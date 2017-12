Большинство игр, которых мы ждали год или два назад, переехало на 2018 год. Надеемся, что разработчики распорядились дополнительным временем, чтобы довести свои проекты до совершенства, и игры, которые возглавляли наши «Ожидания» в прошлом году, а в этом удостоились небольшого упоминания в блоке «Всё ещё ждём», войдут в число лучших релизов 2018 года. Что же касается основного списка, то упомянутые в нём проекты почти гарантированно станут классикой. Вот только не придётся ли ждать их до 2019-го?

15 Conan Exiles

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Дата выхода: 8 мая

Мир Конана-варвара, созданный Робертом Говардом, — классика фэнтези. Причём фэнтези сурового, маскулинного и неполиткорректного. Именно таким будет и Conan Exiles — симулятор выживания в огромном открытом мире. Уцелеть тут нелегко: практически всё, что встречается в игре, от диких животных и варваров до монстров и богов, хочет убить героя. И это не считая перспективы умереть от голода или холода! Но настоящий варвар так просто не сдастся — он построит замок из окружающих ресурсов, найдёт в заброшенных гробницах древние артефакты, наберёт армию рабов и покорит этот мир. Разрабатывают игру норвежцы Funcom, создатели многопользовательской RPG Age of Conan. Впрочем, в Conan Exiles можно играть как в кооперативе по сети, так и в суровом одиночестве.

14 Warhammer: Vermintide 2

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Дата выхода: первая четверть года

Продолжение кооперативного экшена в сеттинге фэнтезийной вселенной Warhammer. Команде игроков теперь предстоит сражаться не только против скавенов, но и против армий Хаоса. На выбор даются пять героев с уникальными навыками. Vermintide 2 понравится тем, кто соскучился по кооперативным играм в стиле Left 4 Dead: здесь будут орды врагов, необходимость выполнять промежуточные задания, а кроме того — возможность коллекционировать снаряжение. Надеемся, что одной хорошей игрой по вселенной Warhammer станет больше.

13 We Happy Few

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Дата выхода: 13 апреля

За три года разработки и полтора в раннем доступе инди-долгострой We Happy Few претерпел несколько метаморфоз. Из атмосферной приключенческой игры о жизни в странном антиутопическом городе, где люди постоянно пребывают в наркотическом угаре и скрывают свои настоящие лица за улыбающейся маской, он превратился в игру на выживание с элементами хоррора и стелса, где цель героя — убраться из этого безумного места. Антураж Британии шестидесятых разбавили футуристическими элементами, что сделало We Happy Few похожей на BioShock. Вдобавок игра перестала быть независимой и, обретя издателя, подорожала вдвое. Надеемся, не на пустом месте.

12 Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

Платформы: PS4, 3DS, Switch

Дата выхода: не объявлена (в Японии вышла 29 июля 2017)

Похоже, японцы никогда не перестанут штамповать истории о том, как простой паренёк из деревни становится великим воином и с помощью друзей спасает мир от сил зла. И путь его пролегает, конечно же, по пасторальным волшебным королевствам, чьи леса населены забавными монстрами и огромными боссами. В Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age даже бои пошаговые, а от дизайна персонажей за авторством Акиры Ториямы веет духом восьмидесятых-девяностых. Качество серии проверено временем, но считать ли подобное ретроградство классным олдскулом или унылым повторением заезженных сюжетов и механик — дело вкуса.

11 Darksiders III

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Дата выхода: не объявлена

Серию Darksiders не назовёшь шедевром, но свой шарм у неё есть. Гротескное оформление в духе «Варкрафта», харизматичные герои и сюжет, в необычном ключе обыгрывающий библейский Апокалипсис, полюбились многим. Поэтому новость о том, что THQ Nordic наконец накопили денег на выпуск продолжения, несомненно, радует. Остаётся надеяться, что вооружённая кнутом сексапильная волшебница Ярость не посрамит чести своих братьев и будет так же лихо расправляться с противниками, решать загадки и распутывать интриги небожителей. И что студия Gunfire Games, в которую перешли сотрудники распущенной Vigil Games, справятся со столь масштабным проектом.

10 Call of Cthulhu

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Дата выхода: не объявлена

Приключенческая видеоигра по мотивам культовой ролевой игры Call of Cthulhu, мир которой известен в России по настольным «Ужасу Аркхэма» и «Древнему ужасу». Разработку ведут французы Cyanide, которые уже занималась адаптацией настолки в формат видеоигры, — они выпустили Blood Bowl 2. Call of Cthulhu станет для студии самым крупным и амбициозным проектом — и очень хочется верить, что игра унаследует у настольного прототипа атмосферу лавкрафтианского хоррора. Но пока что о проекте известно слишком мало, поэтому в зависимости от реализации Call of Cthulhu может как стать настоящей сенсацией, так и с треском провалиться.

9 Bloodstained: Ritual of the Night

Платформы: PC, PS4, Xbox One, PS Vita, Switch

Дата выхода: не объявлена

Хотя Konami ушла с игрового рынка и прихватила с собой права на ряд культовых серий, продюсер Castlevania Кодзи Игараси не растерялся и собрал на Kickstarter денег на свой новый проект. Дракулы и клана Белмонтов в Bloodstained: Ritual of the Night нет, зато есть безумный алхимик и храбрая героиня, которая ищет способ избавиться от проклятия и выбраться из кишащего демонами замка. А для этого ей придётся исследовать уйму обширных двухмерных уровней, побеждать боссов, постоянно прокачивать навыки и создавать оружие из подручных материалов. Выпускать игру не спешат, но это неудивительно: по ходу сбора средств к ней обещали добавить немало контента.

8 Monster Hunter: World

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Дата выхода: 26 января (кроме PC)

В родной Японии Monster Hunter уже десять лет пользуется стабильным успехом. На Западе же игра, вся суть которой сводится к бесконечному убийству монстров ради крутого оружия и доспехов, которые, в свою очередь, позволят убивать более сильных монстров, особой популярности не снискала. Но Monster Hunter: World может это исправить. Capcom обещает, что в игре будет сквозной сюжет, постоянно обновляемые миссии, большой открытый мир с живой экосистемой и, главное, возможность совместной игры по сети с игроками из любой точки света.

7 God of War

Платформа: PS4

Дата выхода: первая четверть года

Sony перезапускает одну из своих главных эксклюзивных серий. Бог войны Кратос разгромил обитателей Олимпа и теперь взялся за персонажей скандинавских легенд! Правда, он ещё воспитывает сына и старается обуздать свой неукротимый гнев. Но отпуск по уходу за ребёнком откладывается! Игроков ждёт новая боевая система, вид из-за плеча и возможность тренировать сына — он должен стать умелым помощником в схватках с нордическими чудовищами. Кроме того, Кратос потерял знаменитые парные мечи — теперь в схватках он полагается на магический топор, который можно кидать во врагов и использовать для взаимодействия с интерактивным окружением. Отличия от предыдущих игр очень заметны — посмотрим, насколько они освежат серию.

6 Pillars of Eternity 2: Deadfire

Платформа: PC

Дата выхода: не объявлена

В последние годы происходит ренессанс классических ролевых игр. Одним из локомотивов этого возрождения стала Pillars of Eternity от признанных мэтров из студии Obsidian Entertainment. Они создали новый фэнтезийный мир и перенесли в него всё то, что мы ценили в Baldur’s Gate, которая по сей день остаётся одним из эталонов жанра: сюжет эпического размаха, бои с паузой, в которых динамика сочетается с тактической глубиной, гибкую ролевую систему и огромный мир, полный опасностей и тайн. Pillars of Eternity стала достойной наследницей Baldur’s Gate. Надеемся, что сиквел, в котором нам предстоит бросить вызов богу, не только повторит, но и превзойдёт успех первой части за счёт возросших масштабов и более драматичной истории.

5 Vampyr

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Дата выхода: первая половина года

Спрашивается, что в этом списке делает ролевой экшен от третьего лица с откровенно дурацким названием «Вампир»? Веру в этот проект вселяет имя создателей: игру делают Dontnod Entertainment, авторы недооценённого киберпанковского экшена Remember Me и прорывного интерактивного фильма Life is Strange. И если присмотреться к Vampyr, становится понятно, что это не только мрачный боевик, но ещё и напряжённый готический триллер о герое, который одновременно спасает жизни как доктор (события разворачиваются во время знаменитой эпидемии «испанки») и забирает их как кровожадный вампир.

4 Anthem

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Дата выхода: конец 2018

Некогда безупречная репутация студии BioWare в последние годы оказалась изрядно подмочена несколькими блёклыми релизами. Исправить пошатнувшееся реноме призван Anthem — научно-фантастический ролевой боевик в совершенно новом мире. Действие разворачивается на далёкой планете, которую человечество только начало исследовать, — это и предстоит героям игры. Anthem очень важен для канадских разработчиков, и они наверняка приложат все усилия, чтобы он удался. Дополнительную веру в успех проекта вселяет то, что за сюжет отвечает вернувшийся в компанию сценарист Дрю Карпишин, с именем которого связаны почти все лучшие игры BioWare.

3 Detroit: Become Human

Платформа: PS4

Дата выхода: первая половина года

Новое интерактивное кино от Quantic Dream, создателей Fahrenheit, Heavy Rain и не слишком удачной Beyond: Two Souls. На этот раз они выпускают киберпанк-триллер о злоключениях трёх андроидов: Кары, сбежавшей на поиски себя прямо с конвейера, полицейского Коннора, разыскивающего непокорных роботов, и Маркуса, борца за свободу машин от человеческого рабства. Интерактива в игре, похоже, будет минимум. Зато эмоциональная история, видеоряд и озвучивание должны быть на высоте: к подбору актёров и оцифровке их движений и мимики Quantic Dream всегда подходят тщательно, а для нового проекта даже разработали новый движок.

2 Spider-Man

Платформа: PS4

Дата выхода: первая половина года

Из многочисленной плеяды супергероев Marvel, пожалуй, никому не выпадало столько отличных игр, как Человеку-пауку. И в 2018 году у него есть все шансы пополнить этот список ещё одной — с незамысловатым названием Spider-Man. Главному герою в начале игры уже двадцать три года, и восемь из них он защищает Нью-Йорк. Человеку-пауку удаётся засадить за решётку Амбала, но почивать на лаврах герою рано — на смену одной преступной организации тут же приходит новая. Игра создаётся для PS4 в недрах студии Insomniac Games, которая на протяжении многих лет радует владельцев приставок PlayStation замечательными эксклюзивами. А потому есть все основания полагать, что Spider-Man будет первоклассной игрой.

