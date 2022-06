Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder’s Revenge. Красиво, но скучно

Издательство Dotemu уже давно работает на благо ретрогеймеров. В 2020 году под его эгидой свет увидела образцовая Streets of Rage 4, подозрительно качественная для сиквела игры, вышедшей четверть века назад. Чуть раньше появился ремейк культовой Wonder Boy: The Dragon’s Trap. А в этом году к выпуску готовится стратегия по мотивам легендарной Metal Slug. В череду таких «ударов ностальгии» вписывается и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, которая с первых кадров возвращает в «те самые» времена. И всё же немного жаль, что за внешней олдскульностью скрывается простейшее двухчасовое развлечение с нулевой реиграбельностью.