Промо-кампания супергеройского боевика «Веном» постепенно набирает обороты. Недавно мы наконец-то увидели самого Венома в трейлере, а теперь можем и сами примерить жуткого симбиота!
Sony запустила сайт We are Venom с генератором изображений. Загружаете свою фотографию, выравниваете и получаете себе на половину лица жуткую тварь. Выглядит это примерно так:
#WeAreVenom драсте pic.twitter.com/KqIf6l2uw0
— великая блудница (@stillwearit) May 12, 2018
#NuevaFotoDePerfil
"I like being bad. It makes me happy." #WeAreVenom @VenomMovie pic.twitter.com/dftkp02MNO
— Fernando (@superiorreader) May 16, 2018
Venomize yourself at https://t.co/Yj6r76QGEZ right now! Reply with yours! #WeAreVenom pic.twitter.com/FsoGe00gWP
— Tanner Zipchen (@TannerZee) May 11, 2018
Но обратите внимание: Sony требуют, чтобы вы загружали только свою фотографию (а не какой-нибудь знаменитости). Более того, студия получает право использовать коллаж в рекламных акциях.
В прошлом году подобный генератор запустили энтузиасты для сериала «Очень странные дела». Программа переделывала фотографию в «очень странный» коллаж с фирменным шрифтом.
Премьера «Венома» намечена на 4 октября.
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Хотя глава Marvel Studios Кевин Файги утверждал обратное. Кому верить — непонятно.
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Похоже, авторы услышали жалобы поклонников, которым не хватало Венома в первом тизере.
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