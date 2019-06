Главные игры июня 2019

Июнь — отличный месяц для тех, кто искал передышку в потоке релизов, чтобы пройти накупленные на многочисленных весенних распродажах игры. Крупные проекты ждут своего часа осенью, а индустрия вовсю готовится к выставке Е3. Но совсем без новинок нас, конечно, не оставили.

Warhammer: Chaosbane

Когда и где: 4 июня на PC, PS4 и X1

Что: ARPG

Перевод: субтитры

Чего ждём: Diablo 3 в декорациях Warhammer. Четыре разных класса, безжалостно истребляющие орды монстров, куча умений, плавная прокачка, горы лута — в игре будет практически всё, чего мы привыкли ожидать от подражателей Diablo. Кроме процедурно-генерируемых уровней — вот их не завезли. В целом пресса встретила проект довольно прохладно, но поклонников жанра и вселенной это вряд ли отпугнёт.

Barotrauma

Когда и где: 5 июня в Steam

Что: выживалка

Перевод: субтитры

Чего ждём: выхода в ранний доступ странной смеси «выживастика» и кооператива. Действие игры разворачивается в водах Европы, спутника Юпитера. Человечество более-менее успешно колонизировало её океаны, развернув там неплохую инфраструктуру с базами, подводными лодками и прочими радостями научно-технического прогресса. Но, на беду людей, океаны оказались обитаемыми, и местная живность не прочь полакомиться сочной человечинкой, даже если её придётся выковыривать из консервных банок субмарин. Игрокам отводится роль экипажа подводной лодки — нужно сообща двигать и чинить судно, исследовать заброшенные станции и отбиваться от глубоководных чудовищ. Вид сбоку, глупые смерти и гнетущая тьма за бортом прилагаются!

Journey

Когда и где: 6 июня в Epic Games Store (EGS)

Что: приключения

Перевод: не требуется

Чего ждём: порта на PC самой знаменитой медитативной игры десятилетия. Пресса в своё время вознесла Journey на пьедестал, осыпав наградами и титулами, но по сути это довольно специфический инди-проект, рассчитанный на одно-два прохождения. С учётом пунктирности сюжета и воздушности образов Journey стала идеальным объектом для поиска глубинных смыслов — и почти каждый игрок находил в ней что-то своё, очень личное и важное. Если ваше путешествие так и не состоялось ввиду отсутствия консоли от Sony — возможно, стоит попробовать. Особенно если вы любите неспешный геймплей.

Octopath Traveler

Когда и где: 7 июня в Steam

Что: jRPG

Перевод: нет

Чего ждём: нашумевшая ролевая игра прибывает на PC. Ура? Не ура. У достаточно нишевого японского проекта остался ценник эксклюзива для Switch. 4500 рублей не просили даже за GTA 5, а детище Square Enix далеко не ААА-проект. На эти деньги можно набрать несколько хитовых игр на PS4, воспользовавшись очередной распродажей. Ставить такой драконовский ценник игре без перевода — неправильно. И потому покупать её мы не советуем даже истовым фанатам жанра.

Borderlands 2: Commander Lilith and the Fight for Sanctuary

Когда и где: 9 июня на PC, PS4 и X1

Что: дополнение, экшен

Перевод: нет данных (скорее всего — отсутствует)

Чего ждём: небольшое бесплатное сюжетное дополнение, которое свяжет события второй и третьей части Borderlands воедино. Карту хранилищ украли, а враги уже на пороге Убежища, обороной которого и предстоит заняться Лилит. Чтобы новички могли сразу приступить к дополнению, появится возможность получить 30-й уровень уже на старте. В общем, отличный повод вернуться в любимую игру!

LEGO Speed Champions

Когда и где: 13 июня на PC и X1

Что: дополнение для Forza Horizon 4

Перевод: текст

Чего ждём: вторжения главного конструктора в истории в лучшую гоночную игру последних лет. Судя по трейлерам, нас ждут не только машинки и пилоты из LEGO, но и целые уровни, созданные из деталек. С учётом отличной игровой физики и приличной разрушаемости, должно получиться исключительно удачно и занимательно. А отход от серьёзности наверняка привлечёт в игру новую аудиторию.

Astaria

Когда и где: 14 июня в Steam

Что: MMO

Перевод: нет

Чего ждём: раннего доступа к фэнтезийной ММОRPG, сделанной на голом энтузиазме. Проект ориентирован на хардкорных игроков и содержит несколько занятных находок вроде режима Player vs Developer, где разработчик выступает в роли мастера подземелий из настольных ролёвок. Большую роль обещают отвести системе крафта. С уверенностью можно сказать, что на старте проект будет очень глючным — ранний доступ затем и нужен, чтоб отлавливать многочисленные ошибки и шлифовать задумки. Но если вы поклонник жанра и соскучились по чему-нибудь эдакому — возможно, стоит рискнуть и попробовать проект.

Bloodstained: Ritual of the Night

Когда и где: 18 июня на PC, PS4 и X1; позднее на Switch

Что: метроидвания

Перевод: субтитры

Чего ждём: события. Новая игра от создателя культовой Castlevania: Symphony of the Night просто обязана стать хитом. Или всё-таки нет? После сумасшедшего успеха на Kickstarter воодушевление публики пошло на спад — не всем понравилось, как стал развиваться проект во время дальнейшей разработки. Но всё же хочется надеяться, что это лишь проблемы коммуникации и творческих разногласий творца и его поклонников, а сама игра получится отличной.

По сюжету девушка Мириам сражается с демонами в мрачном замке. Вроде ничего необычного, но есть одна существенная деталь: бедняжка страдает от проклятья, вызывающего кристаллизацию её тела. Так что или она успеет победить зло и спастись… Или обратится в камень!

My Friend Pedro

Когда и где: 20 июня в Steam и на Switch

Что: акробатический экшен

Перевод: субтитры

Чего ждём: безбашенного угара в лучших традициях Devolver Digital. По сути, это будет генератор крутых кинематографических сцен. Наш герой по приказу разумного банана будет расстреливать целые армии гангстеров, ловко используя акробатику, замедление времени и неплохой физический движок, учитывающий разрушаемость окружения и рикошеты. Проект стал жемчужиной на презентации издателя во время прошлогодней Е3, и это, пожалуй, единственная игра из всей подборки, которую хочется порекомендовать решительно всем. Благо цена не кусается.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Когда и где: 21 июня на PS4, X1 и Switch

Что: гонка

Перевод: нет

Чего ждём: качественного ремейка забавной аркадной гонки. На волне успеха Mario Cart стало доброй традицией выпускать семейные покатушки с любыми успешными героями игровых серий, популярных у детей. В 1999 году этой участи не избежал и Крэш. Сейчас игра возвращается — и наверняка найдёт новую аудиторию. Главные нововведения коснутся графики — её прямо-таки заметно улучшили, а вот физика, приёмы и правила поведения на трассе остались без изменений. Если вы подыскивали что-то консольное для семейных посиделок, возможно, это именно то, что вам нужно!

Heavy Rain

Когда и где: 24 июня в EGS

Что: триллер, «живое кино»

Перевод: предположительно — полный

Чего ждём: у тех, кто в последние годы старательно избегал покупки консоли от Sony, появится возможность прикоснуться к одной из главных игр Дэвида Кейджа. Маньяк, оставляющий фигурки из оригами, регулярно похищает детей — и топит их во время ливня. У нас под управлением четыре персонажа, которые смотрят на историю с разных точек зрения, — и множество возможностей облажаться, приведя историю к печальному финалу. Это действительно напряжённый триллер, который породил массу споров: не все смогли свыкнуться с мыслью, что игры могут обходиться практически без геймплея.

Judgment

Когда и где: 25 июня на PS4

Что: экшен

Перевод: нет

Чего ждём: гремучую смесь из Shenmue и Sleeping Dogs от создателей Yakuza. Игрок примерит на себя роль частного сыщика Такаюки Ягами. Помимо расследований и слежки за подозреваемыми, будет много мордобоя в лучших традициях гонконгских боевиков. Японское правосудие — оно такое. С кулаками.

Samurai Shodown

Когда и где: 25 июня PS4 и X1

Что: файтинг

Перевод: нет

Чего ждём: перезапуска некогда славной серии файтингов. Изюминкой проекта станет использование особого искусственного интеллекта, который будет анализировать поведение игрока и создавать на его основе «призрака», сражающегося максимально схожим образом. Однако игра вряд ли станет хитом: у Samurai Shodown специфический дизайн, который придётся по душе далеко не всем.

The Sinking City

Когда и где: 27 июня в EGS, на PS4 и X1

Что: приключения, хоррор

Перевод: полный

Чего ждём: главное лавкрафтианское приключение последних лет. Частный детектив прибывает в постепенно затапливаемый мрачный американский город двадцатых годов. Здесь его ждёт склизкий клубок зловещих дел, а сражаться придётся не только за жалкую жизнь, но и за трезвость распадающегося рассудка. Древние простирают свои щупальца всё дальше, опутывая проклятый город смертоносной сетью интриг, иллюзий и безумия. Геймплейно игра будет напоминать, судя по всему, предыдущие работы студии — серию Sherlock Holmes, только с иллитидами и прочей хтоникой вместо преступников. Надеемся и ждём, сны видим.

* * *

Основные наши ожидания от этого месяца — Bloodstained: Ritual of the Night, My Friend Pedro и The Sinking City. Все три игры довольно самобытны и обещают немало ярких впечатлений даже без огромных корпоративных бюджетов за плечами у разработчиков. А что из игр июня больше всего ждёте вы? Пишите в комментариях!