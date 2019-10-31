Обзор Luigi's Mansion 3. Отель с привидениями

Луиджи, Марио и Принцесса Пич получают внезапное приглашение провести отпуск в роскошном отеле. От такого подарка судьбы сложно отказаться! Прихватив с собой троицу грибочков-тоадов и призрачного щенка Полтерпапа, друзья отправляются в путь. Но VIP-каникулы оборачиваются ловушкой: отель захватили привидения, и они собираются держать героев в заточении веки вечные. Избежать пленения удается только Луиджи. Теперь ему предстоит исследовать жуткий отель и спасти друзей с помощью нового ружья-пылесоса Poltergust G-00 и советов старого знакомого — эксцентричного профессора Элвина Гэдда.

Luigi’s Mansion 3 Жанр: приключения, головоломка

Разработчик: Nintendo

Возрастной рейтинг: 6+

Платформы: Nintendo Switch

Перевод: нет

Похоже на:

Haunt (2012)

Ghostbusters: The Video Game (2009)

Легендарный водопроводчик Марио стал звездой множества игр. А вот его младшему брату Луиджи обычно доставалась роль помощника или персонажа второго плана. В 2001 году Nintendo решила исправить эту несправедливость и подарить герою в зеленом комбинезоне собственную серию Luigi’s Mansion. С тех пор Луиджи стал охотником за привидениями — и в первой игре на GameCube, и в сиквеле Luigi’s Mansion: Dark Moon на 3DS он исследует мрачные особняки, ловит призраков и решает головоломки. И вот, спустя шесть лет, в третьей части для Nintendo Switch, Луиджи снова взялся за пылесос — теперь в роскошном и жутком отеле.

Геймплей Luigi’s Mansion 3 в своей основе повторяет предыдущие части — мы всё так же открываем локацию за локацией, решаем головоломки, ловим призраков и собираем заботливо припрятанные коллекционные предметы. Разработчики прислушались к критике и внесли несколько важных изменений. Основное — игра стала по-настоящему длинной и насыщенной, а головоломки разнообразными. Несмотря на ограниченное количество доступных Луиджи действий, структуры головоломок не повторяются.

К услугам игроков 15 этажей Отеля, наполненные сотнями интерактивных предметов. Большую часть времени вам придется… пылесосить. Ведь именно ломая мебель и вещи, засасывая и сдувая мусор, можно собирать игровую валюту, восстанавливать очки здоровья и расчищать себе путь к новым интересным уголкам Отеля.

Функционал ружья-пылесоса расширился — помимо вспышки, паранормального сканера и ружья-присоски, у Луиджи появилась возможность высоко подпрыгивать, используя струю воздуха, и бить противников и предметы об пол. И главное — профессор Гэдд вручает нам Гуиджи.

Гуиджи — двойник Луиджи из эктоплазмы, которого можно активировать в любой момент. Он умеет пробираться в труднодоступные закоулки по трубам, просачиваться сквозь решетки и ходить по смертельным кольям-ловушкам. Управляя Гуиджи и миксуя его действия с действиями Луиджи, мы получаем увлекательные и оригинальные комбинации для решения головоломок.

Ещё одно заметное улучшение — боссы уровней. Они стали интереснее, злее и сложнее. Для победы над каждым нужна собственная стратегия. И чем ближе Луиджи к спасению друзей, тем труднее её вычислить.

Несмотря на сложность избранных боссов и несколько хитро запрятанных коллекционных предметов, играть в Luigi’s Mansion 3 легко — игра создана для того, чтобы расслабиться в сюжетном режиме или побегать за привидениями вместе с друзьями. Для этого есть две опции — ScreamPark и ScareScraper. ScreamPark предлагает три мини-игры, в которые могут играть до восьми участников вместе или друг против друга. Интересен он будет будет разве что в первые пару раз или для совсем юных игроков. А вот ScareScraper — куда более долгоиграющее развлечение, перекочевавшее в третью часть прямиком из Luigi’s Mansion: DarkMoon. Игра генерирует от 5 до 10 случайных этажей Отеля с препятствиями, головоломками и призраками. Нужно не только пройти их за отведённое время, но и выполнить задание — например, поймать определённое привидение или спасти персонажа. Играть в ScareScraper можно как в одиночку, так и в кооп-режиме.

С технической точки зрения третья часть леденящих душу приключений Луиджи почти безупречна. К недостаткам можно отнести лишь некоторые мелочи: иногда раздражают слишком настырные подсказки профессора и ужасный звук индикатора низкого уровня здоровья. Внутреигровое меню с картами и другими функциями выполнено в виде печально известной консоли Virtual Boy — ход, несомненно, ироничный и ностальгический, но от красно-черного экрана глаза болят так же, как и 25 лет назад.

Итог: яркое и увлекательное приключение для всех возрастов, актуальное уютным хеллоуинским вечером.