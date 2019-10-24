The Outer Worlds. Космический New Vegas

Вы просыпаетесь после криогенного сна, в который были погружены перед отправкой в удалённую космическую колонию Алкион. Увы, дела обстоят скверно: вы пролежали в заморозке в разы больше положенных десяти лет. Да и вообще, корпорации не спешат освобождать ваших товарищей из ледяного плена — этим решил заняться слегка безумный учёный. Быстренько обзаведясь кораблём, вы начинаете поиск своего места в этом новом мире. Поклонники хороших ролевых игр ещё не вымерли? Ваша жажда жизни наконец-то вознаграждена!

RPG старой школы

The Outer Worlds Жанр: ролевая игра

Разработчик: Obsidian Entertainment

Издатель: Private Division

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Платформа: PC, PS4, Xbox One

Играли на: PS4

Похоже на:

Fallout: New Vegas

Deus Ex: Human Revolution

Mass Effect 2

С первых же минут, проведённых за The Outer Worlds, невозможно избавиться от ощущения, что играешь во вторую часть Fallout: New Vegas. Диалоги и проверки навыков, ракурсы камеры, анимации, устаревшая графика, постоянный сбор по полочкам всякого хлама… При этом всё, то есть буквально всё сделано лучше. Стрельба? Приятная и удобная. Инвентарь? Продуманный и функциональный. Глюки и вылеты? Не зафиксированы!

Не связанные постапокалиптическим сеттингом и правилами вселенной Fallout, Obsidian развернулись по полной. К чёрту десятки видов боеприпасов, от которых стенали игроки, — у нас тут космическое будущее, и видов патронов будет всего три! К чёрту огромную карту, по которой надо медленно и печально ползать из одной точки, где что-то происходит, до другой, — вот вам компактные планеты, где куда проще ориентироваться. К чёрту пыльную цветовую гамму, навевающую тоску и депрессию, — вот вам сочная инопланетная растительность и роскошные интерьеры в придачу!

Решение стилизовать дизайн The Outer Worlds под начало XX века с его ар-нуво, причудливыми механизмами и наивным ретрофутуризмом оказалось прекрасным. Игру хочется разглядывать, даже несмотря на множество замыленных текстур, а визуальный стиль сложно с чем-то спутать. Музыка тоже подобрана идеально: лёгкий оркестровый саундтрек идеально вписывается в стилистику и совершенно не утомляет даже после восьми часов непрерывной игры.

При этом не сказать, чтобы общее настроение сильно отличалось от постапокалиптического. Местный воздух буквально пропитан обречённостью, а игрок постоянно ощущает давление корпораций. Они уверенно толкают Алкион к краю пропасти своей бездушностью и удручающей некомпетентностью. Так и хочется перестрелять этих крючкотворов из пулемёта, благо игра это позволяет. Действиями жадных компаний, естественно, возмущены практически все — недовольство на местах растёт, и именно вам предстоит решить, гасить этот разрастающийся пожар или, напротив, раздувать.

И хотя кто хороший, а кто плохой в этом конфликте, очевидно сразу, на местах встречаются отклонения: не все корпоративные чиновники сволочи, и не все анархисты белые и пушистые. Если хотите действительно хороший финал, не стоит рубить сплеча и слепо занимать какую-то одну из сторон. Разумеется, в конце вам покажут последствия принятых вами решений и расскажут, как сложилась судьба отдельных людей и целых регионов.

Театр одного сапёра

The Outer Worlds рассказывает истории — и делает это замечательно. Да, некоторые из них банальные, вроде восстания роботов на отдельно взятой фабрике или вышедшего из-под контроля эксперимента в секретной лаборатории, но куда чаще попадается что-то более интересное. Возьмём, к примеру, классическую ситуацию: сердобольная мамаша просит найти своё чадо, которое по малолетнему скудоумию сбежало из города. Им уже наверняка пируют дикие звери, но ты на всякий случай поищи его там и отправь домой. Добираемся до дитятки и выясняем, что это вовсе не мальчик, а сорокалетний лоб, который просто пытается жить самостоятельно. Сюрприз!

Obsidian сконструировали пусть и компактную, но сцену, где игрок волен сам придумать себе роль по душе, и окружающие ему подыграют. Можно заделаться спасителем несчастных, подготавливая освобождение других замороженных колонистов. Или, напротив, стать расчётливым наёмником, который без зазрения совести продаст корпорациям спасшего его человека и будет зарабатывать себе на сухой паёк с помощью недоброго слова и мощного оружия. Можно отыгрывать вора-пацифиста, который не пользуется оружием и прокрадывается за спинами врагов, маньяка, который рубит всем головы направо-налево, или даже психованного учёного, увеличивающего свой урон за счёт силы науки. Даже тупицу с характерными фразочками можно отыгрывать!

Каждую ситуацию разрешают решить множеством разных способов. Подкуп, шантаж, запугивание, скрытое проникновение, убеждение, взлом компьютера, прямое столкновение… Даже схватки с финальным боссом можно избежать, имея хорошо прокачанные мирные умения. В зависимости от ваших навыков заметно меняется и геймплей. Незаметный герой обходит всю карту пригнувшись, приворовывая по дороге плохо лежащие предметы. Снайпер выносит врагов с большой дистанции ещё до того, как те успеют понять, что, собственно, произошло. Оратор фактически не воюет сам и посылает вместо себя напарников, а боец ближнего боя лихо затыкивает всех и вся, уворачиваясь от пуль и парируя встречные атаки. Сделав ставку на какую-то одну особенность героя, вы получаете не только возможность по-своему решать игровые проблемы, но и уникальный геймплей.

Отдельно стоит рассказать про механику социального стелса. Иногда герою нужно проникать в закрытые зоны, пользуясь особым маскировочным плащом. Но плащик с подвохом: во время движения он расходует заряд, и, если тот закончится, маскировка начнёт работать с перебоями, из-за чего у окружающих возникнут к нашему герою некоторые вопросы. С хорошо подвешенным языком можно отболтаться, что позволит плащу перезарядиться во время беседы, но каждая следующая проверка разговорных навыков оказывается всё более суровой. Самый же надёжный способ пополнить заряд — выйти из охраняемой зоны, спрятавшись в какой-нибудь вентиляции. На этих этапах приходится тщательно просчитывать каждое движение, особенно если по разговорной части ваш персонаж полный профан.

Хорошо, что многие навыки можно повышать, подбирая правильных напарников. Всего их шесть, у каждого свой характер, личный квест и бонусы к некоторым навыкам нашего героя. Хотите вселять в сердца людей ужас? Берите с собой священника-хакера с криминальным прошлым и робота-уборщика, которому вместо жидкого мыла приделали баки с кислотой. Хотите быть незаметным и переубеждать людей? Пригодятся алкоголичка-разведчица и простой парень Феликс, лишившийся работы из-за чрезмерного увлечения одной спортивной командой. Хотите улучшить прикладные дисциплины? Обратите внимание на медика и застенчивую девушку-механика. Правда, если решите работать на корпорации, не удивляйтесь, что кое-кто из команды от вас отвернётся.

Побочные квесты напарников сделаны с большой выдумкой и затягивают почище основных — ну, разве что кроме линии робота, которому просто нужно найти деталь. Диалоги написаны неплохо, благодаря чему персонажами проникаешься. Корабль тоже живёт: каюты экипажа постепенно обрастают всё новыми личными вещами, а стены начинают украшать вывески, прихваченные на память о приключениях. Бродить по кораблю, конечно, не так увлекательно, как изучать лагерь в Red Dead Redemption 2, — ну так и бюджеты у этих игр несопоставимы!

Развиваемся и машем

Увы, с этим придётся смириться: The Outer Worlds — довольно бюджетная игра. Графика хоть и приятная, но при этом устаревшая лет эдак на семь. Сюжет, при всех своих развилках и обилии выборов, довольно короткий. Видов противников мало, они довольно тупые, что хорошо заметно при игре через стелс, а выбор оружия скудный — проходя за снайпера, я лишь дважды менял себе винтовку на что-то более совершенное. Игре отчётливо не хватает какого-то вау-эффекта, в ней нет практически ничего нового. Практически.

На самом деле, здешняя система развития персонажа хоть и косит обеими глазами в сторону Fallout, но вполне самобытна. Есть шесть базовых показателей, которые выбираются при создании персонажа и дальше уже никак не могут быть улучшены. Измеряются они не в цифрах, а в качестве — от «ниже среднего» до «очень высокого». Любой показатель «ниже среднего» ведёт к заметному штрафу, а всё, что, напротив, превышает средний уровень, даёт бонус. Например, нехватка интеллекта уменьшает критический урон и открывает в диалогах глупые варианты ответа, а избыток твёрдости духа даёт существенную регенерацию здоровья. Базовые показатели влияют ещё и на навыки: их тут аж 32 штуки, и сгруппированы они в семь веток.

Прокачка этих навыков — собственно, главное, чем мы будем заниматься по ходу игры. Их можно повышать с помощью экипировки и напарников и, разумеется, развивать, вкладывая очки, которые выдаются с повышением уровня. Причем на первых этапах качается не один конкретный навык, а сразу вся ветка: вложившись, например, в дальний бой, мы прокачаем сразу обращение и с лёгким, и с длинноствольным, и с тяжёлым оружием. Правда, когда в навыке накапливается 50 очков, он перестаёт расти за счёт ветки — приходится вкладываться уже конкретно в него, чтобы развить до упора. По мне, так это очень изящное развитие идей прокачки из оригинальных частей Fallout: там тоже каждое следующее вложенное очко становилось всё менее эффективным.

Кроме навыков, каждый чётный уровень персонажу выдают ещё и очко способностей. Способности довольно сильные — увеличение здоровья на 50%, увеличение скорости ходьбы или выпивание части здоровья врага при рукопашной атаке. Кроме того, дополнительную способность можно получить, согласившись принять фобию. Скажем, получили вы много урона от падения с высоты — и игра услужливо предлагает вам обзавестись акрофобией, понижающей ваши характеристики, когда вы оказываетесь на краю глубокого обрыва.

Система революционная, спору нет, вот только штраф от фобии почти наверняка перевесит плюс от дополнительной способности, поэтому соглашаться не стоит. Я как-то на пробу согласился стать роботофобом — и не смог из-за этого ужиться с роботом-напарником, который ко мне присоединился позже по сюжету! Да и, в принципе, из всего многообразия классных способностей с вашем стилем прохождения будет сочетаться не так уж и много, и концу игры вы наверняка возьмёте всё-всё-всё необходимое.

Ещё одна находка — то, что навыки общения влияют на бой. Убеждение порой вынуждает врагов на поле боя цепенеть от страха, пряча оружие, ложь не даёт роботам выбирать нашего героя целью своих атак, а запуганные враги иногда сбегают после того, как вы кого-нибудь прикончите. Так что делать болтливого пулемётчика здесь имеет смысл не только ради отыгрыша интересной роли, но и по соображениям боевой эффективности. Однозначно, Obsidian — молодцы!

Итог: The Outer Worlds одновременно и никакой не Fallout, и стопроцентный духовный наследник New Vegas. Это игра старой школы, бережно погружающая в свой мир и позволяющая отыгрывать в нём кого заблагорассудится. Да, приключение может показаться довольно коротким, но после первого захода стоит сразу же отправиться на второй, а потом и на третий: если вы будете примерять на себя разные роли, то каждое прохождение будет удивлять вас чем-то новым.