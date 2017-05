Июньский номер «Мира фантастики» посвящён Magic: The Gathering, юбилею «Звёздных войн» и мультсериалам.

В номере

Топ-50 лучших мультсериалов : любимые шоу детства, современные хиты и бесконечное многообразие аниме.

: любимые шоу детства, современные хиты и бесконечное многообразие аниме. Эпоха «Звёздных войн»: как создавалась сага, что она изменила в каждом из нас и как отмечали её 40-летие.

как создавалась сага, что она изменила в каждом из нас и как отмечали её 40-летие. Magic: The Gathering: как перестать просто смотреть на арты (их тут много!) и начать играть.

как перестать просто смотреть на арты (их тут много!) и начать играть. Закадровая история «Хищника»: почему Ван Дамм так и не сразился со Шварценеггером.

почему Ван Дамм так и не сразился со Шварценеггером. Тачки и «Тачки»: репортаж с гоночной трассы и съёмочной площадки.

А также:

Познавательная фантастика • интервью со Стэном Ли и Андреем Беляниным • рецензии на фильмы «Стражи галактики, часть 2», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Меч короля Артура» • на новые сезоны сериалов «Легион», «Волшебники», «Ходячие мертвецы», «Пространство» и «Легенды завтрашнего дня» • книги Веры Камши, Макса Фрая, Роберта Вегнера и других • комиксы и компьютерные игры • заблуждения о пиратах • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: Magic: The Gathering. Амонхет © Wizards of the Coast

Полное содержание номера 2 Слово главного редактора 5 Эпиграф

Элеонора Раткевич «Одиночка» Спецматериал 6 След «Звёздных войн» в культуре

В каком-то смысле вся современная культура выросла из «Звёздных войн». Рассказываем, почему эта киносага стала одной из главных вех в истории фантастики. 12 Лучшие фантастические сериалы, часть 2

Вторая часть нашего топа лучших сериалов посвящена анимации — любимым мультсериалам нашего детства, популярным современным шоу для детей и взрослых и, разумеется, бесконечному разнообразию аниме. Книжный ряд 22 Книжный ряд

Вокруг «Американских богов» Нила Геймана: рецензия на книгу и не только. 24 Контакт

Андрей Белянин

В нынешнем году минуло полвека популярнейшему мастеру отечественной фантастики Андрею Белянину. Андрей Олегович давненько не был нашим гостем — и мы решили исправить это упущение. 28 Книги номера

Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет. Том первый» • Макс Фрай «Сундук мертвеца» • Вальтер Моэрс «Румо, или Чудеса в темноте» • Тэд Косматка «Мерцающие» • Роберт М. Вегнер «Небо цвета стали» и другие книги. 39 Что почитать?

Приключенческое фэнтези или постапокалиптика? А может быть, космическая опера? Советуем книги на любой вкус. 40 На злобу дня

Нужна ли нам познавательная фантастика?

Известный учёный Ник. Горькавый, автор популярного НФ-романа «Астровитянка», выступил с интересными соображениями о современной отечественной НФ. Мы публикуем его заметки, которые, возможно, положат начало бурной полемике. 44 Фантастика на иностранных языках

Авторская колонка Дмитрия Злотницкого

Фантасты часто возвращаются к мирам и героям, которые принесли им наибольшую известность. Мы расскажем о трёх таких случаях.

Рецензии: Тимоти Зан «Траун», Тэд Уильямс «Сердце потерянного», Майкл Дж. Салливан «Эпоха мифов» 46 Комиксы

Dragon Age. Библиотечное издание. Том 1 • Бэтмен: Тёмная победа • Веном • Метеора. Том 1: Самая опасная вещь в космосе Видеодром 50 Видеодром

О главных фантастических новинках июня и об извечном вопросе: в каком случае сиквел считается лучше оригинала? 52 После финальных титров

Стражи галактики. Часть 2 • Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки • Меч короля Артура 56 Шедевры

Как снимали «Новую надежду»

Сейчас трудно в это поверить, но до премьеры «Звёздных войн» никто не верил в их успех. Съёмки были омрачены массой проблем, создатели вышли за рамки бюджета, студийные боссы теряли терпение и грозили закрыть производство… 60 Шедевры

Как создавался «Хищник»

Брутальному боевику с Арнольдом Шварценеггером исполнилось 30 лет. Вспоминаем, как придумывали и создавали инопланетного охотника, почему Жан-Клод Ван Дамм отказался его играть и какую роль во всём этом сыграли лягушки. 65 Репортаж

Презентация «Тачек 3» в Калифорнии

Наш корреспондент побывал на студии Pixar, посмотрел новые работы аниматоров, прокатился на машине NASCAR по трассе Сонома и научился менять колесо у гоночного болида. 68 Контакт

Интервью со Стэном Ли и создателями сериала «Великий Человек-Паук»

На Канале Disney стартует новый мультсериал про Человека-Паука. Его авторы и великий Стэн Ли рассказывают, чего нам стоит ждать. 70 Финал сезона

Легион (1 сезон) • Волшебники (2 сезон) • Ходячие мертвецы (7 сезон) • Пространство (2 сезон) • Легенды завтрашнего дня (2 сезон) • Могучие магимечи (1 сезон) Игровой клуб 78 Игровой клуб

Когда разработчики лишаются авторских прав на своё детище, это часто приводит к завершению даже популярных серий. Но некоторые хитрые команды продолжают работу, хотя и подают её немного иначе. 80 Лучшие видеоигры

Persona 5 • Сибирь 3 • Outlast 2 84 Настольные игры

Объясняем, почему Magic: The Gathering, прародительница всех коллекционных карточных игр, до сих пор остаётся самой популярной ККИ в мире. А также рассказываем о новом наборе Magic: The Gathering «Амонхет». Врата миров 90 Врата миров

Разбираем отсылки и пасхалки в Mass Effect: Andromeda. Как бы ни ругали эту игру, она отдаёт дань уважения и предыдущим частям, и фантастике в целом. 92 Галерея

Герои и боги Амонхета

Magic: The Gathering не была бы такой известной, если бы не великолепные иллюстрации для карт. При работе над новым сетом «Амонхет» художники должны были выдержать баланс между узнаваемыми элементами египетской мифологии и оригинальными задумками, соответствующими канону игровой вселенной. И у них это получилось — можете убедиться сами. 98 Мнение

За что я ненавижу новый канон «Звёздных войн»

Уже три года, как Расширенную вселенную «Звёздных войн» списали в неканон. И что мы получили взамен — нытика Кайло Рена и поглупевшего Трауна? Давний фанат саги рассуждает, почему новый канон хуже старого. 102 Репортаж

Star Wars Celebration 2017

Наш корреспондент побывал на фестивале, посвящённом 40-летию «Звёздных войн». Возвращение Джорджа Лукаса, единение старых и новых актёров, дань памяти Кэрри Фишер — такое бывает только раз в жизни. 106 Косплей месяца

Григорий Айрапетян

Детально проработанный образ Гайвера, незаслуженно подзабытого героя, и других персонажей. Машина времени 110 Машина времени

Идея вернуть к жизни вымерших животных появилась сравнительно недавно — когда учёные наконец-то научились расшифровывать геномы многоклеточных организмов. Сегодня она имеет шанс воплотиться. Стоит ли ждать нашествия динозавров? 112 Теория

Эпоха постправды

Согласно Оксфордскому словарю, «постправда» — обстоятельства, при которых общественное мнение формируется на основании личных убеждений, а не фактов. Посмотрим же вместе со звездоплавателем Ийоном Тихим, как может выглядеть мир, находящийся под влиянием таких обстоятельств. 118 Заблуждения

Пираты

Стереотипный пират — неопрятный малый, одноногий и одноглазый, с саблей наперевес в одной руке и с бутылкой рома — в другой. Он неразлучен с огромным зелёным попугаем, который то и дело отпускает похабные шуточки. Мы решили выяснить, насколько далёк этот персонаж от настоящего морского разбойника. Зона развлечений 120 Рассказ

Августа Белая «Деметра»

Рассказ, который занял первое место на конкурсе «Новая Фантастика», — философская НФ, отчасти напоминающая «Солярис» Лема. 127 Постскриптум

Моменты счастья

Марина и Сергей Дяченко рассказывают о жажде путешествий, парении над кораллами и встрече с драконом. 128 Зона комикса

