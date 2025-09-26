Обзор Chronos: The New Dawn. Kurwa Space с котиками

Студия Bloober Team за минувшее десятилетие заработала себе репутацию авторов занятных, но не выдающихся ужастиков: свои почитатели находились и у Layers of Fear, и у Observer, и у The Medium, но назвать польских разработчиков блистательными не было ни единого повода. Но затем, в 2024 году, неожиданно для всех, включая самых преданных фанатов студии, поляки выпустили изумительный ремейк культовой Silent Hill 2. Ожидания от их следующей, уже самостоятельной игры, Chronos: The New Dawn, кратно выросли! Можете оставить их там, где подобрали — научно-фантастический ужастик получился, конечно, интереснее того же заурядного The Medium, но до ремейка Silent Hill 2 ему ох как далеко. И вот почему.
События Chronos: The New Dawn разворачиваются в неизвестном будущем в посёлке Новая Заря, пригороде Кракова. Согласно здешней мифологии, в 1981 году тут случился некий катаклизм, называемый Переломом, который превратил социалистический рай в постапокалиптические руины, где теперь ползает бесформенная биомасса, некогда бывшая счастливыми жителями. Таинственная организация, зовущая себя Объединение, отправляет сюда исследователей — Путников, чтобы они среди аномалий и разломов нашли неких личностей, чья память прольёт свет на произошедший инцидент. Наша героиня, Путник №3576, одетая в типовой закрытый скафандр и сферический шлем, отправляется в долгий путь, пролегающий через прошлое и будущее, жилые кварталы и брутальные заводы, катакомбы и лаборатории, чтобы произвести «экстракцию» великих умов и пролить свет на катастрофу.
Атмосфера ретрофутуристичного социалистического упадка и отстранённая, меланхоличная отрешённость, пожалуй, главное достоинство Chronos: The New Dawn. Безымянная и безэмоциональная протагонистка помогает глубже погрузиться в здешнюю хронику катастрофы без вынесения лишних моральных оценок. Привычные истории про карантин, сопротивление и панику жителей, исследования учёных и наших павших предшественников постепенно выстраиваются в полную картину событий. Основательно набравшись опыта в The Medium и Silent Hill 2, разработчики сделали ещё один шаг вперёд по части создания правдоподобного и детализированного мира, который интересно исследовать и мысленно реконструировать произошедшее. Вот тут военные оцепили заражённый район и устроили бойню, там вспыхнули волнения рабочих, а здесь прошёл наш незадачливый безымянный коллега, оставив нам наставления перед гибелью... В каждой локации из записок, аудиодневников и окружения выстраивается глубокий и увлекательный нарратив. Неожиданно интересно Bloober Team рассказывают увлекательную и рефлексивную для самих себя историю об упадке коллективизма и проблемах изоляции, о противопоставлении общего частному, о контроле и вседозволенности. Увы, разумное размышление о постсоветском наследии Восточной Европы подменяет собой нормальный сюжет — старательно обволакивая игрока таинственностями и недомолвками, к финалу Chronos: The New Dawn делает неловкий рывок в сторону персональной драмы. А потом и вовсе вместо катарсиса или шокирующего озарения даёт бинарный выбор, оба исхода из которого не приносят заметного удовлетворения. Помните The Medium? Здесь ничуть не лучше. Даже в «истинной» концовке, ради которой игру придётся пройти второй раз подряд. Сюжетные недосказанности и слабый финал отчасти компенсируются механиками survival-horror, которые получились у авторов… компетентными. Но только если вы готовы терпеть полное отсутствие у Chronos: The New Dawn какой-то игровой идентичности, ведь авторы решили ничего не изобретать и просто скопировали решения других игр. Новое творение Bloober Team — бесстыдное, наглое и очевидно вторичное использование всех известных игр жанра последнего десятилетия. Крошечный инвентарь, заставляющий тебя бегать до бездонного ящика в комнате сохранений, болторез для доступа к закрытым на цепи тайникам, контактные перестрелки на средней дистанции и жуткий дефицит ресурсов? Здравствуй, ремейк Resident Evil 2. Враги, которых стоит сжигать? Привет, Evil Within. Примерно вообще всё остальное, включая прокачку, гаджеты, пудовые ботинки главной героини и неловкий ближний бой? Конечно же, Dead Space. Что-то Bloober Team утянули и у собственной The Medium, и у Silent Hill 2 и у Alan Wake 2. Расписывать этот набор заимствований подробно настолько же увлекательно, как читать расписание автобусов или телефонный справочник. Chronos: The New Dawn по праву может выиграть конкурс и среди самого банального набора оружия в ужастике: два вида пистолетов, два вида дробовиков, карабин и арбалет-ракетница.
С формальной точки зрения, весь этот винегрет, на удивление, работает. Игра ловко держит в напряжении, постоянно нервируя дефицитом ресурсов, неплохо чередует исследовательские эпизоды с ожесточёнными сражениями и загадками. Но бывалому игроку постоянно будет не хватать какой-то изюминки или свежести. Когда же Chronos: The New Dawn пытается выдумать что-то своё, это выходит не лучше, чем скопировать чужое. Например, авторы обучили местных монстров (Сироты), напоминающих некроморфов из Dead Space, сливаться с трупами павших братьев, что должно превращать их в новые, угрожающие версии. На деле же видов врагов в игре дай бог наберётся по пальцам одной руки, а не вовремя объединившийся Сирота, которого ты не успел отогнать от биомассы заряженной атакой или огнём, скорее всего, просто потребует нерационально обильного количества ресурсов из-за раздутого здоровья, а не из-за того, что отрастил себе кислотное плевало или панцирь на животе.
Из-за предельной узнаваемости и клишированности Chronos: The New Dawn не справляется с главной задачей ужастиков — пугать игрока. Практически все ситуации телеграфируются за километр, любые постановочные эпизоды настолько напоминают сто крат увиденное, что не вызывают эмоций, а дешёвые скримеры, за которые например, ругали Alan Wake 2, тут выглядят ещё банальнее. Вдобавок игра начисто лишена какой-то вариативности и нелинейности даже на микроуровне ситуаций. Помните, как ремейк Dead Space самостоятельно мог выдать в случайный момент жуткую трель саундтреком или бросить в лицо сгоревшим вентилятором, чтобы освежить впечатления? Или как в ремейке Silent Hill 2 при каждой перезагрузке хитрый манекен мог выбрать новое укрытие в комнате? Забудьте, ничего подобного в Chronos: The New Dawn нет и близко, и каждый её сантиметр намертво заскриптован.
При этом разработчики как будто нарочно стараются продлить прохождение всеми доступными способами — например, здесь есть мерзкие кислотные опухоли, которые взрываются при твоём приближении и окатывают всё окружающее пространство ядовитой жижей. Они абсолютно неопасны, видны издалека даже в кромешной темноте, но просто замедляют твой прогресс, заставляя аккуратно бегать туда-сюда, активируя их зловредный эффект. Таким же поглотителем времени служат местные пазлы — здесь есть всего одна полноценная загадка, а всё остальное занимает рутинная беготня с ключевыми предметами, которые оккупируют место в инвентаре и каждый раз заставляют бессильно ругаться, если он переполнен барахлом. В результате крепкие восемь-десять часов, на которые должно было рассчитано прохождение, растягиваются раза в полтора. В Chronos: The New Dawn практически никогда не требуется мучительно терпеть или откровенно скучать, но и удовольствие получается каким-то половинчатым — как будто читаешь средней руки фанфик или смотришь типичный летний боевик, собранный по всем лекалам жанра.
Вот и остаётся от всей новизны Chronos: The New Dawn рожки да ножки: интересная визуальная эстетика, симпатичные декорации, нарисованные прожорливым Unreal Engine 5, синтвейв-музыка и милые котики, которых героиня может погладить и утащить к себе в квартиру.
Параллельная разработка с Silent Hill 2 сыграла с Chronos: The New Dawn злую шутку. Пока креативное ядро студии с выдумкой, старанием и любовью переизобретала культовую классику, ремесленный отряд фанатично бросал в блендер отпиленные куски всех игр жанра, превращая их в однородную бесцветную кашу. Этим пюре вполне способен насытиться изголодавшийся фанат жанра, но всем остальным лучше дождаться Silent Hill f.
