В октябрьском номере «Мира фантастики» мы расскажем, что должен прочитать и посмотреть настоящий киберпанк, за что Марк Миллар считается великим комиксистом и почему Стивен Хокинг пророчит Апокалипсис. А ещё мы пообщались с Люком Скайуокером, отцом «Игры престолов» и самым эпичным фэнтези-металлистом. \m/

В номере

  • Шедевры киберпанка: главные книги, фильмы, игры и аниме о цифровом будущем.
  • Рик и Морти как серьёзная фантастика: какие научные идеи лежат в основе стёбного мультсериала.
  • Гуру комиксов Марк Миллар: всё о создателе «Пипца», «Гражданской войны», «Кингсмана», «Красного сына» и «Особо опасен».
  • Хокинг предсказал конец света: пора волноваться за наш мир… или за самого учёного?
  • Шифры древних: загадочные рукописи, которые никто не может разгадать.
  • Культ карго: когда уже прилетит божественный самолёт из палок и ракушек?
  • Интервью: Джордж Мартин, Марк Хэмилл, Лука Турилли (Rhapsody), Дмитрий Дьяченко, Евгений Гаглоев.

А также:

Мифы и фэнтези на картинах Ольги Левиной (Sceith) • обзоры на фильмы «Оно» и «Тетрадь смерти» • на новые сезоны сериалов «Игра престолов», «Твин Пикс» и «Защитники» • на книги Дианы Уинн Джонс, Георгия Zотова и Роберта Чарльза Уилсона • на комиксы и компьютерные игры • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: «Бегущий по лезвию 2049» © 2017 Alcon Entertainment, LLC. Columbia Pictures Industries, Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. All rights Reserved.

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Следующий номер выйдет 24 октября.

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№ 169 (Сентябрь 2017)

Мир фантастики №169 (сентябрь 2017)

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