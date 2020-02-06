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От редакции: В новом выпуске «блогов» — текст нашего читателя Ивана Мельникова о создании собственной настольной ролевой игры. Иван рассказывает, почему взялся за эту затею, какие цели пытался реализовать и на какие особенности решил сделать упор. В частности, он раскрыл, как именно инструмент нитей судьбы позволяет влиять на повествование.

Написание авторской ролевой системы — своеобразный этап становления ведущего настольных ролевых игр. К нему ведут многочисленные ступени — трактовки, домашние правила, тематические надстройки и хаки. И все же собрать эти записки на манжетах в сколь-нибудь структурированную систему удается немногим. Не потому, что это так уж сложно — скорее, потому, что это совсем другое хобби, также, как и НРИ, требующее опыта, времени, сил и дружеского участия. К счастью, на момент начала работы над «Нитями Судьбы» у меня все это было. Я очень хорошо понимал, чего я хочу от настольной ролевой игры, имел вполне реалистическое представление о том, чего хотят (и, что важнее, чего не хотят) от нее окружающие, моя постоянная команда была готова участвовать в альфа-тестах и генерировать идеи, а моя жена — верстать и иллюстрировать материал. Единственное, чего я не нажил за 20 лет своего увлечения НРИ — деловых связей в ролевой тусовке. Но поглядев, как стремительно растет сообщество в последние годы, все-таки решил рискнуть.

Изначальная концепция «Нитей Судьбы» заключалась в следующем: совместимость с любым d20 на уровне основных механик, универсальность в рамках жанра, отсутствие классов и уровневой прогрессии, возможность разделения повествовательных прав между мастером и игроками, быстрые и детализированные бои, модульность, простота и дружелюбие к новичкам.

О чем же эта игра? Эта игра о Судьбе, которая управляет всем, кроме свободной воли. Эта игра о победах, ведущих к поражениям и о поражениях, ведущих к победам. Эта игра о борьбе с самим собой и о Нитях, протянутых над бездной. Эта игра про то, как просто отнять чужую жизнь, как легко расстаться со своей, и как сложно порой избежать и того, и другого. А теперь давайте заглянем под капот и посмотрим, как все это устроено.

Совместимость с любым d20 на уровне основных механик была реализована лишь отчасти. Классические шесть характеристик — от силы до обаяния, модификаторы, список навыков и, само собой, знаменитый d20 — все это здесь. Собственно, d20 — единственный кубик, который используется в игре. Его бросками определяются успехи героев — чем большее число выпало на d20, тем выше шанс, что герой преуспеет. Проверки совершаются против фиксированного числа — сложности, которую задают мастер или правила. Если результат равен сложности или превышает ее, герой достигает успеха. Так же герою могут помогать или мешать помехи или преимущества — до 2 дополнительных кубиков в броске. При проверке с преимуществом игрок выбирает большее число среди выпавших, при проверке с помехой — меньшее.

Несмотря на вышесказанное, вы свободно сможете использовать готовые приключения и многочисленные монстрятники для d20, практически не прибегая к модификациям правил.

Несмотря на то, что сейчас в тренде узкоспециализированные системы, я решил остановиться на универсальности в рамках жанра. Пример D&D, Pathfinder, Fate Core, «Дневника авантюриста» (Savage Worlds) и других систем широкого профиля наглядно демонстрирует: универсальность — залог популярности и долголетия. Что уж там, даже старушка GURPS, которой скоро стукнет двадцать, интересна ролевому сообществу больше, чем великолепная Numenera, по которой без напильника, долота и прочих плясок с бубном можно играть только в «Нуменеру». По этой же причине у «Нитей Судьбы» нет «основного» сеттинга. Разумеется я, как и любой ролевик со стажем, держу в столе взлелеянный и проработанный до мелочей мир… но совсем не уверен, что мастера и игроки предпочтут его своему миру или тем более старому-доброму generic whatever. К тому же, как по мне, волшебство не терпит обилия информации, а без него сеттингбук невозможен. Вместо этого я позаботился о том, чтобы «Нити Судьбы» позволяли легко и непринужденно воссоздать практически любой образ из популярной культуры, причем еще в самом начале игры. Конечно, вряд ли при использовании предложенных правилами ограничений игрок сможет начать Гэндальфом, Геральтом или Роландом из Гилеада (хотя точно сможет стать ими позднее), но вот Конан, Боромир, Фродо, Дейенерис, Лютик, Дидлит, Аанг, Клауд Страйф и многие другие получатся без труда и пресловутых «рескинов».

Все это возможно благодаря отсутствию классов и уровневой прогрессии. Амплуа героя формируют атрибуты — важнейшие детали образа, трюки — уловки, умения и качества, облегчающие герою жизнь, и распределение очков опыта по навыкам. Они совершенно свободно совмещаются друг с другом, и ничто не мешает осторожному чародею быть могучим воином, а кровожадному викингу — искусным лжецом. Узкоспециализированные герои хоть и сильны на своем поле, точно не смогут решить любые проблемы в одиночку, что, согласитесь, немаловажно для хобби, подразумевающем сотворчество. В то же время, игрок имеет достаточно возможностей для пресловутой «прокачки» и тонкой настройки героя — игра не наскучит и на длинной дистанции.

Атрибуты героев выполняют и еще одну важную функцию — участвуют в разделении повествовательных прав между ведущим и игроками. Называние «Нити Судьбы» не просто красивые слова — игрок не только играет роль своего героя, но и режиссирует события в качестве Судьбы. Если игрок желает напрямую вмешаться в жизнь героя, судьба делает свой ход и тянет героя за нить, направляя его к успеху… или интересной (по мнению судьбы) ситуации. Разумеется, тонкие нити судеб не выдерживают такого напряжения и рвутся, вынуждая героя вновь и вновь привлекать внимание высших сил и протягивать к нему новые нити.

Помимо статичных свойств, не требующих активации, каждый атрибут обладает уникальным ходом судьбы. Например, рыцарь может бросить вызов, от которого противник постыдится отказаться, жрец способен усмирить разъяренную толпу пламенной проповедью, а красавица раздует искру любви в самом холодном сердце — и сделать все это наверняка. Разумеется, без участия судьбы рыцарь не перестает быть рыцарем, а красавица — красавицей. Они все еще могут использовать свои ходы, но последствия могут быть самыми неожиданными (и далеко не всегда приятными). Рыцарь может угодить в подлую ловушку, а красавица — надолго осесть в комфортабельной башне с решетками на окнах, до тех пор, пока не станет посговорчивей.

Конечно, кроме уникальных ходов судьбы есть и такие, что доступны любому герою. С их помощью игрок может позволить герою перебрасывать d20, покупать успехи и критические успехи при проверках, добавлять в сцены предметы и неигровых персонажей в рамках контекста, делать ретроспективные заявки и даже напрямую влиять на NPC.

Игрок может пополнить число протянутых к герою нитей судьбы, вводя в игру его недостатки — темные стороны личности. Под этим понимается ситуация, осложняющая герою жизнь и создающая сюжетное напряжение. Вряд ли вспыльчивый аристократ, нагрубивший уличному торговцу, так уж сильно осложнил свою жизнь. А вот вспыльчивый аристократ, осмелившийся дерзить пресветлому герцогу или банкиру-заимодавцу — неплохой задел для интересных событий!

Также судьба участвует в игре посредством неприятностей. При помощи проверок неприятностей мастер и игроки могут получить ответы на вопросы, которые обычно решаются мастером единолично. Например, улепетывая от врагов по извилистым улочкам трущоб, герой сбивается с пути и попадает в глухой тупик. Но настолько ли безнадежно положение героя? Это покажет проверка неприятностей. У проверки 4 степени (градации). Лучший вариант откроет, что герой стоит на неприметном канализационном люке, в который его рослые преследователи протиснутся с большим трудом. Следующий вариант вынудит героя потратить для спасения некие ресурсы или приложить усилия — например, люк может быть закрыт ржавой решеткой, замок которой придется сбить пистолетным выстрелом. Если герою повезло чуть меньше, то придется карабкаться на высоченную стену или прятаться в куче мусора под ней. Ну а в самом худшем из вариантов придется столкнуться с преследователями! Заметьте, игрок может как положиться в интерпретации вариантов проверки на мастера, так и предложить их сам. Само собой, неприятностей можно избежать, или наоборот получить их при помощи манипуляций с нитями судьбы.

Быстроту боя обеспечивает отсутствие обычного для d20 броска на повреждения — атака разрешается всего одной проверкой — доблести в ближнем бою и меткости — в дистанционном. Эти проверки одни из немногих в игре, имеющих градации успеха, то есть, чем больше число, на которое проверка превысила защиту цели, тем больше атака нанесла повреждений. Второй элемент, ускоряющий боевые сцены — наличие так называемых опасных ран, величины повреждений, после единовременного нанесения которых существо имеет ощутимый шанс утратить боеспособность и выйти из боя.

Детализация боя достигается при помощи большого количества разнообразного оружия, боевых маневров, доступных любому герою, и реализации зон поражения. Любители боев на тактической карте не будут разочарованы — они найдут здесь опции на любой вкус. Впрочем, остальные смогут легко «отключить» ненужную детализацию. «Нити Судьбы» — модульная система, а значит, блоки правил можно игнорировать без ущерба для игрового процесса.

Ну и наконец, самый животрепещущий вопрос — насколько сложна система? До простоты «Лазеров и чувств» или «Крепости воров» ей далеко. Но механика игры интуитивна в своей основе, выдает достаточно правдоподобные (не реалистичные, а именно правдоподобные) результаты и не заставит ломать голову над простейшими действиями героя. Конечно, при подготовке блока характеристик придется складывать и даже делить двузначные числа, да и ядро движка, занимающее аж 59 страниц А4, лучше все-таки прочесть. С другой стороны, для полноценной игры в D&D или ту же Fate Core читать придется не меньше. Что же игроки и ведущие получат взамен? Свободу, которая не тяготит. Историю, в которую каждый может внести посильный вклад (если захочет). События, которые все мы наблюдали на экранах, в любимых книгах и комиксах. А в качестве бонуса — непротиворечивые правила, написанные простым и понятным русским языком. В тестировании беты «Нитей Судьбы» участвовали самые разные люди — дети, школьники, студенты, мои ровесники — сотня с лишним человек, абсолютное большинство которых впервые видели и меня, и буклет с правилами. Одним из обязательных условий игры, по крайней мере, за моим столом, было самостоятельное создание героя — и абсолютное большинство участников справились с этим без всякой помощи. Многие из плейтестеров пожелали заглянуть на игры и во второй, и в третий, и в четвертый раз, а это какой-никакой, но показатель.

На данный момент «Нити Судьбы» распространяются в формате бесплатного PDF в верстке от Ridero. В книге нет картинок, авторских комментариев, пространного рассказа о том, как играть в настольные ролевые игры, быстрого старта и некоторых подсистем, которые еще находятся на стадии тестирования. Разумеется, все это появится со временем и даже тогда останется бесплатным. Единственное, что задерживает выход полноценной книги, бестиария и всевозможных жанровых расширений — «гаражный» статус проекта и некоторая стесненность в средствах (с которой посильно борются наши подписчики на «Патреоне», спасибо вам, ребята!). Авторский коллектив занимается «Нитями» исключительно в свободное от работы время, которого не так уж много. Тем не менее мы рассчитываем показать готовый макет фэнтезийной книги правил к «Ролекону-2020», и тогда же запустить кампанию по сбору средств.

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За пределами этого обзора осталась магия и несколько других подсистем, уже включенных в книгу — например, путешествия, досуг и социальные взаимодействия. О магии можно написать отдельную статью — впрочем, это верно для любой НРИ, где магия не является рескином стрельбы и проверок убеждения. Касательно же остального… Думаю, вы составили мнение о «Нитях судьбы» и без него. Пообщаться с авторами и посмотреть готовые иллюстрации вы можете в сообществе игры «ВКонтакте», а проголосовать рублем — на «Патреоне».

Благодарю за внимание!