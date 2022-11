Обзор New Tales from the Borderlands. Не те дроиды, которых вы ищете

Выхода New Tales from the Borderlands ждали с опаской. Для франшизы и её фанатов было важно, чтобы Tales from the Borderlands получила прямое продолжение (об этом есть отдельный материал), но новый проект Gearbox предложил иное. И стал, если позволите, игровым кино категории B. Ощущения от New Tales from the Borderlands — ровно как от просмотра плохой картины, чья художественная ценность минимальна.

Жанр: приключение

Разработчик: Gearbox Studio Québec

Издатель: 2К

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: нет

Платформы: PC, PS4, PS5, X1, XSXS, Switch

Похоже на: Tales from the Borderlands

В наследство от оригинальной игры New Tales достался скудный геймплей: QTE, ходьба, осмотр предметов, сбор денег, ненужных для прохождения, да выбор реплик. Создатели не захотели делать геймплей приоритетной частью, хотя местами, в нескольких сценах, пытаются разнообразить хотя бы QTE. Вот тебе коротенькая мини-игра, пародирующая пиксельные восьмибитки, а вот прямая отсылка к наследницам Dance Dance Revolution. Толку от таких сцен нет — они не развлекают, вызывая разве что секундное удивление.

Но, в конце концов, вряд ли кто-то запускал игры от Telltale ради геймплея. От Gearbox, взявшей на себя New Tales, требовались цепляющий сюжет и глубокие персонажи, но что-то пошло не так. Под контролем игрока оказываются учёная Ану, её брат-воришка Октавио и начальница Октавио по имени Фрэн — «создатель самого любимого кафе Риза». Они происходят из разных миров: корпоративного и «уличного», что отчасти определяет их амбиции и методы выживания. Разумеется, троица вечно конфликтует из-за разницы во взглядах. Дальше идут спойлеры, следите за руками!

Нажмите для раскрытия спойлера Путешествие героев начинается, когда они одновременно теряют всё, что у них было, — на этом постоянно делается акцент в диалогах. Они случайно находят уникальный таинственный предмет, связанный с инопланетным Хранилищем, и быстро понимают его ценность: только он может помочь им сказочно разбогатеть, решив все их проблемы. В том числе межличностные. Мы не знаем, что заставило двух главных героев когда-то возненавидеть друг друга, но в финале обязательно узнаем и станем свидетелями их примирения. Разумеется, находка важна в галактических масштабах, поэтому за ней охотится корпоративный антагонист, и рано или поздно он возьмёт героев в плен, требуя доступ к возможностям макгаффина. Кульминация игры происходит на планетарной орбите, на корпоративном корабле, который стараниями героев разрушится и врезается в планету. Выживут, конечно же, не все. Резкая склейка, таймскип на месяцы вперёд, где у главных героев сбываются мечты.

То, что вы сейчас могли прочесть, — это сюжет Tales from the Borderlands. А заодно — сюжет New Tales from the Borderlands. Как неловко получилось!

Конечно, Gearbox не стали списывать точь-в-точь, различий между двумя играми хватает. Tales была насыщенным дорожным приключением с придурковатыми, но умными героями, а New Tales оказалась бедной на события историей болванов. Вдобавок в Tales from the Borderlands были великолепные музыкальные заставки к эпизодам, сюжетная загадка, большой «вотэтоповорот» — а здесь ничего из этого не обнаруживается. Для сравнения: квартет из Tales from the Borderlands в погоне за богатством объездил полпланеты, построил ракету, слетал в космос и вернулся, чтобы поездить ещё. В новой же игре чуть ли не единственным ярким эпизодом становится смертельное ток-шоу, но его самый напряжённый момент вам не покажут.

На что же разработчики New Tales отвели восемь-десять часов прохождения? На болтовню. Каждое, пусть даже незначительное событие главные герои обсуждают по десять минут, стоя на одном месте. Такие сцены нужны лишь для того, чтобы забросать игрока диалоговыми шутками, причём создатели уверены, что умные персонажи не смогли бы сгенерировать столько подводок для них — поэтому персонажей сделали глупыми. И шутят они соответствующе.

Когда автор-юморист пишет хорошую шутку, он нередко думает над ней, шлифует сетап и панчлайн, а здесь есть ощущение (плавно переходящее в уверенность), что шутки просто выдавали на мозговом штурме и сразу пускали в сценарий без правок.

Если персонаж не шуткует, эту недопустимую паузу обязательно нужно забить смешной гримасой. В каком-нибудь «Робоцыпе» такой приём работал неплохо, но тут благодаря неудачному сел-шейдингу морщин лицевые анимации за секунду превращают молодую женщину в древнюю старуху, а подростка — в обезьянку, что довольно сложно развидеть. Отдельная боль — анимации конкретно Ану: они настолько неудачные, словно это вырезанный персонаж из «Продуктовых битв».

Герои побеждают за счёт исключительной глупости антагониста, а второстепенные персонажи (они зачастую оказываются обаятельнее заглавных) гибнут ради очередной шутки, которая в любой другой ситуации могла быть почти гениальной. Здесь же после неё чувствуешь лишь усталость.

И игроку уже практически всё равно, когда в финале его наконец-то начинают погружать во внутренний мир Ану, Октавио и Фрэн, словно вспомнив, что персонажей положено раскрывать. Героям предстоит по-быстрому изменить свое мировоззрение и проработать психологические травмы через «я прощаю и принимаю себя». Это как-то уж слишком банально — даже для серии Borderlands.

И даже если отойти от бесконечных сравнений двух игр, почти не связанных друг с другом, невозможно забыть об одном: клиффхэнгер финала Tales до сих пор не получил развития. Если так не хотелось связываться с Tales from the Borderlands, стоило идти до конца, не вводя целых три камео с её героями. Уж если делаете новую историю — не теребите лишний раз старые фанатские раны!

Разумеется, ни о каком переносе решений из Tales и речи не идёт, поэтому стоило отказаться и от отсылок к вариативным сюжетным моментам Tales. Уважаемые Gearbox, не у всех игроков был роман с Сашей, поэтому не надо нам о нём навязчиво напоминать!

Но нельзя сказать, что у игры вот прямо всё плохо. Хочется похвалить шикарную работу актёров озвучки. Каст в целом подобран удачно (кроме голоса Ану). Некоторые шутки спасла хорошая игра актёров, хотя были и те, что неплохо работали сами по себе. Жаль, что их немного.

Определённо, похвалы достойна и картинка. Визуальный ряд, задники, физика одежды, анимация движений — особенно в экшен-сценах! — это заметный шаг вперёд для игры, ассоциирующейся со студией Telltale. Боевые сцены срежиссированы зрелищно, они почти всегда увлекательны. К сожалению, сразу после эпичнейшего вторжения или интенсивной перестрелки мы получаем контроль над персонажами — и начинается суперскучная ходьба…

К плюсам игры отнесём и вариативность финала. У New Tales несколько непохожих друг на друга концовок, чем не могла похвастаться Tales from the Borderlands. Какая именно концовка будет у вас, зависит от того, как выстроены взаимоотношения между тремя главными героями — Ану, Октавио и Фрэн. Они по-разному оценивают выбираемые реплики и действия, и задача игрока — достичь золотой середины, подружить всех со всеми, иначе игра накажет самое слабое звено в одной из трёх «плохих» концовок.