Полное содержание номера

1

5

Спецматериал

6

Книжный ряд

16

18

25

28

37

38

40

43

Видеодром

48

50

54

56

58

66

Игровой клуб

68

70

Врата миров

72

74

78

86

Машина времени

90

92

96

99

Зона развлечений

102

108

111

112

«Горе от ума»«Высокие технологии и жалкая жизнь» — так метко определил суть этого жанра критик Гарднер Дозуа. Киберпанк — это жанр-предупреждение, истории о недалёком будущем, где цифровые технологии и виртуальная реальность лишь усугубили пороки общества. Давайте вспомним главные книги, фильмы и игры киберпанка.19 августа 2017 года умер Брайан Олдисс, выдающийся британский фантаст, один из основателей и наиболее ярких представителей «новой волны» НФ. Сегодняшняя редакторская колонка посвящена его памяти.В августе в России впервые побывал не нуждающийся в представлении писатель, чьей «Песнью льда и пламени» зачитываются миллионы по всему миру. МирФ поговорил с великим и ужасным фантастом и к концу беседы лишился головы.Издательство «Росмэн» открывает новый цикл «Мир Санкт-Эринбурга», куда войдут романы Евгения Гаглоева, популярного автора фантастики для подростков. Основой цикла станет новая серия Гаглоева «Пандемониум». Мы поговорили с писателем о загадках «Пандемониума», мире Санкт-Эринбурга и других книжных сериях.«Айфонгелие» •«Страшная тайна» •«Хронолиты» •«Голос крови» • «Хаос: отступление?» и другие книги.Тёмное фэнтези или детективная фантастика? А может быть, подростковое фэнтези? Советуем книги на любой вкус.: Марина Бочарова «Повесть о гомункуле», сборник «Сказки былых времён», Дж. К. Роулинг «Фантастические твари и где они обитают. Оригинальный сценарий», Пётр Власов «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитажных котов»Громовержцы • Injustice. Боги среди нас. Год первый. Книги 1 и 2 • Звёздный замок. 1869: Покорение космоса. Том 1Создатель «Пипца», «Старика Логана» и Kingsman — один из главных комиксистов нашей эпохи. Его фирменный приём — задавать в своих историях острые и неудобные вопросы, над которыми в жанре супергероики не принято задумываться.Месяц на редкость богат на телепремьеры — пришлось отбирать самые интересные. Разбираемся, чего мы ждём от вторых сезонов сериалов «Очень странные дела» и «Детективное агентство Дирка Джентли», а также от «Бегущего по лезвию 2049».Люк Скайуокер, сыгранный Марком Хэмиллом, — один из самых известных героев фантастики. Грядущий фильм «Последние джедаи» расскажет много нового об этом персонаже. В честь близящейся премьеры мы расспросили Марка о его роли в VIII эпизоде, о видении своего героя и о работе над сагой.Оно26 октября в прокат выходит комедийное фэнтези «Последний богатырь» — второй полнометражный фильм, снятый студией Disney в России. Незадолго до премьеры мы пообщались с режиссёром фильма Дмитрием Дьяченко о реалистичных сказках, супергероизме простых людей и работе с Владимиром Толоконниковым.Игра престолов (7 сезон) • Твин Пикс: Возвращение • Защитники (1 сезон) • Тетрадь смертиКогда фанаты культовой манги Кэнтаро Миуры «Берсерк» узнали о новой экранизации, их восторгу не было предела. Но стоило выйти первому сезону сериала, как восторг сменился проклятиями. Хотя при ближайшем рассмотрении большинство упрёков выглядят надуманно, новая адаптация действительно вызывает противоречивые чувства. В чём же дело?Смартфоны вытесняют карманные консоли с рынка переносных развлекательных устройств не первый год. Осталась лишь одна портативная консоль с «настоящими» играми — Nintendo 3DS. Но, к счастью, в её библиотеке полно хитов, да и любопытных анонсов на будущее хватает.Uncharted: The Lost LegacyРазбираем «телепортацию» в «Игре престолов». Как Варис, Мизинец и Джон Сноу перемещаются по карте Вестероса со скоростью самолёта и почему Ходоки так не могут?«Рик и Морти» — не только абсурдная комедия, но и настоящая НФ, где под слоем пасхалок и шуток прячется много научных идей и теорий.Эта художница, известная под псевдонимом Sceith, рисует картины по мотивам Толкина и «Наруто», японских сказок и скандинавских мифов. Мы поговорили с Ольгой о фильмах Джексона, особенностях японской космогонии и о том, за что можно любить Локи.Основатель группы Rhapsody рассказал о фэнтези в музыке, о фантастических образах, которые приходят будто из иного мира, о совместной работе с сэром Кристофером Ли, о новом жанре «кинематографический металл» и о прощальном туре.Шестьдесят лет назад советские ракетчики запустили первый искусственный спутник, разом сделав нашу страну лидером космической экспансии. Однако лидерство нужно сохранять и поддерживать. Справляемся ли мы с этой задачей в XXI веке?Эти люди строят нелетающие самолёты и деревянные взлётные полосы. Они верят, что «Кока-колу» им посылают боги, и считают колдовством двигатели внутреннего сгорания. Карго-культ — это совокупность самых странных верований, какие только мог придумать человек.Стивен Хокинг регулярно «взрывает» публичное пространство очередным зловещим пророчеством. Великий физик угрожает человечеству гибелью в результате изменения климата, вторжения пришельцев, восстания искусственного интеллекта и ядерной войны. Но откуда берутся эти идеи и почему Хокинг постоянно предупреждает нас о возможных опасностях?Учёные — народ увлечённый, но недоверчивый: то ли забавы ради, то ли из страха, что знания попадут не в те руки, они часто засекречивали свои записи. Некоторые так постарались, что их шифры до сих пор никто не может разобрать. Но разгадывать их чертовски увлекательно.В высокотехнологичном мире будущего память становится ненужной роскошью. Или всё-таки не такой уж и ненужной?Продолжаем публиковать миниатюры с конкурса-семинара, который проводит ростовский КЛФ «Притяжение».Марина и Сергей Дяченко разбираются, что значит быть детским писателем и какой должна быть фантастика для подростков.«Тест»