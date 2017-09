В октябрьском номере «Мира фантастики» мы расскажем, что должен прочитать и посмотреть настоящий киберпанк, за что Марк Миллар считается великим комиксистом и почему Стивен Хокинг пророчит Апокалипсис. А ещё мы пообщались с Люком Скайуокером, отцом «Игры престолов» и самым эпичным фэнтези-металлистом. \m/

В номере

Шедевры киберпанка : главные книги, фильмы, игры и аниме о цифровом будущем.

: главные книги, фильмы, игры и аниме о цифровом будущем. Рик и Морти как серьёзная фантастика : какие научные идеи лежат в основе стёбного мультсериала.

: какие научные идеи лежат в основе стёбного мультсериала. Гуру комиксов Марк Миллар : всё о создателе «Пипца», «Гражданской войны», «Кингсмана», «Красного сына» и «Особо опасен».

: всё о создателе «Пипца», «Гражданской войны», «Кингсмана», «Красного сына» и «Особо опасен». Хокинг предсказал конец света : пора волноваться за наш мир… или за самого учёного?

: пора волноваться за наш мир… или за самого учёного? Шифры древних : загадочные рукописи, которые никто не может разгадать.

: загадочные рукописи, которые никто не может разгадать. Культ карго : когда уже прилетит божественный самолёт из палок и ракушек?

: когда уже прилетит божественный самолёт из палок и ракушек? Интервью: Джордж Мартин, Марк Хэмилл, Лука Турилли (Rhapsody), Дмитрий Дьяченко, Евгений Гаглоев.

А также:

Мифы и фэнтези на картинах Ольги Левиной (Sceith) • обзоры на фильмы «Оно» и «Тетрадь смерти» • на новые сезоны сериалов «Игра престолов», «Твин Пикс» и «Защитники» • на книги Дианы Уинн Джонс, Георгия Zотова и Роберта Чарльза Уилсона • на комиксы и компьютерные игры • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: «Бегущий по лезвию 2049» © 2017 Alcon Entertainment, LLC. Columbia Pictures Industries, Inc. and Warner Bros. Entertainment Inc. All rights Reserved.

Где купить?

Напоминаем, что, кроме киосков, журнал «Мир фантастики» можно купить тут:

Часто задаваемые вопросы Куда делась почтовая подписка? Подписка через почтовые каталоги недоступна. Но есть альтернатива в виде редакционной подписки.

Куда делся постер? Журнал больше не комплектуется постером. Нам тоже жаль.

Вы давно уже обещаете iOS-версию. Где она? Да, мы сами её давно ждём, но её выход сильно затянулся. Впрочем, ждать осталось недолго.

В продаже с 26 сентября.

Следующий номер выйдет 24 октября.

Полное содержание номера 1 Слово главного редактора 5 Эпиграф

Элеонора Раткевич «Горе от ума» Спецматериал 6 Спецматериал

Главные произведения киберпанка

«Высокие технологии и жалкая жизнь» — так метко определил суть этого жанра критик Гарднер Дозуа. Киберпанк — это жанр-предупреждение, истории о недалёком будущем, где цифровые технологии и виртуальная реальность лишь усугубили пороки общества. Давайте вспомним главные книги, фильмы и игры киберпанка. Книжный ряд 16 Книжный ряд

19 августа 2017 года умер Брайан Олдисс, выдающийся британский фантаст, один из основателей и наиболее ярких представителей «новой волны» НФ. Сегодняшняя редакторская колонка посвящена его памяти. 18 Контакт

Джордж Мартин

В августе в России впервые побывал не нуждающийся в представлении писатель, чьей «Песнью льда и пламени» зачитываются миллионы по всему миру. МирФ поговорил с великим и ужасным фантастом и к концу беседы лишился головы. 25 Контакт

Евгений Гаглоев

Издательство «Росмэн» открывает новый цикл «Мир Санкт-Эринбурга», куда войдут романы Евгения Гаглоева, популярного автора фантастики для подростков. Основой цикла станет новая серия Гаглоева «Пандемониум». Мы поговорили с писателем о загадках «Пандемониума», мире Санкт-Эринбурга и других книжных сериях. 28 Книги номера

Георгий Zотов «Айфонгелие» • Диана Уинн Джонс «Страшная тайна» • Роберт Чарльз Уилсон «Хронолиты» • Клаудия Грей «Голос крови» • «Хаос: отступление?» и другие книги. 37 Что почитать?

Тёмное фэнтези или детективная фантастика? А может быть, подростковое фэнтези? Советуем книги на любой вкус. 38 Фантастика для детей

Авторская колонка Андрея Щербака-Жукова

Рецензии: Марина Бочарова «Повесть о гомункуле», сборник «Сказки былых времён», Дж. К. Роулинг «Фантастические твари и где они обитают. Оригинальный сценарий», Пётр Власов «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитажных котов» 40 Комиксы

Громовержцы • Injustice. Боги среди нас. Год первый. Книги 1 и 2 • Звёздный замок. 1869: Покорение космоса. Том 1 43 Современники

Марк Миллар

Создатель «Пипца», «Старика Логана» и Kingsman — один из главных комиксистов нашей эпохи. Его фирменный приём — задавать в своих историях острые и неудобные вопросы, над которыми в жанре супергероики не принято задумываться. Видеодром 48 Видеодром

Месяц на редкость богат на телепремьеры — пришлось отбирать самые интересные. Разбираемся, чего мы ждём от вторых сезонов сериалов «Очень странные дела» и «Детективное агентство Дирка Джентли», а также от «Бегущего по лезвию 2049». 50 Контакт

Марк Хэмилл

Люк Скайуокер, сыгранный Марком Хэмиллом, — один из самых известных героев фантастики. Грядущий фильм «Последние джедаи» расскажет много нового об этом персонаже. В честь близящейся премьеры мы расспросили Марка о его роли в VIII эпизоде, о видении своего героя и о работе над сагой. 54 После финальных титров

Оно 56 Контакт

Дмитрий Дьяченко

26 октября в прокат выходит комедийное фэнтези «Последний богатырь» — второй полнометражный фильм, снятый студией Disney в России. Незадолго до премьеры мы пообщались с режиссёром фильма Дмитрием Дьяченко о реалистичных сказках, супергероизме простых людей и работе с Владимиром Толоконниковым. 58 Финал сезона

Игра престолов (7 сезон) • Твин Пикс: Возвращение • Защитники (1 сезон) • Тетрадь смерти 66 Мнение

Так ли плох новый «Берсерк»?

Когда фанаты культовой манги Кэнтаро Миуры «Берсерк» узнали о новой экранизации, их восторгу не было предела. Но стоило выйти первому сезону сериала, как восторг сменился проклятиями. Хотя при ближайшем рассмотрении большинство упрёков выглядят надуманно, новая адаптация действительно вызывает противоречивые чувства. В чём же дело? Игровой клуб 68 Игровой клуб

Смартфоны вытесняют карманные консоли с рынка переносных развлекательных устройств не первый год. Осталась лишь одна портативная консоль с «настоящими» играми — Nintendo 3DS. Но, к счастью, в её библиотеке полно хитов, да и любопытных анонсов на будущее хватает. 70 Лучшие видеоигры

Uncharted: The Lost Legacy Врата миров 72 Врата миров

Разбираем «телепортацию» в «Игре престолов». Как Варис, Мизинец и Джон Сноу перемещаются по карте Вестероса со скоростью самолёта и почему Ходоки так не могут? 74 Реальность фантастики

Почему «Рик и Морти» — настоящая НФ

«Рик и Морти» — не только абсурдная комедия, но и настоящая НФ, где под слоем пасхалок и шуток прячется много научных идей и теорий. 78 Художники

Ольга Левина (Sceith)

Эта художница, известная под псевдонимом Sceith, рисует картины по мотивам Толкина и «Наруто», японских сказок и скандинавских мифов. Мы поговорили с Ольгой о фильмах Джексона, особенностях японской космогонии и о том, за что можно любить Локи. 86 Контакт

Лука Турилли

Основатель группы Rhapsody рассказал о фэнтези в музыке, о фантастических образах, которые приходят будто из иного мира, о совместной работе с сэром Кристофером Ли, о новом жанре «кинематографический металл» и о прощальном туре. Машина времени 90 Машина времени

Шестьдесят лет назад советские ракетчики запустили первый искусственный спутник, разом сделав нашу страну лидером космической экспансии. Однако лидерство нужно сохранять и поддерживать. Справляемся ли мы с этой задачей в XXI веке? 92 Паломничество на Землю

Карго-культ

Эти люди строят нелетающие самолёты и деревянные взлётные полосы. Они верят, что «Кока-колу» им посылают боги, и считают колдовством двигатели внутреннего сгорания. Карго-культ — это совокупность самых странных верований, какие только мог придумать человек. 96 Теория

Почему Стивен Хокинг предвещает конец света?

Стивен Хокинг регулярно «взрывает» публичное пространство очередным зловещим пророчеством. Великий физик угрожает человечеству гибелью в результате изменения климата, вторжения пришельцев, восстания искусственного интеллекта и ядерной войны. Но откуда берутся эти идеи и почему Хокинг постоянно предупреждает нас о возможных опасностях? 99 Удивительные вещи

Нерасшифрованные рукописи

Учёные — народ увлечённый, но недоверчивый: то ли забавы ради, то ли из страха, что знания попадут не в те руки, они часто засекречивали свои записи. Некоторые так постарались, что их шифры до сих пор никто не может разобрать. Но разгадывать их чертовски увлекательно. Зона развлечений 102 Рассказ

Елена Щетинина «Сны Миранды»

В высокотехнологичном мире будущего память становится ненужной роскошью. Или всё-таки не такой уж и ненужной? 108 Рассказы

«Вареники»

Продолжаем публиковать миниатюры с конкурса-семинара, который проводит ростовский КЛФ «Притяжение». 111 Постскриптум

Моменты счастья

Марина и Сергей Дяченко разбираются, что значит быть детским писателем и какой должна быть фантастика для подростков. 112 Зона комикса

Александр Ремизов «Тест» «Горе от ума»«Высокие технологии и жалкая жизнь» — так метко определил суть этого жанра критик Гарднер Дозуа. Киберпанк — это жанр-предупреждение, истории о недалёком будущем, где цифровые технологии и виртуальная реальность лишь усугубили пороки общества. Давайте вспомним главные книги, фильмы и игры киберпанка.19 августа 2017 года умер Брайан Олдисс, выдающийся британский фантаст, один из основателей и наиболее ярких представителей «новой волны» НФ. Сегодняшняя редакторская колонка посвящена его памяти.В августе в России впервые побывал не нуждающийся в представлении писатель, чьей «Песнью льда и пламени» зачитываются миллионы по всему миру. МирФ поговорил с великим и ужасным фантастом и к концу беседы лишился головы.Издательство «Росмэн» открывает новый цикл «Мир Санкт-Эринбурга», куда войдут романы Евгения Гаглоева, популярного автора фантастики для подростков. Основой цикла станет новая серия Гаглоева «Пандемониум». Мы поговорили с писателем о загадках «Пандемониума», мире Санкт-Эринбурга и других книжных сериях.«Айфонгелие» •«Страшная тайна» •«Хронолиты» •«Голос крови» • «Хаос: отступление?» и другие книги.Тёмное фэнтези или детективная фантастика? А может быть, подростковое фэнтези? Советуем книги на любой вкус.: Марина Бочарова «Повесть о гомункуле», сборник «Сказки былых времён», Дж. К. Роулинг «Фантастические твари и где они обитают. Оригинальный сценарий», Пётр Власов «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитажных котов»Громовержцы • Injustice. Боги среди нас. Год первый. Книги 1 и 2 • Звёздный замок. 1869: Покорение космоса. Том 1Создатель «Пипца», «Старика Логана» и Kingsman — один из главных комиксистов нашей эпохи. Его фирменный приём — задавать в своих историях острые и неудобные вопросы, над которыми в жанре супергероики не принято задумываться.Месяц на редкость богат на телепремьеры — пришлось отбирать самые интересные. Разбираемся, чего мы ждём от вторых сезонов сериалов «Очень странные дела» и «Детективное агентство Дирка Джентли», а также от «Бегущего по лезвию 2049».Люк Скайуокер, сыгранный Марком Хэмиллом, — один из самых известных героев фантастики. Грядущий фильм «Последние джедаи» расскажет много нового об этом персонаже. В честь близящейся премьеры мы расспросили Марка о его роли в VIII эпизоде, о видении своего героя и о работе над сагой.Оно26 октября в прокат выходит комедийное фэнтези «Последний богатырь» — второй полнометражный фильм, снятый студией Disney в России. Незадолго до премьеры мы пообщались с режиссёром фильма Дмитрием Дьяченко о реалистичных сказках, супергероизме простых людей и работе с Владимиром Толоконниковым.Игра престолов (7 сезон) • Твин Пикс: Возвращение • Защитники (1 сезон) • Тетрадь смертиКогда фанаты культовой манги Кэнтаро Миуры «Берсерк» узнали о новой экранизации, их восторгу не было предела. Но стоило выйти первому сезону сериала, как восторг сменился проклятиями. Хотя при ближайшем рассмотрении большинство упрёков выглядят надуманно, новая адаптация действительно вызывает противоречивые чувства. В чём же дело?Смартфоны вытесняют карманные консоли с рынка переносных развлекательных устройств не первый год. Осталась лишь одна портативная консоль с «настоящими» играми — Nintendo 3DS. Но, к счастью, в её библиотеке полно хитов, да и любопытных анонсов на будущее хватает.Uncharted: The Lost LegacyРазбираем «телепортацию» в «Игре престолов». Как Варис, Мизинец и Джон Сноу перемещаются по карте Вестероса со скоростью самолёта и почему Ходоки так не могут?«Рик и Морти» — не только абсурдная комедия, но и настоящая НФ, где под слоем пасхалок и шуток прячется много научных идей и теорий.Эта художница, известная под псевдонимом Sceith, рисует картины по мотивам Толкина и «Наруто», японских сказок и скандинавских мифов. Мы поговорили с Ольгой о фильмах Джексона, особенностях японской космогонии и о том, за что можно любить Локи.Основатель группы Rhapsody рассказал о фэнтези в музыке, о фантастических образах, которые приходят будто из иного мира, о совместной работе с сэром Кристофером Ли, о новом жанре «кинематографический металл» и о прощальном туре.Шестьдесят лет назад советские ракетчики запустили первый искусственный спутник, разом сделав нашу страну лидером космической экспансии. Однако лидерство нужно сохранять и поддерживать. Справляемся ли мы с этой задачей в XXI веке?Эти люди строят нелетающие самолёты и деревянные взлётные полосы. Они верят, что «Кока-колу» им посылают боги, и считают колдовством двигатели внутреннего сгорания. Карго-культ — это совокупность самых странных верований, какие только мог придумать человек.Стивен Хокинг регулярно «взрывает» публичное пространство очередным зловещим пророчеством. Великий физик угрожает человечеству гибелью в результате изменения климата, вторжения пришельцев, восстания искусственного интеллекта и ядерной войны. Но откуда берутся эти идеи и почему Хокинг постоянно предупреждает нас о возможных опасностях?Учёные — народ увлечённый, но недоверчивый: то ли забавы ради, то ли из страха, что знания попадут не в те руки, они часто засекречивали свои записи. Некоторые так постарались, что их шифры до сих пор никто не может разобрать. Но разгадывать их чертовски увлекательно.В высокотехнологичном мире будущего память становится ненужной роскошью. Или всё-таки не такой уж и ненужной?Продолжаем публиковать миниатюры с конкурса-семинара, который проводит ростовский КЛФ «Притяжение».Марина и Сергей Дяченко разбираются, что значит быть детским писателем и какой должна быть фантастика для подростков.«Тест»