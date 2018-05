Промо-кампания супергеройского боевика «Веном» постепенно набирает обороты. Недавно мы наконец-то увидели самого Венома в трейлере, а теперь можем и сами примерить жуткого симбиота!

Sony запустила сайт We are Venom с генератором изображений. Загружаете свою фотографию, выравниваете и получаете себе на половину лица жуткую тварь. Выглядит это примерно так:

#NuevaFotoDePerfil "I like being bad. It makes me happy." #WeAreVenom @VenomMovie pic.twitter.com/dftkp02MNO

Venomize yourself at https://t.co/Yj6r76QGEZ right now! Reply with yours! #WeAreVenom pic.twitter.com/FsoGe00gWP

