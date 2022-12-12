Обзор The Callisto Protocol. Убитый космос

С самого анонса The Callisto Protocol казалась игрой мечты: легендарный создатель «Resident Evil в космосе», бросивший франшизу в лапах жадной корпорации, вернулся, чтобы показать всем, как надо делать космохорроры. Глен Скофилд действительно выполнил обещание и сделал новую Dead Space. Первую Dead Space, из которой вырезали всё хорошее.

Жанр: survival horror, шутер с видом от третьего лица Разработчик: Striking Distance Studios Издатель: Krafton, Bluehole Inc. Платформы: PC, PS5, PS4, X1, XSXS Играли на: Xbox Series S Похоже на: Dead Space

Где-то в XXIII веке наёмник Джейкоб Ли (Джош Дюамель) с напарником Максом прибывает в тюрьму «Чёрная жесть» с грузом медикаментов. Пока Макс пытается узнать у Ли, что они везут и зачем тот согласился на ещё один заказ, на них нападают экстремисты во главе с Дани Накамурой (Карен Фукухара), из-за которой корабль терпит крушение на Каллисто — спутнике Юпитера.

Выживших подбирает начальник охраны тюрьмы «Чёрная жесть», который по внезапному приказу сверху арестует не только Накамуру, но и Джейкоба. Флешфорвард — Ли просыпается в камере, тюрьму охватил бунт, а по этажам бегают деформированные груды мяса, пожирающие заключённых. Заручившись поддержкой одного из арестантов, Джейкоб начинает долгий путь на поверхность. Этот путь приведёт его к разгадке страшных тайн «Чёрной жести».

В Dead Space, которую пытается копировать The Callisto Protocol, сюжет тоже оригинальностью не блистал. Но интересные персонажи и налёт психологизма постоянно удерживали внимание игрока. В The Callisto Protocol же нет ни того, ни другого — героям просто не хватает времени, чтобы раскрыться. А Джейкоб, с которым мы проводим всю игру, не вызывает никакого интереса: он просто жертва обстоятельств, неплохо умеющая бить людей.

Именно бить, ведь большую часть времени придётся расправляться с врагами с помощью наэлектризованной полицейской дубинки, изредка стреляя из немногочисленного огнестрела.

Поначалу кажется, что разработчики действительно придумали что-то свежее и драйвовое. Для победы в схватке нужно внимательно следить за движениями противника, уворачиваться в нужную сторону и наносить серии ударов дубиной. Никаких предупреждений об атаке на манер Assassin’s Creed — полагаться придётся только на свою реакцию. По ходу боя на теле врага появляются пиктограммы, при выстреле в которые можно нанести повышенный урон.

Каждый удар ощущается тяжело, и чувствуется, что Джейкоб — грузный боец. Из пистолета стрелять тоже приятно, хотя другие виды огнестрельного оружия не удались и ощущаются как-то плоско и одинаково. А ещё где-то в начале игры Джейкоб получает гравитационную перчатку, которой надзиратели пытали заключённых — с её помощью можно притягивать противников и предметы. Причём всё оружие и перчатку можно прокачивать на 3D-принтерах, а все апгрейды меняют внешний вид пушек. Звучит вроде бы здорово, но есть одно но.

При нанесении ударов Джейкоб фокусируется на одной цели, а драки один на один встречаются в The Callisto Protocol крайне редко — игра навязывает стычки с группами врагов. Когда на главного героя накидывается толпа, битву часто можно считать заранее проигранной, ведь никто не будет ждать, пока вы покончите с выбранной целью. Да и как уворачиваться от всех сразу? Могла бы спасти перчатка, но управлять ей настолько неудобно, что в пылу боя она оказывается бесполезна, хотя раскидывать ею противников на шипы издалека перед дракой приятно.

Казалось бы, в чём дело — подлечись и не ной. И в The Callisto Protocol аж два типа лечения. Первый — подбор небольшого количества здоровья с некоторых врагов, второй — инжекторы, разбросанные по локациям. Вот только Джейкоб вводит лекарство через очень долгую анимацию, которую могут прервать атакой, так что о лечении в пылу боя лучше забыть.

Со временем противников становится всё больше, и сражения превращаются в невыносимую тягомотину, которая достигает высшей точки в чудовищном во всех смыслах финале. Иногда и вовсе намного проще бежать сломя голову, чем влезать в стычки.

К слову о врагах, здесь их пять видов, не считая боссов: обычный биофаг, толстяк, слепой (на самом деле скорее глухой), плевальщик и ползучая невидимка, которая любит выпрыгивать на Джейкоба из темноты. Причём монстры на грани смерти начинают мутировать. И лучше тормозить этот процесс выстрелами, потому что иначе придётся столкнуться с грудой мяса, убивающей героя за пару ударов. Разнообразие не впечатляет, но с местной боевой системой оно и к лучшему.

Всё это месиво происходит в помещениях тюрьмы «Чёрная жесть», от однообразия и нелогичности которых можно сойти с ума. «Чёрная жесть» — это череда одинаковых комнат с ничем не обоснованными возвышениями, гигантскими пилами, шипованными стенами и вентиляционными шахтами. Сюрреализма добавляют и постоянно повторяющиеся кровавые надписи на стенах — как будто-то кто-то прошёлся по всей тюрьме с баллончиком краски и парой трафаретов. Лишь раз игра даёт прогуляться по небольшой, но живописной и мрачной заснеженной локации.

Шахт, кстати, в тюрьме очень много. А ещё узких и протяжённых щелей, через которые из-за странной расстановки чекпоинтов придётся протискиваться по несколько раз после каждой смерти. Встречаются и ответвления для любителей поизучать локации: одни ведут в комнаты, через которые вы только что прошли, другие — в далёкие тупики с лутом и записками, из которых придётся топать обратно, чтобы продолжить движение по сюжету. Забудьте о шорткатах, «Чёрная жесть» — гигантская стальная кишка, где ничто не связано ни с чем, а в уже пройденные локации Джейкоб возвращается только по сюжету и исключительно через затемнение экрана.

Идти по этой кишке придётся очень долго, время от времени сражаясь. Никаких даже самых простых головоломок и взаимодействий, максимум — десяток раз взять предохранитель в соседней комнате. И за это мучение игра почти не вознаграждает: вы 40 минут идёте и дерётесь, затем пару минут слушаете скучные беседы героев, а потом начинаете цикл заново. Прямо как в первой Dead Space!

Вроде бы такая линейная структура — прекрасный вариант для хоррора. Взять хотя бы бесконечные бюджетные ужастики с заскриптованными сценками или устрашающими звуками, где тебя тоже ведут за руку и не дают отвлекаться от сюжетной линии. К сожалению, The Callisto Protocol и напугать толком не может. Даже у особенно тревожного человека здешние скримеры вызовут разве что раздражение. Никаких страшных звуков тоже нет, не считая рёва биофагов, да и постоянная темнота на уровнях только напрягает глаза. Игра как будто всегда копит саспенс, который никогда не прорывается. Как бесконечно восходящий тон Шепарда — сначала неуютно, а потом просто болит голова.