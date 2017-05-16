2
Слово главного редактора
5
Эпиграф
Элеонора Раткевич
«Одиночка»
6
След «Звёздных войн» в культуре
В каком-то смысле вся современная культура выросла из «Звёздных войн». Рассказываем, почему эта киносага стала одной из главных вех в истории фантастики.
12
Лучшие фантастические сериалы, часть 2
Вторая часть нашего топа лучших сериалов посвящена анимации — любимым мультсериалам нашего детства, популярным современным шоу для детей и взрослых и, разумеется, бесконечному разнообразию аниме.
22
Книжный ряд
Вокруг «Американских богов» Нила Геймана: рецензия на книгу и не только.
24
Контакт
Андрей Белянин
В нынешнем году минуло полвека популярнейшему мастеру отечественной фантастики Андрею Белянину. Андрей Олегович давненько не был нашим гостем — и мы решили исправить это упущение.
28
Книги номера
Вера Камша
«Синий взгляд смерти. Рассвет. Том первый» • Макс Фрай
«Сундук мертвеца» • Вальтер Моэрс
«Румо, или Чудеса в темноте» • Тэд Косматка
«Мерцающие» • Роберт М. Вегнер
«Небо цвета стали» и другие книги.
39
Что почитать?
Приключенческое фэнтези или постапокалиптика? А может быть, космическая опера? Советуем книги на любой вкус.
40
На злобу дня
Нужна ли нам познавательная фантастика?
Известный учёный Ник. Горькавый, автор популярного НФ-романа «Астровитянка», выступил с интересными соображениями о современной отечественной НФ. Мы публикуем его заметки, которые, возможно, положат начало бурной полемике.
44
Фантастика на иностранных языках
Авторская колонка Дмитрия Злотницкого
Фантасты часто возвращаются к мирам и героям, которые принесли им наибольшую известность. Мы расскажем о трёх таких случаях.
Рецензии
: Тимоти Зан
«Траун», Тэд Уильямс
«Сердце потерянного», Майкл Дж. Салливан
«Эпоха мифов»
46
Комиксы
Dragon Age. Библиотечное издание. Том 1 • Бэтмен: Тёмная победа • Веном • Метеора. Том 1: Самая опасная вещь в космосе
50
Видеодром
О главных фантастических новинках июня и об извечном вопросе: в каком случае сиквел считается лучше оригинала?
52
После финальных титров
Стражи галактики. Часть 2 • Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки • Меч короля Артура
56
Шедевры
Как снимали «Новую надежду»
Сейчас трудно в это поверить, но до премьеры «Звёздных войн» никто не верил в их успех. Съёмки были омрачены массой проблем, создатели вышли за рамки бюджета, студийные боссы теряли терпение и грозили закрыть производство…
60
Шедевры
Как создавался «Хищник»
Брутальному боевику с Арнольдом Шварценеггером исполнилось 30 лет. Вспоминаем, как придумывали и создавали инопланетного охотника, почему Жан-Клод Ван Дамм отказался его играть и какую роль во всём этом сыграли лягушки.
65
Репортаж
Презентация «Тачек 3» в Калифорнии
Наш корреспондент побывал на студии Pixar, посмотрел новые работы аниматоров, прокатился на машине NASCAR по трассе Сонома и научился менять колесо у гоночного болида.
68
Контакт
Интервью со Стэном Ли и создателями сериала «Великий Человек-Паук»
На Канале Disney стартует новый мультсериал про Человека-Паука. Его авторы и великий Стэн Ли рассказывают, чего нам стоит ждать.
70
Финал сезона
Легион (1 сезон) • Волшебники (2 сезон) • Ходячие мертвецы (7 сезон) • Пространство (2 сезон) • Легенды завтрашнего дня (2 сезон) • Могучие магимечи (1 сезон)
78
Игровой клуб
Когда разработчики лишаются авторских прав на своё детище, это часто приводит к завершению даже популярных серий. Но некоторые хитрые команды продолжают работу, хотя и подают её немного иначе.
80
Лучшие видеоигры
Persona 5 • Сибирь 3 • Outlast 2
84
Настольные игры
Объясняем, почему Magic: The Gathering, прародительница всех коллекционных карточных игр, до сих пор остаётся самой популярной ККИ в мире. А также рассказываем о новом наборе Magic: The Gathering «Амонхет».
90
Врата миров
Разбираем отсылки и пасхалки в Mass Effect: Andromeda. Как бы ни ругали эту игру, она отдаёт дань уважения и предыдущим частям, и фантастике в целом.
92
Галерея
Герои и боги Амонхета
Magic: The Gathering не была бы такой известной, если бы не великолепные иллюстрации для карт. При работе над новым сетом «Амонхет» художники должны были выдержать баланс между узнаваемыми элементами египетской мифологии и оригинальными задумками, соответствующими канону игровой вселенной. И у них это получилось — можете убедиться сами.
98
Мнение
За что я ненавижу новый канон «Звёздных войн»
Уже три года, как Расширенную вселенную «Звёздных войн» списали в неканон. И что мы получили взамен — нытика Кайло Рена и поглупевшего Трауна? Давний фанат саги рассуждает, почему новый канон хуже старого.
102
Репортаж
Star Wars Celebration 2017
Наш корреспондент побывал на фестивале, посвящённом 40-летию «Звёздных войн». Возвращение Джорджа Лукаса, единение старых и новых актёров, дань памяти Кэрри Фишер — такое бывает только раз в жизни.
106
Косплей месяца
Григорий Айрапетян
Детально проработанный образ Гайвера, незаслуженно подзабытого героя, и других персонажей.
110
Машина времени
Идея вернуть к жизни вымерших животных появилась сравнительно недавно — когда учёные наконец-то научились расшифровывать геномы многоклеточных организмов. Сегодня она имеет шанс воплотиться. Стоит ли ждать нашествия динозавров?
112
Теория
Эпоха постправды
Согласно Оксфордскому словарю, «постправда» — обстоятельства, при которых общественное мнение формируется на основании личных убеждений, а не фактов. Посмотрим же вместе со звездоплавателем Ийоном Тихим, как может выглядеть мир, находящийся под влиянием таких обстоятельств.
118
Заблуждения
Пираты
Стереотипный пират — неопрятный малый, одноногий и одноглазый, с саблей наперевес в одной руке и с бутылкой рома — в другой. Он неразлучен с огромным зелёным попугаем, который то и дело отпускает похабные шуточки. Мы решили выяснить, насколько далёк этот персонаж от настоящего морского разбойника.
120
Рассказ
Августа Белая
«Деметра»
Рассказ, который занял первое место на конкурсе «Новая Фантастика», — философская НФ, отчасти напоминающая «Солярис» Лема.
127
Постскриптум
Моменты счастья
Марина и Сергей Дяченко рассказывают о жажде путешествий, парении над кораллами и встрече с драконом.
128
Зона комикса
Александр Ремизов
«Последний джедай»