адель остался, но звук сменился ещё восемь лет и три альбома назад, с чем до сих пор не могут смириться отдельные фанаты группы. Впрочем, новое звучание Within Temptation долгое время было неуверенным и блёклым — альбомы спасали в основном хиты с участием приглашённых вокалистов. Resist — первая серьёзная заявка от обновлённой Within Temptation.

По сути перед нами всё тот же симфонический поп-рок с ненавязчиво жужжащими на фоне гитарами. Есть тут и гости (вокалисты Papa Roach, In Flames и малоизвестной у нас бельгийской группы Arid), и треки с ними вновь получились одними из самых ярких на альбоме. Но, хотя, в отличие от прошлых работ, тут нет единой концепции, Resist получился на редкость цельным благодаря яркой футуристичной атмосфере, созданной умелыми клавишными аранжировками.

Ну а мастерство Шэрон ден Адель никуда не делось — она по-прежнему отлично владеет голосом. И хотя на альбоме есть отдельные проходные вещи, впечатления от работы они не портят. Но если вы надеетесь на повторение Mother Earth и The Silent Force — вас ждёт уже четвёртое разочарование.

Rhapsody of Fire — The Eighth Mountain

Жанр: симфонический пауэр-метал

Двенадцатый студийный альбом итальянских мастеров пауэр-метала в каком-то смысле первый: записывала его, по сути, новая группа. Она радикально обновила состав — из давно знакомых лиц остался лишь клавишник и основной композитор Алекс Старополи. Альбом открывает новую эпическую сагу — но автором её сюжета впервые стал не прежний лидер коллектива Лука Турилли, а всё тот же Старополи и гитарист Роберто Де Мичели. Роль ведущего вокалиста — тоже впервые — исполняет не Фабио Лионе: он покинул группу, уступив своё место молодому Джакомо Воли. (Кстати, Турилли и Лионе никуда не пропали и готовятся нанести ответный удар: они тоже записывают собственный альбом).

Но, несмотря на смену состава, Rhapsody of Fire сохранила свой фирменный узнаваемый стиль. Так что особых сюрпризов альбом не преподнес. Поклонники группы останутся довольны, а тем, кому творчество итальянцев не близко, едва ли стоит давать им новый шанс: не удивят.

Oomph! — Rutial

Жанр: индастриал-метал

Oomph! придумали все шаблоны немецкого индастриал-метала, которые потом подхватили Rammstein, Megaherz и десятки менее известных групп. За 30 лет трио из Вольфсбурга не раз меняло звучание — от EBM и тяжёлого металла до более коммерческого индастриал-рока и готик-металла. Неизменным оставался состав группы, а также яркий голос фронтмена Деро — одного из самых самобытных вокалистов жанра, который, в отличие от своих коллег, действительно умеет петь (послушайте, например, его проект What About Bill?), а не только сурово чеканить фразы из учебника немецкого языка для 5–7 класса.

Увы, на новом альбоме группы главное достоинство отошло на второй план. После достаточно лёгкого и готичного XXV группа решила вернуться к звуку ранних альбомов — риффы стали гораздо тяжелее, а Деро чаще прибегает к агрессивному вокалу. В результате этого перекоса альбому остро не хватает баллад уровня Auf Kurs или Regen: на Rutial всё одинаково суровое, громкое и милитаристское. Такое мы уже слышали у десятков аналогичных групп — надеемся, что к следующему альбому Oomph!, всегда умевшие оставаться уникальными, не растворятся в жанре, который породили.

Trollfest — Norwegian Fairytales

Жанр: фолк-рок/метал

Пока Finntroll шестой год копят вдохновение для новой пластинки, их норвежские собратья выпускают уже третий полноформатный альбом. Впрочем, сходство между группами довольно поверхностное: финны поют на чистейшем шведском языке (потому что он звучит более тролльски), норвежцы же используют вымышленный язык с норвежской и немецкой лексикой.

Да и музыка у них разная — Trollfest быстро устали от концепции пивного фолка и ушли в сторону более традиционного фолк-рока. Красивые народные мелодии с флейтами и аккордеоном, звучащая на заднем плане одинокая гитара, редкие сюрпризы в виде женского вокала, саксофона или игривых клавишных композиций — портит впечатление лишь истеричный сиплый вокал Тролльманнена, совершенно не подходящий к текущему звучанию группы.

Born of Osiris — The Simulation

Жанр: прогрессивный металкор

Born of Osiris исполняют прогрессивный металкор, достаточно типичный для лейбла Summerian. Но типичный — не значит плохой! Сочетание изобретательным металкор-риффов и интересных экспериментов с ближневосточными аранжировками запомнилось многим любителям экстремальной прогрессивной музыки. Правда, последние альбомы группы показывали, что идеи кончаются и удачная формула исчерпана практически до дна. Но вышедший в самом начале года The Simulation показал, что группа отыскала новый звук, который позволит им найти путь к новым слушателям, не растеряв старых.

В основе The Simulation — всё то же сочетание джентовых ритмов и неагрессивного скриминга. Ближневосточные аранжировки сменились более мейнстримовыми клавишами — но и тут Born of Osiris придумали на редкость цепляющие мелодии. Такие вещи, как Under the Gun, вполне органично звучали бы на радио между TesseracT и Imagine Dragons, но ругать группу за «опопсение» не хочется — тем более что мастерства и изобретательности музыканты не утратили. Огорчает лишь небольшая продолжительность альбома — впрочем, Born of Osiris обещают выпустить ещё один уже в этом году.

Digimortal — «Создатель»

Жанр: индастриал-метал

У музыки Digimortal два ключевых аспекта: научно-фантастическая лирика на тему апокалипсиса, пришельцев, машин, технологий и постоянного истребления человека человеком и мощные, порой даже «грязноватые» гитарные риффы с бодрым гроулингом.

В целом «Создатель» получился ровно таким, каким и ожидаешь, но с бонусом в виде озвученных перебивок, в которых главный герой общается с искусственным интеллектом на тему восстания роботов и появления некого Создателя. И хотя это добавило трекам связности, общий сюжет всё равно получился скорее условным — ждём полноценного концептуального альбома!

Candlemass — The Door to Doom

Жанр: дум-метал

Фраза «крестные отцы такого-то жанра» — штамп, но в разговоре о Candlemass без нее не обойтись: все-таки их дебютная пластинка Epicus Doomicus Metallicus дала название целой ветви тяжелой музыки. Тем интереснее, что петь на очередном альбоме группа, которая вроде обещала распасться и замолчать, позвала вокалиста с того самого дебютника — Йохана Ланквиста.

Были определенные опасения, справится ли 55-летний Ланквист с работой, ведь за 32 года, прошедшие между выходом первого альбома и его возвращением в группу, о его музыкальной деятельности не было слышно практически ничего. Однако материал написан с учетом возможностей Йохана. Это традиционный дум от корифеев жанра, которые оставили попытки создать в нем что-то новое. Застой ли это или «не сломано — не чини»? Решать слушателю. Отдельно стоит отметить гостевое соло Тони Айомми из Black Sabbath в композиции Astorolus — The Great Octopus.

A Pale Horse Named Death — When the World Becomes Undone

Жанр: дум-метал, альтернативный метал

Там, где Candlemass играют традиционный метал, A Pale Horse Named Death исполняют нечто более современное, но состоящее из знакомых компонентов. Группа, образованная участниками Type O Negative после смерти Питера Стила, к третьему альбому уже точно обрела собственное лицо — даже если это лошадиный череп, не покидающий обложки их релизов.

Меланхоличная, но не заунывная музыка бруклинцев заставляет вспомнить и о Type O, и об Alice in Chains, и о Metallica времен Load и Reload — ориентиры четкие, но достаточно оригинальные, чтобы не упрекать музыкантов в отсутствии свежего подхода. Тексты песен объединяют личное и публичное, поминают дьявола и горизонт событий, но это, конечно, метафоры для объяснения конфликтов между людьми и внутри них.

Сzarface & Ghostface Killah — Czarface Meets Ghostface

Жанр: хип-хоп

Суперзлодейский хип-хоп, похоже, выделился в отдельный жанр. В прошлом году формация Czarface (состоящая из дуэта 7L и Esoteric и участника Wu-Tang Clan Inspectah Deck) выпустила совместный альбом с МФ Думом, музыкантом-первопроходцем в деле отыгрыша суперзлодея, и получилось довольно мощно. Новый лонгплей записан вместе с еще одним участником славного Клана — Ghostface Killah, тоже фаната комиксов (другой его псевдоним — Tony Starks). От сравнения между Czarface Meets Metalface и Czarface Meets Ghostface не удержаться, и оно будет не в пользу свежего релиза. Взаимодействия между Inspectah Deck и Ghostface Killah практически нет, Килла даже не присутствует на некоторых треках. Впрочем, если не ждать революции, удовольствие от альбома получить довольно легко — отсылки и шутки летят как из пулемета. Если вы любите хип-хоп и комиксы, проходить мимо не стоит.

Rosetta — Sower of Wind

Жанр: пост-метал, эмбиент

Пост-метал всегда был прибежищем для тех, кто умеет ценить и восходящую к хардкору неконтролируемую агрессию, сопровождаемую стеной звука, и молчаливые путешествия по волнам эмбиента. Neurosis отвели для таких эскапад отдельный проект — Tribes of Neurot, Rosetta же умеют сочетать две крайности в рамках одной дискографии. Их дебютник, The Galilean Satellites, был таким образом разделен надвое — на металлическую и эмбиентовую части. Можно сказать, что EP Sower of Wind служит дополнением к позапрошлогоднему альбому Utopioid.

На Sower of Wind слушатель найдет четыре трека — по одному на каждую сторону света. Никакого вокала, минимум инструментов — только фортепиано и синтезаторы. Эта музыка отлично подойдет для сенсорной депривации, медитации или сна. Ощущения похожи на прогулку по хорошо знакомым местам, когда в свое удовольствие нарезаешь круги, забывая, что ты только что здесь проходил, и не считаешь время потраченным впустую.

Sulphur Aeon — The Scythe of Cosmic Chaos

Жанр: мелодичный дэт-метал

Творчество Говарда Филлипса Лавкрафта уже много лет вдохновляет создателей комиксов, книг, фильмов и игр. Было бы странно предположить, что в этот список не попадут и музыканты. Для немцев из Sulphur Aeon Ктулху, Азатот и Ньярлатотеп не забавные существа из мемов, а космические сущности, для которых человечество не больше чем пылинка на ветру. Раскол небес, морские бедствия и всеобщая паника — вот о чем рассказывают тексты их песен, начиненных шипастыми риффами и смятенными, быстрыми мелодиями. И с обложкой, как всегда, не промахнулись: такой арт — половина успеха.

At The Gates — With The Pantheons Blind

Жанр: мелодичный дэт-метал

Почти два десятка лет фанаты мечтали о возвращении к студийной деятельности At the Gates, одной из самых влиятельных групп, исполняющих мелодик-дэт-метал. Первый альбом в новом веке, At War With Reality 2014 года, получился по меньшей мере противоречивым.

Последовавший спустя четыре года To Drink from the Night Itself был принят с большей благосклонностью, поэтому неудивительно, что музыканты решили капитализировать успех, выпустив в январе сборник би-сайдов With The Pantheons Blind. На EP можно найти версии треков с To Drink from the Night Itself с гостевым вокалом, демо и перезаписанную классику Raped by the Light of Christ. Рекомендуется строго фанатам, коих, впрочем, достаточно.

Mono — Nowhere Now Here

Жанр: пост-рок

Mono когда-то стали сенсацией на пост-рок-сцене благодаря качественной, самобытной музыке, которой дополнительной таинственности придавало японское происхождение группы. Своей музыкой Mono повлияли на такие группы, как 65daysofstatic и God Is An Astronaut, определившие современное звучание сцены. Nowhere Now Here — это примерно то, чего от Mono сегодня и ждут: тяжелый, но мелодичный релиз, который уже не станет революцией в жанре, но все же выделит японцев в сонме последователей. Мастерски выстроенные звуковые ландшафты, изменчивые рисунки, гармония, сменяющаяся тревогой, — пожалуй, наивысшего напряжения альбом достигает на композициях After You Comes the Flood и Meet Us Where the Night Ends.

Saor — Forgotten Paths

Жанр: мелодичный блэк-метал

Блэк-металлический проект от волка-одиночки с фокусом на природу родной страны… Звучит знакомо? Только на первый взгляд. Saor не пышет злобой ради злобы и не концентрируется на враждебных религиях. Эта музыка высвобождена любовью к земле, горам и водоемам Шотландии, и конечно, от кельтских мотивов здесь было не уйти. От дисков-предшественников Forgotten Paths отличается более чистым звуком, позволяющим замечать все детали, которые могли остаться упущенными на ранних альбомах. Музыка для прогулок, мечтаний и размышлений.

Dream Theater — Distance over Time

Жанр: прогрессив-метал

Dream Theater — возможно, самая известная группа, играющая прогрессив-метал. За более чем 30 лет карьеры музыканты пробовали разные подходы к созданию материала: концептуальные альбомы (Metropolis Pt. 2, The Astonishing), тяжелый, сыгранный на стыке с трэш-металом Train of Thought, меланхоличный Awake.

С приходом барабанщика Майка Маджини в истории группы началась новая эра, в которой не так много экспериментов, но сыгранность музыкантов достигла каких-то космических рубежей. Уже знакомый с работами группы слушатель обратит внимание, например, на обмен соло между Джоном Петруччи и Джорданом Рудессом в открывающем сингле Untethered Angel.

На протяжении каждой песни каждому музыканту предоставляется шанс заявить о себе, что говорит о позитивной атмосфере внутри самой группы, и это передалось всему альбому. В лирике затрагиваются темы кризиса среднего возраста, домашнего насилия, а композиция Pale Blue Dot получила название в честь одноименной книги ученого Карла Сагана. Альбом олицетворяет собой всё, с чем ассоциируется Dream Theater, и наверняка понравится тем, кому предыдущий двухчасовой монстр The Astonishing показался затянутым.