Обзор The Bookwalker: Thief of Tales. Книги, которые затягивают

Этьен Квист — писатель, и, судя по всему, неплохой. Но вот незадача, его настигает писательский блок, из-за которого он не может использовать свой талант в полную силу. Такая завязка сюжета звучит довольно скучно, но вот только Этьен живёт во вселенной, где быть писателем — всё равно что владеть магией. Подобные ему способны физически попадать в сюжеты книг и при помощи силы чернил быть там чуть ли не всемогущими. Увы, писательский блок в этом мире означает буквальный запрет на творчество и ограничение использования в книгах чернильной магии. Вам вместе с героем предстоит выпутываться из этой непростой ситуации, параллельно путешествуя по сюжетам книг.

Маленькая российская инди-студия DO MY BEST может быть знакома вам по скролл-шутеру The Final Station (2016). Если вы о нём не слышали, не беда — знакомство с играми студии вполне можно начать с The Bookwalker: Thief of Tales, которая вышла в июне 2023 года при поддержке издателя tinyBuild. Это тот самый счастливый случай, когда игру, созданную силами всего нескольких человек, не только хочется хвалить и всем советовать, но и почти не за что ругать.

Однажды, давным-давно

Пожалуй, странно это упоминать, но при ознакомлении с игровыми рецензиями читатель подчас забывает об одном важном моменте. Ваши итоговые впечатления будут зависеть не только от качества самой игры, но и от ваших вкусов и личного отношения к подобного рода проектам. Мы можем уверенно утверждать, что The Bookwalker: Thief of Tales чудо как хороша, но понравится она далеко не всем.

Главный герой Этьен живёт в мире, напоминающем наш, разве что отброшенном на несколько десятков лет назад. Главное фантастическое допущение здесь — это писатели и их сверхъестественные способности. Писатель может не только создавать книжные вселенные, но и проникать в сюжет любого написанного (в том числе им самим) произведения. Внутри книги можно творить что душе угодно — исследовать окружение, взаимодействовать с персонажами, влиять на развязку истории и прибирать к рукам особо ценные вещи. Да, предметы можно как приносить в сюжет из внешнего мира, так и забирать оттуда, если позволяет совесть. А совесть частенько позволяет, потому как за книжные артефакты неплохо платят. За это таких писателей — их называют волкерами — недолюбливают и сторонятся, так же как волшебников в привычном фэнтези.

Естественно, для контроля над распоясавшимися волкерами существует специальная полиция и система наказаний. Вот и Этьен попадает в переплёт — в начале игры мы не знаем причину, но его на 30 лет лишают писательской лицензии с обязательной отработкой в издательстве. Теперь он носит наручники, которые лишают его большей части магии. Дело дрянь, думает Этьен, ведь большинство его коллег в похожих условиях сходили с ума куда раньше, чем заканчивалась отработка.

На счастье, нужные люди предлагают решить его проблему при помощи подпольных схем. Отработал шесть заказов (другими словами, умыкнул из шести книг шесть предметов), и наручники обещают снять, Добби свободен! Загвоздка в том, что заказы чаще всего поступают на макгаффины, а ключевой предмет сюжета, скорее всего, будет не так просто найти, не говоря уж о том, чтобы украсть.

Этьену везёт, и во время самого первого задания он находит футляр с заключённым в нём персонажем из другой книги. Загадочный герой не помнит, кто он и из какого сюжета, зато может бегло просматривать текст любой книги, в которую вместе с ним попадает протагонист, и давать полезные советы. Квист даёт ему имя Родерик, потому что почему бы и нет. Диалоги с Родериком, пожалуй, самая занятная часть игры — в них регулярно проскакивают неплохие шутки и интересные детали о мире. К тому же говорящий футляр выступает кем-то вроде карманной совести, Этьен учится у него состраданию и благодаря ему меняет взгляды на некоторые важные вещи.

Не плоский мир

Вселенная в The Bookwalker вышла на славу. Радует решение не использовать сюжеты давно знакомых книг — герои каждый раз попадают в вымышленные произведения, которых в нашей с вами реальности не существует (по крайней мере, пока). Да, в них есть элементы из популярных книг, но они переосмыслены в крайне любопытном ключе. Например, если в повествовании присутствует молот Тора, это означает, что его стянул из другой книги (и вы даже знаете, из какой) предприимчивый волкер, чтобы не самый талантливый писатель мог использовать в своём сюжете крутой артефакт. Свой-то он придумать не в состоянии — по сюжету все истинные творцы пропали из мира после упомянутой вскользь войны.

Если вы собираетесь пройти The Bookwalker самостоятельно, лучше не смотрите прохождения и не читайте сюжет заранее. Приятное волнение и искреннее любопытство — в какую книгу нас занесёт на этот раз? — это бесценные эмоции, подарить которые способна не каждая игра. Ходить по выдуманным вселенным здесь — сплошное удовольствие, сюжеты интересные и не дают заскучать, а диалоги бывают крайне увлекательными. Хотя игра смутно напоминает Disco Elysium, в ней сравнительно мало текста, и сам он довольно прост для восприятия.

Визуальный стиль держит довольно высокую для инди планку. Сам процесс погружения в книгу немного напоминает момент, когда Гарри Поттера засасывало в дневник Тома Реддла в «Тайной комнате». Чтобы вернуться из книги, можно в любой момент (кроме сражений и диалогов) зажать кнопку «проснуться».

Два мира — реальный и книжный — изображены по-разному. По трёхмерному дому Этьена мы ходим с видом от первого лица, и всё, что вам здесь доступно, — это взаимодействие с активными точками (поднять чемодан, взять трубку телефона). В книгах камера переключается на изометрический вид, как в классических РПГ или квестах. Оба мира неплохо проработаны и весьма недурно выглядят. Отдельного упоминания заслуживает вид главного героя. Пока он находится в книге, его голова сама выглядит как книга с раскрытыми на затылке страницами. Если в фантастических вселенных такой вид вызывает у местных обитателей только лёгкое недоумение (они ещё не такое видели), приближенные к реальности персонажи при виде Этьена могут впасть в неподдельный ужас.

Разящее перо

Сюжет и мир это, конечно, важные части хорошего проекта, но что там с игровым процессом? Именно здесь вы можете встретиться с главным камнем преткновения. Дело в том, что игра получилась настолько же интересной, насколько простой. Геймплей нужен лишь для поддержания нарратива, и если вы человек, опытный в квестах и больших РПГ, то во время прохождения у вас не возникнет ни единой сложности.

The Bookwalker не предлагает ни заковыристых загадок, ни убойного пиксельхантинга, знай себе обшаривай локацию за локацией и наслаждайся историей. Все найденные предметы применяются логично и вообще автоматически. Вам не придётся, плача от бессилия, три часа прикладывать какое-нибудь пирожное к каждой детали огромного космического корабля — игра сама предложит достать нужную вещь в нужном месте. Да и самих предметов будет не так много — штук пять квестовых объектов да материалы для крафта.

Крафт здесь тоже простой. Из металлолома и прочих подручных средств Этьен может собрать лом, отмычку или кусачки (эти предметы объединят только в одной из книг). Все они будут нужны в основном для получения новых ресурсов, то есть для взлома ящиков, шкатулок и контейнеров всех форм и размеров. Часть предметов, которые в обычных РПГ классифицируют как «мусор», тоже были кем-то прописаны, но они не так важны для мира книги. Поэтому Этьен может без ущерба для сюжета перерабатывать их обратно в чернила.

Чтобы не тратить время на беготню по уровням, которые тут, кстати, не особенно обширные, лучше внимательно осматривать локацию, как только туда попадаешь. Годится всё — слипшиеся конфетки, яблочные огрызки, монеты. Да, писатели народ неприхотливый.

Шкала чернил тут по сути аналог маны — она уменьшается в битвах, когда герой применяет боевые или защитные навыки. Навыков всего четыре, но их вполне хватает для местной боевой системы. Разрез наносит наибольший урон, иссушение вытягивает из врага чернила, оглушение на один ход выводит из строя всех врагов, а щит, соответственно, гасит вражеские атаки.

Бои пошаговые, противники нападают поодиночке или группами, и перед их ходом вы будете видеть, что они готовятся сделать. Навыки боя можно прокачивать во внешнем мире между выполнением заказов. Не ждите разветвлённой системы способностей, они здесь совершенно лишние. У Этьена пять очков здоровья, которые восстанавливаются едой и аптечками.

Все эти геймплейные элементы — крафт, бои, прокачка — ощущаются второстепенными и нужны будто бы только для того, чтобы игрок не заскучал за чтением диалогов и записок. Даже если так оно и есть, это не вызывает возмущения. Было бы куда хуже, если бы разработчики переусложнили механики, чтобы растянуть хронометраж, который здесь составляет плюс-минус часов шесть. Раздражение из-за невозможности в десятый раз пройти босса на одном пузырьке чернил и ломте хлеба только навредило бы этой маленькой уютной игре.

* * *

Есть игры, меняющие индустрию, есть те, что поражают глубиной сюжета или графикой, а есть просто хорошие приключения, на которые можно с удовольствием потратить пару вечеров. The Bookwalker: Thief of Tales как раз из последних. Её лучше всего описывает слово «приятная» — она симпатичная, интересная, да и основана на весьма перспективной идее. Невольно посещают мысли о том, сколько писательских фишек можно было бы обыграть в продолжении — DO MY BEST, мы смотрим на вас и очень надеемся.

А теперь мы обращаемся к игрокам. Если вам важно, чтобы игра обязательно бросала вызов, заставляла смахивать пот с напряжённого лица и победно вскидывать кулак после успешно пройденной битвы, то вам точно не сюда. Сюда приходят за историями — порой причудливыми, порой забавными, порой тревожными, но неизменно увлекательными.