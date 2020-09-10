Во что поиграть? Настольные игры сентября 2020

Вынужденный простой из-за коронавируса показал, как плохо живётся без парикмахеров, учителей, кинотеатров… и без новых настольных игр! Наш дайджест новинок не выходил несколько месяцев — сроки сдвигались, поставки отменялись, множество игр не доехало до магазинов в срок. Но мир постепенно выходит из самоизоляции, а мы составляем список новинок сентября, многие из которых мы ждали гораздо раньше. Будем надеяться, в этот раз всё пойдёт по плану!

Осквернённый Грааль. Падение Авалона

Коротко: ролевая игра в мрачной версии артуровских легенд

Количество игроков: 1–4

Время игры: 60–120 минут

Издатель: CrowdGames

Рейтинг BGG: 8,6

О чём: в мир кельтских легенд о короле Артуре пришла таинственная Скверна. Она порождает жутких монстров и несёт мирным жителям Красную смерть. Рыцарей почти не осталось, поэтому бремя спасения мира выпало тем, кто не готов к роли героев. Ведите тёмными тропами бывшего наёмника, травницу, друида или деревенского кузнеца, открывайте секреты их прошлого и творите будущее этого мира, которое зависит только от вас.

Геймплей: новое эпическое ролевое приключение от компании Awaken Realms, создателей хитов «Это моя война» и Nemesis, в котором виден фирменный почерк создателей. Это кооперативное приключение с упором на ролевой отыгрыш и погружение в атмосферу.

В игре есть толстая книга сюжетов, где описаны события, случающиеся с героями. Сюжеты ветвятся, следуют друг за другом, постоянно ставят игроков перед выбором, отражают их влияние на мир и в итоге приводят к одной из множества концовок. Героям предстоит развивать свои навыки, выживать в битвах с монстрами, общаться с жителями этого сурового мира и переживать неповторимые истории. Российский локализатор, компания CrowdGames, обещает не только перевести базу, но и не забыть о дополнениях.

Кому понравится: любителям кооперативных игр, в которых во главу угла ставится нарративность и погружение в роль, а также ценителям мрачной атмосферы и ролевых игр с открытым миром.

Дорога приключений

Коротко: берегите колени!

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30–60 минут

Издатель: GaGaGames

Рейтинг BGG: 7,3

О чём: настольные игры с сюжетом, рассказывающие интересную историю, — писк моды последних лет. А в игре «Зов приключений» историю своему персонажу вы создадите сами. По мнению авторов, интересная и захватывающая судьба героя важнее, чём победа в игре.

Геймплей: в начале партии вы выбираете своему подопечному карты происхождения, мотива и судьбы, которые будут влиять на ваши игровые решения. Если говорить с точки зрения механики, символы на этих базовых картах определяют, какие карты в течение партии вам лучше набирать (одинаковые символы дадут много очков). А если с точки зрения истории — каждый герой изначально обладает индивидуальностью и предрасположенностью к Свету или Тьме. И здесь добро совершенно не обязано всегда побеждать зло! Пойдя по кривой дорожке, ваш персонаж сможет разыгрывать карты антигероев, которые способны устраивать те ещё подлянки соперникам (а скучные светлые герои благородно вам помогают, и всё).

На протяжении трёх актов вы будете получать новые черты характера и преодолевать испытания с помощью бросков специальных рун. Каждое испытание можно пройти двумя разными путями. Оказавшись рядом с Гильдией Убийц, вы захотите уничтожить этих наёмников или присоединиться к ним? А как вы будете сражаться с каменным колоссом — попробуете повалить или взберётесь на него? И пусть от этих выборов зависит всего лишь вид бросаемых рун и полученная карта, — если следовать правилам, после финального подсчёта очков каждый игрок должен взглянуть на получившуюся биографию героя и рассказать всем за столом историю его жизни, полную приключений.

Кому понравится: тем, кому нравится отыгрывать роли своих персонажей даже в получасовых партиях.

Поселенцы. Северные империи

Коротко: строй империю, только не замёрзни!

Количество игроков: 1–4

Время игры: 45–90 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 7,7

О чём: несколько кланов с уникальными умениями строят свои цивилизации в суровых северных условиях. С вашей помощью им предстоит вырасти из маленьких деревенек в большую империю, научиться добывать все необходимые ресурсы, завоевать новые земли… И, конечно же, набрать больше всех победных очков.

Геймплей: первые «Поселенцы» от автора Игнация Тшевичека вышли в 2014 году. В этой карточной игре каждый участник должен был с помощью уникальной колоды определённой нации построить лучший движок для добычи ресурсов и конвертирования их в победные очки. Процесс оказался очень затягивающим, и «Поселенцы» собрали множество премий (в том числе стали игрой года по версии «Мира фантастики»).

«Северные империи» — это не дополнение, а отдельная игра в том же мире. Суть геймплея осталась той же — каждый игрок берёт под управление собственный народ и ведёт его к процветанию с помощью уникальной колоды. Но есть и много нововведений: северные народы ловят рыбу и разводят овец, отправляются в плавания на далёкие острова, грабят их или захватывают, и в целом жизнь среди снегов у них суровая. Создатели отмечают, что эти «Поселенцы» гораздо более кризисные, чем предшественники, и за каждое победное очко придётся побороться.

«Звезда» издала базовую коробку одновременно с двумя дополнениями — «Японские острова» и «Римские знамена». Полный комплект позволяет увеличить количество народов до десяти.

Кому понравится: любителям карточных стратегий и игр про развитие цивилизаций, как опытным, так и начинающим.

Русский манчкин

Коротко: свой «Манчкин», с медведями и балалайками

Количество игроков: 3–6

Время игры: 30–60 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: —

О чём: серия «Манчкин» настолько известна, что вряд ли надо объяснять, о чём эта игра. Всё о том же: мочи монстров, хапай сокровища, подставляй друзей! Только теперь — в истинно русском антураже.

Геймплей: вряд ли сам Стив Джексон, создатель первого оригинального «Манчкина» и множества продолжений, смог бы понять загадочную русскую душу! Поэтому «Русский манчкин» разработали отечественные авторы Павел Ильин и Дмитрий Мольдон (благодаря которому появился ещё и фанатский «Манчкин Fallout»). В основе лежит старый добрый геймплей: игрокам необходимо набивать уровни, побеждая монстров и обвешиваясь крутыми шмотками.

Отличает же эту версию, помимо юмора, понятного только жителям постсоветского пространства, новый тип карт — погода. Она в России непредсказуема, может измениться в любой момент, и совершенно не обязательно, что после зимы наступит весна. Ещё вопрос, что страшнее, — Змей Горыныч или эпидемия гриппа и сезонное отключение горячей воды!

Кому понравится: тем, чья душа просит ещё больше разных «Манчкинов», или тем, кто только планирует начать знакомство с серией. Кроме того, «Манчкины» всегда были неплохими вратами для новичков в мир настольных игр.

Синдикат

Коротко: программирование роботов с помощью кубов

Количество игроков: 2–4

Время игры: 45–60 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7,3

О чём: о будущем, в котором в кои-то веки всё хорошо. Вкалывают роботы, счастлив человек. Ваша задача — правильно этих роботов запрограммировать.

Геймплей: игроки соревнуются, кто лучше всех совместит выпавшие кубы с картами роботов. Сделано это оригинальным образом: кубы неподвижно лежат на вашем личном планшете, а карты необходимо размещать между ними. Роботы здесь не простые железяки — они и сами влияют на выпавшие значения, помогая (или, наоборот, мешая) заполучить самый выгодный контракт.

Кому понравится: любителям недолгих карточно-кубических головоломок.

Экипаж. Экспедиция к девятой планете

Коротко: кооперативный пасьянс в тишине

Количество игроков: 2–5

Время игры: 5–20 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 8,1

О чём: официально — о команде космонавтов, которые выполняют некие миссии в космосе. Но это всё абстрактно. «Экипаж» — это маленькая коробочка с колодой карт, на которых нарисованы разноцветные цифры. Почему же тогда игра стремительно ворвалась в топ BGG (на данный момент у неё 81-е место в общем списке, 53-е в стратегических и 4-е в семейных) и уже получила множество наград и премий?

Геймплей: на первый взгляд — обычная игра на взятки. Первый игрок выкладывает карту с цветной цифрой, другие должны выложить тот же цвет или, если такого нет, скинуть любую карту. Игрок с самой большой цифрой забирает всю взятку себе.

Новшеств всего два. Первое — это кооперативная игра, и команде надо вместе выполнять определённые миссии. Кому-то надо выиграть взятку со строго определённой цифрой, кому-то — вообще не брать взяток. Миссий всего пятьдесят, и они расположены по возрастанию сложности. И второе — звук в космосе не распространяется. Играть предстоит молча! Только одноразовые жетоны могут помочь передать товарищам хоть какую-то информацию, да и то всего раз за партию.

Кому понравится: игра уже прижилась на столах и у новичков, и у продвинутых игроков, в семьях с детьми, в компаниях гиков, коллег и просто хороших знакомых.

Предзаказы

Eclipse. Второй рассвет галактики

Коротко: противостояние космических сверхдержав

Количество игроков: 2–6

Время игры: 60–200 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 8,7

О чём: второе, переработанное издание эпической 4х-стратегии (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate — «изучай, расширяй, используй и уничтожай») о развитии космических империй. Долгожданный предзаказ на сайте Crowd Games не менее эпичный — он стартовал в июне и продлится до декабря, когда игру обещают уже доставить покупателям. Однако с каждым месяцем цена возрастает!

Геймплей: взяв под управление одну из семи рас, игроки поведут её к процветанию. Вам предстоит разведывать космос, исследовать новые технологии, строить и модифицировать космические корабли и, конечно, сражаться с другими игроками. Большая коробка набита компонентами до отказа: 149 фигурок, более 300 разнообразных жетонов, кубики, мешочки, акриловые диски и маркеры… Всё это упаковано в удобные органайзеры, чтобы ничто не мешало как можно быстрее приступить к покорению космоса.

Кому понравится: хардкорным настольщикам, готовым провести несколько часов за игрой с глубокой стратегией и множеством путей развития.

Космический контакт

Коротко: переговоры и блеф в борьбе за планеты

Количество игроков: 3–5

Время игры: 60–120 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8,3

О чём: и снова космос — переиздание игры 2008 года. Каждый игрок начинает с собственной расой (аж 50 на выбор!), пятью планетами и горсткой космических кораблей. Для победы необходимо захватить пять чужих планет.

Геймплей: в «Космическом контакте» игровой процесс завязан на переговорах и заключении альянсов. При нападении на планету и атакующий, и защитник могут звать на помощь других игроков. Естественно, при победе союзники получат свои награды. Но как быстро вам придётся напасть на бывшего товарища? Интереса и реиграбельности добавляют уникальные особенности каждой расы, которые можно изучать на протяжении многих партий.

Кому понравится: любителям конфликтных игр с переговорами, интригами и блефом.

На Марсе

Коротко: нелёгкая колонизация

Количество игроков: 1–4

Время игры: 90–150 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 8,3

О чём: Марс снова пытаются колонизировать. В 2037 году туда летят первые люди для основания поселения. Вам предстоит отправиться с ними навстречу красным пескам, глубоким шахтам и картофельным теплицам.

Геймплей: об игровом процессе многое говорит имя автора. Витал Ласерда получил прозвище «Великий и Ужасный» за то, что его игры отличаются очень высоким уровнем сложности и правилами, требующими долгого изучения. У Марса рейтинг «веса» на BGG (оценка того, насколько сложна игра для понимания) — 4,6 из 5! И при этом игра продолжает уверенно ползти вверх в рейтинговой таблице. Что на самом деле неудивительно.

Те, кто наконец разберётся с правилами, обнаружат глубокую экономическую стратегию с множеством вариантов действий. Основная механика — размещение рабочих, но, как и всегда у Ласерды, со своими нюансами. Ваши поселенцы будут добывать ресурсы, строить здания, изучать технологии, кататься на марсоходах — и при этом тесно взаимодействовать с другими колонистами. Отсидеться в своём огороде не получится, вы всё-таки общее дело делаете!

Кому понравится: поклонникам комплексных евроигр, готовым к разбору сложных правил.