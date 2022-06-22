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    #кооператив #ностальгия #обзор игры #Черепашки-ниндзя

    Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder’s Revenge. Красиво, но скучно

    22 июня 2022
    22.06.2022
    17104
    5 минут на чтение
    #кооператив #ностальгия #обзор игры #Черепашки-ниндзя
    Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder's Revenge. Красиво, но скучно 5

    Издательство Dotemu уже давно работает на благо ретрогеймеров. В 2020 году под его эгидой свет увидела образцовая Streets of Rage 4, подозрительно качественная для сиквела игры, вышедшей четверть века назад. Чуть раньше появился ремейк культовой Wonder Boy: The Dragon’s Trap. А в этом году к выпуску готовится стратегия по мотивам легендарной Metal Slug. В череду таких «ударов ностальгии» вписывается и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, которая с первых кадров возвращает в «те самые» времена. И всё же немного жаль, что за внешней олдскульностью скрывается простейшее двухчасовое развлечение с нулевой реиграбельностью.

    Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

    Жанр: битэмап
    Разработчик: Tribute Games
    Издатель: Dotemu, Gamera Games
    Возрастной рейтинг: 12+
    Перевод: нет (обещают добавить позже)
    Платформы: РС, PS4, PS5, X1, XSXS, Switch
    Играли на: Nintendo Switch
    Похоже на: Streets of Rage 4 • Scott Pilgrim vs. The World

    Визуально игра напоминает смесь легендарных Teenage Mutant Ninja Turtles: The Arcade Game и Turtles In Time. Похожи и визуальный стиль, и типы врагов, и интерактивные элементы вроде пиццы, восстанавливающей здоровье. Shredder’s Revenge использует и приёмы из других игр той эпохи. Например, один из боссов отсылает к первому уровню Battletoads, а обваливающийся на игрока билборд — к старым играм о черепашках. А фанаты уже провели сравнение мувсетов здешних героев, и оказалось, что некоторые движения разработчики позаимствовали из культовых файтингов вроде Street Fighter и Mortal Kombat. Сюжет же, как и в классических играх TMNT, построен так, чтобы провести игрока по всем знаковым локациям и показать главных противников черепашек — от Бибопа и Рокстеди на улицах Нью-Йорка до Крэнга в Технодроме.

    Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder's Revenge. Красиво, но скучно 4

    А ещё на уровнях можно встретить других персонажей — как из вселенной TMNT, так и из других комиксов, выпущенных издательством Archie. Специально для второстепенных героев нужно собирать коллекционные предметы, за которые черепашкам добавят дополнительные очки к общему счёту прохождения. Кстати, на самих уровнях есть простые испытания в духе «пройдите уровень, не используя суператаки». За них также дают очки, а ещё с ними быстрее качается уровень героя, который открывает дополнительные приёмы и увеличивает максимальное количество жизней.

    Правда, в «Режиме истории» это не так уж важно, ведь после смерти можно просто начать уровень заново с максимумом попыток. А вот в дополнительном «Аркадном режиме» таких поблажек нет, как и прогрессии. Вот и проходи всю игру с тремя жизнями, как в детстве.

    Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder's Revenge. Красиво, но скучно 3

    В стандартном режиме можно ездить по городу между уровнями, а в аркадном они просто сменяют друг друга

    Внешнюю красоту и разнообразие игры дополняет звук. Голоса героям Shredder’s Revenge подарили актёры озвучивания мультсериала 1986 года, а саундтреком занялся Ти Лопес, ответственный за музыку из Sonic Mania — другой игры «от фанатов для фанатов». Он известен переделками классических композиций из старых игр, и альбом Shredder’s Revenge — пожалуй, его лучшая работа. Саундтрек Shredder’s Revenge сочетает классические мотивы с оригинальными наработками Ти Лопеса, а в записи поучаствовали известные исполнители вроде членов Wu-Tang Clan.

    В общем, придраться к аудиовизуальной составляющей TMNT: Shredder’s Revenge очень сложно. Даже если вам не нравится мультсериал 1980-х, над наивностью и детскостью которого посмеялись и в современных «Черепашках», вы всё равно влюбитесь в то, как Shredder’s Revenge выглядит и звучит. Но беда её в том, что в неё нужно играть.

    Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder's Revenge. Красиво, но скучно

    Структурно TMNT: Shredder’s Revenge во всём придерживается канонов «битэмапостроения» — игра состоит из 16 уровней с боссами и небольшими кат-сценами в конце. Цель та же, что и раньше: пройти по улице слева направо, уничтожив всех врагов на пути

    Да, у разработчиков получилось, наверное, самое отзывчивое и понятное управление, которое только было в битэмапах вообще. В Shredder’s Revenge совсем не сложно жонглировать врагами и расправляться с несколькими противниками за раз. К тому же на уровнях часто встречаются ловушки и интерактивные элементы, которые помогают сражаться более стильно. Особенно приятно игра ощущается в сравнении со Scott Pilgrim vs. The World, которую, к слову, делали те же люди, что и Shredder’s Revenge, но там к управлению и поведению персонажей приходилось привыкать.

    Однако Shredder’s Revenge почти не бросает вызов даже на самой высокой сложности, а из-за безумной плавности и отзывчивости управления совсем не важно, за кого играть. Мувсет каждого героя отличается от других разве что визуально, а враги всегда умирают очень быстро. Так что можно пройти всю игру, пользуясь только базовой атакой. Это не идёт ни в какое сравнение с тем, что было, например, в Streets of Rage 4, где каждый герой требовал уникальной тактики и лучше подходил для схваток с конкретными бойцами.

    Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder's Revenge. Красиво, но скучно 2

    Из-за общего для всех мувсета теряется одна из фишек черепашек-ниндзя — братья в Shredder’s Revenge почти не отличаются друг от друга в бою

    Но главное разочарование в боевой части Shredder’s Revenge — боссы. Хоть какие-то сложности может вызвать разве что летающий Бакстер Стокман, ведь целиться в воздухе здесь не очень удобно. А вот финальный босс, от которого ждёшь больше всего проблем, вызывает лишь зевоту — половину боя с ним можно просто стоять в углу арены. Похожие эмоции дают и уровни «в полёте» или «на трассе», которые отличаются от обычных пробежек по городу только тем, что враги идут к игроку, а не наоборот. А теперь вспомните, как играла с перспективой и условиями боя нелюбимая многими современная Battletoads!

    TMNT: Shredder’s Revenge — отличный способ вернуться в детство в компании друзей или приобщить к ретрогеймингу ребёнка. Проблема в том, что кроме аудиовизуальной красоты и отсылок в этом битэмапе ничего нет. Подобно играм LEGO, экшен от Tribute Games будто бы боится бросить вызов. Он лишь проводит игрока за ручку по знакомым образам, вызывающим желание ткнуть пальцем в экран. Но возвращаться в Shredder’s Revenge совсем не хочется. Тем более и смысла в этом нет: все коллекционные предметы без труда собираются на первом прохождении, а сразу после него открывается единственный дополнительный персонаж — причём он ещё сильнее оригинальных!

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     Денис Майоров |  22.03.2021

    Готовится к выходу Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge!

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