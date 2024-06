Какие фильмы смотреть онлайн в июле 2024: мировые премьеры. Единственный фильм Marvel!

В этой подборке новинок — фантастические и фэнтезийные фильмы, у которых нет даты российской премьеры. Это не значит, что их невозможно посмотреть — на стримингах, в параллельном прокате, в ближнем зарубежье или подняв «Весёлого Роджера». А некоторые ленты, возможно, доберутся до нас легально через несколько месяцев, как уже вышло с «Лохматыми предками». Главное кинособытие этого месяца — единственный за год большой фильм Marvel, соединяющий киновселенную с миром Людей Икс. А ещё будет пара фэнтезийных комедий, НФ-ужастиков, ну и самая безумная фантазия — что высадку на Луну снимали в студии.

Дэдпул и Росомаха

Deadpool & Wolverine

Когда? 26 июля 2024 в США

Что? Супергеройская комедия по вселенной Marvel, третий фильм про Дэдпула.

О чём? О Дэдпуле, циничном супергерое-шутнике, который знает, что он вымышленный. После второго фильма он хотел мирно зажить с женой, но не тут-то было. На него вышло Управление временными изменениями и дало задание спасти мир — точнее, киновселенную Marvel. Для этого Дэдпулу придётся объединиться с Росомахой, он же Логан, — самым резким, брутальным и неуживчивым супергероем из Людей Икс. А их противницей станет телепатка Кассандра Нова, сестра профессора Ксавье.

Чего ждать? Единственный фильм Marvel в этом году — студия наконец-то перестала штамповать новинки пачками. Зато какой! Кроссовер двух самых популярных героев киновселенной Людей Икс, который объединит её с официальной киновселенной Marvel. Если кто забыл, несколько лет назад концерн Disney купил киноподразделение студии Fox, и теперь права на всех персонажей оказались в одних руках, так что и вселенная становится общей. Но лишь в 2024 году мы наконец увидим это не только в отсылках и пасхалках.

Заявленный сюжет фильма звучит самоиронично: Дэдпулу и Росомахе предстоит спасать киновселенную Marvel и в нашей реальности. Последние фильмы студии всё чаще проваливаются и, что хуже, вызывают даже не возмущение, а усталое безразличие. Нужно всё менять, вливать свежую кровь — но не факт, что публике понравится очередная версия «Фантастической четвёрки» и новая команда «Людей Икс».

Другое дело — проверенные герои. Хью Джекман в роли Росомахи вряд ли поселится в Marvel надолго, но взглянуть на его очередной «последний» выход определённо стоит. Ну а Райан Рейнольдс и его Дэдпул выглядят истинным спасением Marvel. Популярный актёр-комик, стабильно привлекающий зрителя, — и популярный персонаж, которого не смущают очередные перевороты канона вверх тормашками; он про них ещё и пошутит на грани фола. То что надо.

Гадкий я 4

Despicable Me 4

Когда? 3 июля 2024 в США

Что? Суперзлодейский комедийный мультфильм. Шестой (!) в серии — да-да, были ещё два про миньонов.

О чём? Отставной суперзлодей Грю теперь муж Люси и папаша четверых детей (и это не считая миньонов!). А ещё к нему в ученицы напросилась соседская девочка, которая хочет тоже стать суперзлодейкой. Но из тюрьмы сбежал преступник Максим Ле Маль, который мечтает отомстить Грю за всё хорошее, и теперь семейству приходится переехать на конспиративную квартиру.

Чего ждать? А чего мы всегда ждём от мультиков студии Illumination? Миньоны, буффонада, глупые шутки с падениями и едой в морду, семейные ценности… и мы уже упоминали миньонов? В трейлере жёлтым малышам уделяют так много внимания, будто они главные герои наравне с Грю. В режиссёрское кресло вернулся Крис Рено, соавтор первых двух частей, и вряд ли новая будет от них отличаться: она наверняка не понравится критикам, но развлечёт детей и соберёт под миллиард в прокате.

«Гадкий я 3»: пародия на пародию Третий мультфильм про отставного суперзлодея хорошо передаёт дух 1980-х. Только непонятно, зачем, если все шутки — для детского сада.

Покажи мне Луну

Fly Me to the Moon

Когда? 10 июля 2024 в США

Что? Криптоисторическая комедия.

О чём? Коул (Ченнинг Тейтум) и Келли (Скарлетт Йоханссон) — сотрудники NASA, работающие над первым лунным полётом. Вот только никто особо не верит в их успех. А поэтому правительство поручает нашим героям миссию национальной важности — пока реальные астронавты летят к реальной Луне, их высадку надо на всякий случай заранее снять в Голливуде!

Чего ждать? Это уже не первая комедия, обыгрывающая конспирологическую теорию, — почти 10 лет назад была «Лунная афера» с Перлманом и Гринтом. Но на сей раз шутят не где-то во Франции, а прямо в Голливуде. Надо отдать должное самоиронии американцев — представьте для сравнения, какую реакцию вызвало бы в России кино про подделку полёта Гагарина.

Впрочем, «Полёт на Луну» не отрицает подвиг астронавтов, а примиряет конспирологию с реальностью: да, летали, но снимали в студии. И показывает забавное вымышленное закулисье американской политики как эдакой Корпорации «Заговор», которая строит козни даже там, где не требуется.

На самом деле, и были, и снимали на Луне: Почему американцы точно были на Луне История покорения Луны и доказательства, что к теориям заговора не стоит относиться всерьёз. В том числе — данные из СССР.

Мужик и ведьма: Танец тысячи шагов

Man and Witch: The Dance of a Thousand Steps

Когда? 28 июля 2024 в США

Что? Фэнтези-комедия.

О чём? Пожилой козопас проклят с рождения: ему не суждено найти жену. В отчаянии он обращается к ведьме, чтобы та его расколдовала. Герою предстоит совершить ряд невыполнимых подвигов. Впрочем, мы уже подозреваем, чем дело кончится — учитывая, что две заглавные роли играют реальные муж и жена.

Чего ждать? Судя по трейлеру, это дурашливая комедия про условное многонациональное средневековье, что-то вроде «Галаванта» без песен или «Разочарования» без фэнтезийных рас. Режиссёр Майкл Хайнс почти никому не известен, зато в роли Ведьмы — выросшая девочка, игравшая императрицу в «Бесконечной истории», в небольшой роли Астролога — сам Кристофер Ллойд (Док Браун), а говорящего пса озвучивает экс-хоббит Шон Эстин.

Люмина

Lumina

Когда? 12 июля 2024 в США

Что? НФ-ужасы.

О чём? Татьяну, невесту Алекса, похитили пришельцы — лучом света с небес. Жених отправляется на поиски вместе с товарищами, любителями уфологии. Поиски приводят их на секретную базу, где они узнают об инопланетной угрозе всей Земле.

Чего ждать? Звучит как завязка конспирологической комедии вроде «Пола» или «Армагеддеца» — но нет, судя по трейлеру, «Люмина» обещает быть ужастиком, где инопланетные силы показаны как почти мистическая угроза. Создатели заявляют, что сняли глубокое психологическое исследование потери близкого и фильм, в котором героям нужно будет бояться не темноты, а света. Источниками вдохновения называют «Чужого» и «Хищника». Проект интернациональный: снят на трёх языках в Марокко, режиссёр Джино Маккой родом с Тринидада и Тобаго, а главную роль играет ветеран Голливуда Эрик Робертс, вечный актёр второго плана.

Наследники: Возвышение Ред

Descendants: The Rise of Red

Когда? 12 июля на Disney+

Что? Фэнтези-мюзикл. Четвёртый фильм серии «Наследники».

О чём? Про школу Аурадон, эдакий Хогвартс для детей диснеевских персонажей. Директрисой теперь стала Ума, дочь Урсулы из «Русалочки», и она приглашает в школу Ред, дочь Червонной Королевы из «Алисы в Стране чудес». Но Королева устраивает в Аурадоне переворот, и Ред вместе с дочерью Золушки отправляются в прошлое на маховике времени, чтобы это предотвратить.

Чего ждать? Серия диснеевских телефильмов «Наследники» выходит уже почти 10 лет и пытается занять нишу закрытого сериала «Однажды в сказке». Но «Возвышение Ред» по трейлеру напоминает не деконструкцию сказки, а китчевый поп-концерт, которому добавили сюжет в духе «Проклятого дитя». Смуглые девушки в безумных пёстрых одеждах и париках пляшут, поют c автотюном и разыгрывают драматичные ссоры, чтобы в конце неизбежно помириться.

Брошенный

The Abandon

Когда? 19 июля в США, 30 июля на стримингах

Что? НФ-ужасы, триллер

О чём? Фантастическая версия «Погребённого заживо». Американский солдат Майлз Виллис воевал в Ираке, потерял сознание, очнулся — замурован в загадочном бетонном кубе. Он пытается вызвать помощь или выбраться из тюрьмы, в которой начинаются паранормальные явления.

Чего ждать? Инди-кино, впервые показанное на фестивале два года назад и получившее неплохие оценки аж от целых пяти критиков, посмотревших-таки «Брошенного» (или «Оставление», или «Беспредел» — официальной локализации нет, а The Abandon можно перевести по-разному). Они называют фильм клаустрофобным триллером, не очень оригинальным (сравнивают с «Кубом» и «Погребённым заживо», конечно), но напряжённым и интригующим.