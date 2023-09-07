Обзор Armored Core VI: Fires of Rubicon. Олдскульный хардкор

До того как FromSoftware завоевала любовь и известность через Dark Souls и её последователей, студию обычно ассоциировали с меха-экшеном Armored Core, в котором игроки собирали огромных боевых роботов и управляли ими. Сериал пользовался стабильной, но относительно скромной популярностью — продажи последней, пятой части, не превысили и полмиллиона копий, после чего серия ушла в долгое забвение. К радости старых фанатов студии, японцы всё же решили мягко перезапустить «Бронированное Ядро» и наконец преподнести его широкой публике. Уважаемая широкая публика, будьте крайне осторожны!

Жанр: экшен

Разработчик: FromSoftware

Издатель: Bandai Namco

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS5, PS4, XSXS, X1

Играли на: PS5

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В далёком будущем человечество вырвалось с Земли и активно осваивает глубины безбрежного космоса. В одном из его уголков люди находят перспективную планету Рубикон-3, а на ней субстанцию, называемую коралл. Коралл служит и прекрасным источником энергии, и проводником данных огромного объёма, поэтому на Рубиконе сразу начинается масштабная война всех со всеми, в которой участвуют корпорации, переселенцы и повстанцы, выступающие за независимость планеты. Практически все жители планеты вместе с запасами коралла погибают в глобальном катаклизме, но спустя 50 лет ушлые мегакорпорации вновь находят следы коралла и посылают на планету наёмников, начиная новый этап борьбы за ресурсы Рубикона-3. В лице безликого, безголосого и прикрученного к креслу меха наёмника с позывным Ворон нам и предстоит провести 20–30 часов.

Описанное выше — по сути всё, что может дать история Armored Core VI. За пределами финального акта, драматическим образом меняющего ландшафт Рубикона-3, существуют лишь сухие межмиссионные брифинги со скудной топонимикой, названиями корпораций и изобилием военного лексикона, за которыми попросту неинтересно следить. У персонажей здесь нет ни лиц, ни цифровых аватаров, ни звучных имён — только позывные, прозвища да логотипы. Не ждите проработанной и масштабной вселенной уровня «Гандама», драматизма Zone of the Enders или постановки «Евангелиона» — игра не стремится помогать вам вычленять крохи местного лора из радиоэфира. Однако нужна ли вообще история планеты наёмнику, который сражается только за деньги?

Нет в Armored Core VI и последовательной, детализированной кампании. В меню мы выбираем миссии, которые двигают по чайной ложке глобальный сценарий, или переигрываем старые миссии ради наград. При этом большинство заданий — максимально скучные, пускай и скоротечные боевые операции, где необходимо уничтожить группировку противника, взорвать артиллерию/генераторы/склады или, что ещё прекраснее, собрать данные. Летает эдакий 18-тонный мех по огромной карте и сканирует документы. Иногда, конечно, попадаются интересные эпизоды: со штурмом глубоко эшелонированных баз вместе с ИИ-напарниками, уничтожением колоссальных заводов-шагоходов и дуэлями с такими же прыткими и опасными мехами, как наш. Эти ситуации, увы, крайне редки, их быстро начинаешь ценить.

Именно в такие особенные минуты зрелищная, яркая и гладкая боевая система Armored Core VI наконец проявляет себя. Мощные тяжёлые роботы носятся по экрану как мухи, играючи взмывают в воздух, совершают резкие повороты и накрывают поле битвы десятками залпов из бластеров, пулемётов и ракетных установок. В угоду динамике здесь даже нет необходимости метко целиться — автоматические системы сами наводят все выстрелы по адресу, стоит лишь противнику оказаться в широкой окружности на расстоянии захвата.

Череда успешных попаданий по корпусу «перегружает» роботов, которые теперь обладают устойчивостью (в глазах ведущего гейм-дизайнера Sekiro Масаро Ямамуры пробегает хитрый блеск), так что приходится не только следить за показателями энергии и перезарядкой оружия, но и вовремя совершать дерзкие рывки от особо опасных залпов противника, которые могут оставить меха парализованным на несколько секунд.

Всё это работает, пока игрок не встречает огромного неубиваемого робота, который успевает разобрать противника на запчасти быстрее, чем тот успеет сказать «Ай!». Финал первой главы случается примерно на пятом часу игры и отсеивает всех, кто не захочет понимать, как работает Armored Core VI, то есть примерно любого человека с улицы. Поначалу вообще непонятно, как возможно победить врага в энергетическом щите, который запускает в тебя волнами сотни ракет, стреляет из оглушающей пушки, бахает картечью, резво перемещается по арене на второй космической скорости, а во второй фазе и вовсе начинает поливать всё вокруг огнём. Мамочки, я ж хотел экшен про мехов, зачем мне снова дают какой-то Elden Ring?!

После десятков бесплодных попыток одолеть эту махину приходит осознание, что в Armored Core VI категорически нельзя думать как герой меха-аниме, а стоит мыслить как инженер. Робот защищает себя щитом? Идём обвешивать себя плазменными установками, которые их пробивают. Любит АОЕ-эффекты, расстилающиеся по земле? Берём прыгучие лапки или четырёхногую платформу-шагоход, которая позволяет зависать в воздухе. Подбор оптимального варианта может занимать часы, ведь опции по кастомизации здесь невероятно богатые и разнообразные. Можете сделать себе брата Оптимуса Прайма, табуретку из «Войны миров», а то и вовсе огромный розовый танк в стиле «Обитаемого острова» Бондарчука, но с руками и ногами. Лишь бы хватило денег и терпения, чтобы ради испытания очередной сборки пойти в пятый раз перепроходить какой-нибудь прибыльный контракт.

Но даже возвращение к лютому боссу во всеоружии не гарантирует победы, ведь в худших японских традициях Armored Core VI будет фрустрировать целой горой нелепицы родом из ревущих 2000-х. Неадекватная камера постоянно берёт самые идиотские ракурсы из возможных и вечно не поспевает за наскипидаренными врагами, что вынуждает насиловать правый стик и свой вестибулярный аппарат. Ваш мех будет регулярно спотыкаться о невидимые границы арены — враги обожают улетать туда или прятать там свои небронированные тылы. За снопами спецэффектов очень легко упустить мощную атаку или перемещение врага. Ну и, конечно же, большинство сражений с боссами затягивается исключительно из-за их непереносимой толстокожести, а вовсе не из-за какой-нибудь экстравагантной тактики. Armored Core VI ощущается не игрой 2023 года, а приветом из эпохи ранней PS3.

Armored Core VI в принципе не пахнет никаким некстгеном: за исключением детализированных мехов и сотен всполохов взрывов, последнее творение FromSoftware выглядит очень серо и скучно. Здесь есть несколько симпатичных локаций, но они запоминаются исключительно своим стилем и атмосферой, а не проработкой деталей или ландшафтами. И кроссплатформенностью это не оправдать — та же Dark Souls 3 и Sekiro на предыдущем поколении выглядели не в пример симпатичнее.