Обзор Chronos: The New Dawn. Kurwa Space с котиками

События Chronos: The New Dawn разворачиваются в неизвестном будущем в посёлке Новая Заря, пригороде Кракова. Согласно здешней мифологии, в 1981 году тут случился некий катаклизм, называемый Переломом, который превратил социалистический рай в постапокалиптические руины, где теперь ползает бесформенная биомасса, некогда бывшая счастливыми жителями. Таинственная организация, зовущая себя Объединение, отправляет сюда исследователей — Путников, чтобы они среди аномалий и разломов нашли неких личностей, чья память прольёт свет на произошедший инцидент. Наша героиня, Путник №3576, одетая в типовой закрытый скафандр и сферический шлем, отправляется в долгий путь, пролегающий через прошлое и будущее, жилые кварталы и брутальные заводы, катакомбы и лаборатории, чтобы произвести «экстракцию» великих умов и пролить свет на катастрофу.

