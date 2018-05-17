Промо-кампания супергеройского боевика «Веном» постепенно набирает обороты. Недавно мы наконец-то увидели самого Венома в трейлере, а теперь можем и сами примерить жуткого симбиота!

Sony запустила сайт We are Venom с генератором изображений. Загружаете свою фотографию, выравниваете и получаете себе на половину лица жуткую тварь. Выглядит это примерно так:

Но обратите внимание: Sony требуют, чтобы вы загружали только свою фотографию (а не какой-нибудь знаменитости). Более того, студия получает право использовать коллаж в рекламных акциях.

В прошлом году подобный генератор запустили энтузиасты для сериала «Очень странные дела». Программа переделывала фотографию в «очень странный» коллаж с фирменным шрифтом.

Премьера «Венома» намечена на 4 октября.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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