The Outer Worlds. Космический New Vegas

The Outer Worlds

Жанр: ролевая игра

Разработчик: Obsidian Entertainment

Издатель: Private Division

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Платформа: PC, PS4, Xbox One

Играли на: PS4

Похоже на:

Fallout: New Vegas

Deus Ex: Human Revolution

Mass Effect 2