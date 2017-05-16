Июньский номер «Мира фантастики» посвящён Magic: The Gathering, юбилею «Звёздных войн» и мультсериалам.

В номере

  • Топ-50 лучших мультсериалов: любимые шоу детства, современные хиты и бесконечное многообразие аниме.
  • Эпоха «Звёздных войн»: как создавалась сага, что она изменила в каждом из нас и как отмечали её 40-летие.
  • Magic: The Gathering: как перестать просто смотреть на арты (их тут много!) и начать играть.
  • Закадровая история «Хищника»: почему Ван Дамм так и не сразился со Шварценеггером.
  • Тачки и «Тачки»: репортаж с гоночной трассы и съёмочной площадки.

А также:

Познавательная фантастика • интервью со Стэном Ли и Андреем Беляниным • рецензии на фильмы «Стражи галактики, часть 2», «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Меч короля Артура» • на новые сезоны сериалов «Легион», «Волшебники», «Ходячие мертвецы», «Пространство» и «Легенды завтрашнего дня» • книги Веры Камши, Макса Фрая, Роберта Вегнера и других • комиксы и компьютерные игры • заблуждения о пиратах • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: Magic: The Gathering. Амонхет © Wizards of the Coast

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Следующий номер выйдет 20 июня.

Полное содержание номера

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№ 165 (Май 2017)

Мир фантастики № 165 (Май 2017)

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