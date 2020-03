Обзор Ori and the Will of the Wisps. Сложно и красиво

Ori and the Will of the Wisps — один из главных релизов первой половины 2020 года. И пусть The Last of Us 2 или DOOM Eternal он не ровня, но с Animal Crossing игра вполне может посоревноваться за внимание, тем более что The Blind Forest пять лет назад собрала приличную фан-базу. Получилось ли у Moon Studios сделать достойное продолжение? Скорее да, чем нет. При этом игра далека от совершенства — и дело вовсе не в багах, на которые жаловались пресса и игроки на старте.

Герои и злодеи

Ori and the Will of the Wisps Жанр: платформер, метроидвания

Разработчик: Moon Studios

Издатель: Microsoft

Возрастной рейтинг: 6+

Перевод: субтитры

Платформы: ПК, Xbox One

Играли на: ПК

Похожа на:

Hollow Knight

Blasphemous



Сразу хочу успокоить: если вам очень хочется поиграть в Ori and the Will of the Wisps, но вы не проходили первую часть, — не переживайте. История тут самостоятельная и едва пересекается с событиями The Blind Forest. В Will of the Wisps есть знакомые персонажи, однако они почти не участвуют в сюжете — разработчики сконцентрировались на новых героях. Конечно, со знанием оригинала проще прочувствовать некоторые драматичные моменты в начале, но на общих впечатлениях это никак не скажется: все самое интересное — дальше.

Красиво пересказывать сюжеты не моя стихия, поэтому обрисую картину в общих чертах. В центре внимания — дух-хранитель Ори и совушка по имени Ку, которых разделила и выбросила за пределы леса Нибель сильная буря. Герои оказались в незнакомых землях, покинутых духами и охваченных Упадком. Ори не может оставить подругу в беде и отправляется на её поиски, которые перерастают в нечто более глобальное. Ори — последняя надежда местных обитателей, ведь только он может вернуть свет в Нивен.

Авторы игры творят натуральную магию: за считаные минуты ты успеваешь проникнуться отношениями между персонажами и поверить в то, что они настоящие друзья. Создаётся впечатление, будто ты знаком с этими причудливыми существами если не целую вечность, то как минимум долгие годы. А их переживания быстро перетекают в твои собственные.

И даже антагонист игры — гигантская птица Крик — вызывает симпатию. Жуткая и жестокая тварь, надо сказать. Однако за ее зверствами стоит история — простая, но от этого не менее душераздирающая. Некоторые сравнивают Крик с Куро из прошлой части, но, в отличие от тёмной совы, эта птица не встаёт на путь искупления. Она отворачивается от света так же, как свет когда-то отвернулся от неё, и её сердце так и остаётся объятым тьмой.

Увы, сюжет подается маленькими и довольно редкими порциями — порой между кат-сценами проходит несколько часов геймплея, а то и больше, если заблудитесь. Не подумайте, история получилось цельной, просто хотелось бы, чтобы у персонажей вроде Крик было больше экранного времени. К тому же уровень постановки в кат-сценах высочайший, потому что основная часть повествования завязана на визуале.

Авторы предпочитают рассказывать историю через окружение и мелкие детали. Чего только стоит сцена, в которой Крик прячется от проливного дождя под окаменевшими крыльями мертвых родителей! Таких драматичных и проработанных моментов в игре хватает.

Впрочем, между сюжетными заставками разработчики тоже не дают соскучиться. Отдельное удовольствие — беседовать с местными обитателями, которые встречаются на каждом шагу. Они не только рассказывают о мире, но и наполняют его жизнью. Так, монологи некоторых персонажей меняются в зависимости от этапа, на котором находится игрок. Разобрался с паучихой в подземельях? Изволь выслушать нытьё про то, как бы не наступить на паучков, которые теперь повсюду бегают.

Мне больше всего приглянулись моки, маленькие существа, напоминающие лемуров или сурикатов, только с большими ушами, длинными шеями и желтыми глазами. Им наплевать, что вы ищете подругу и пытаетесь вернуть свет в их земли. Зато они будут рады, если вы подарите им красивую шляпу, горячий суп или клык опасного хищника, чтобы они могли похвастать храбростью перед сородичами.

Жаль, нет ружья

Что касается геймплея, то команда Ori and the Will of the Wisps явно вдохновлялась Hollow Knight, вышедшей через два года после The Blind Forest. Если в первой части был акцент на сюжете и платформинге, то во второй в фокусе оказалась ещё и боевая система, которую заметно подкрутили, ведь драться в игре придётся много.

Способностей в арсенале Ори стало больше — глаза разбегаются! Хочешь — кромсай противников световым мечом. Хочешь — бей гигантским молотом. Никак не можешь добраться до надоедливой осы? Пошли в неё град стрел. А ещё главный герой может швыряться сюрикенами и фаерболами, метать копья, создавать «турель», поджигать врагов и лечиться!

Но все эти навыки доступны не сразу: часть открывается по ходу прохождения, а часть надо покупать. Заспамить противников каким-нибудь мощным приёмом тоже не выйдет — у главного героя просто кончится энергия, а кристаллы для её восстановления ещё придётся поискать. Лучше приберечь её на крайний случай, чтобы быстро расправиться с мощным врагом или восстановить здоровье.

Другое дело, что все это великолепие не особо-то нужно в игре. Я спокойно прошёл The Will of the Wisps со световым мечом (аналог легкой атаки), молотом (тяжелая атака) и хилкой. Поначалу ещё пользовался луком, но после того, как Ори научился отталкиваться от врагов и снарядов, надобность в нём отпала. Куда эффективнее самому подлететь к противнику и надавать ему тумаков, чем уповать на автоприцеливание и не ахти какой урон. Ori не вынуждает игрока выходить из зоны комфорта, менять стиль игры и подстраиваться под ситуацию. Ко всем врагам применима примерно одна и та же стратегия: нанёс пару ударов, отпрыгнул или откатился — и так по кругу.

Аналогичная ситуация с перками, которые тоже открываются со временем. Вариаций бонусов масса: дополнительный урон, ещё одна ячейка для здоровья или энергии, способность дышать под водой, возможность пускать несколько стрел одновременно и так далее. Разумеется, использовать все сразу нельзя, только три. Да и не сказать, что они ощутимо влияют на геймплей, — за редкими исключениями вроде Клея, позволяющего Ори прилипать к стенам: незаменимая вещь! А некоторые и вовсе скорее вредят игроку, нежели приносят пользу.

С боссами ситуация получилась неоднозначная. С одной стороны, они наверняка заставят вас попотеть. У каждого свои манера боя и механики, привязанные к локации, так что с десяток забегов — необходимый минимум для изучения врага. С другой, в самом начале Ori and the Will of the Wisps просто обманывает игрока, подсовывая ему чересчур простого и не слишком агрессивного босса с парой приемов, которого можно одолеть с первого раза.

Контраст показался мне особенно сильным, когда я добрался до следующего босса — гигантской лягушки: у неё куча способностей, которые она почти без остановки применяет на игроке. К тому же для меня стало неожиданностью, что у неё (да и у остальных боссов) есть несколько фаз боя, переворачивающих правила сражения с ног на голову.

На борьбу с монстром у меня ушло без малого часа четыре непрерывных попыток. Проблема была не в том, что он показался мне неожиданно сложным, — это даже круто. Не круто то, что в бесчисленных смертях Ори я был виноват в последнюю очередь: атаки врага и их последовательность едва считывались! Более того, я до самого конца не мог понять, насколько близко можно подобраться к злосчастному земноводному, чтобы атаковать его, не получив при этом урона. Несправедливым кажется и тот факт, что у некоторых боссов есть сохранение между фазами, а у некоторых — нет.

Как в старой сказке

А вот к платформинговой части Ori and the Will of the Wisps у меня нет вопросов, эта составляющая получилась идеальной. Во-первых, в игре полно разных локаций: обычный лес, водяная мельница, озёра, подземелья, пустоши, горы и пустыня. И каждая привносит в игру новые механики, которые помогут не только продвинуться дальше, но и добраться до недоступных прежде мест в старых регионах. А возвращаться туда придется регулярно — иначе что бы это была за метроидвания?

Пожалуй, самой интересной и сложной локацией получились подземелья. И загвоздка вовсе не в том, что там в буквальном смысле ничего не видно, — заплутать можно и в других местах, даже имея при себе карту. Просто без света главного героя за считаные секунды пожирает тьма. Так что приходится передвигаться в сопровождении светлячка или короткими перебежками — от одного источника света до другого.

На протяжении всей игры постоянно сталкиваешься с чем-то новым: где-то нужно решить несложный пазл или собрать ключи, где-то надо прятаться от монстра по углам, чтобы он вас не поймал, а где-то — скакать по пузырям. Со временем Ори научится многим полезным трюкам — например, подтягиваться с помощью светового лассо, растапливать лёд и закапываться в песок. Что приятно, большая часть этих навыков обязательно пригодится вам в финале, где авторы собрали воедино кучу механик. Главное — не запутаться в кнопках!

Ещё одно важное изменение по сравнению с The Blind Forest — новая система сохранений. Если раньше игроки могли вручную сохранять прогресс фактически в любой точке, используя при этом энергию персонажа, то теперь для этого есть алтари, как в других метроидваниях. Они восстанавливают здоровье и воскрешают противников. Впрочем, те могут и сами со временем ожить в самый неподходящий момент. Кроме того, к алтарям всегда можно телепортироваться — и, учитывая гигантские размеры карты, это весьма полезная функция. К тому же чекпоинты расставлены буквально на каждом углу, поэтому в случае смерти вам не придется оббегать половину локации.

А если вас смутили заявления журналистов про обилие багов — забудьте. Да, в первые дни я тоже с ними столкнулся. Так, несколько раз Ори у меня попадал в текстуры, откуда невозможно было выбраться, и приходилось либо перезагружать сохранение, либо пытаться убиться. Однако разработчики оперативно выпустили патч, который исправил большую часть проблем. И оптимизация, кажется, стала лучше! Поэтому почти всю игру я прошел без каких-либо технических неудобств.

Не менее важно, что новая Ori, — необычайно красиваа. Сами взгляните на скриншоты! Игра пестрит красками: зелёные леса сменяются голубоватыми озерами, а те, в свою очередь, — золотистыми песками. Но где бы игрок ни находился, ему обязательно откроются потрясающие виды, а в воздухе будет витать волшебство. Даже у мрачных подземелий есть своя эстетика. Дополняют картину существа, которые населяют этот дивный мир. Те же моки вполне могут дать фору поргам из «Звездных войн»!