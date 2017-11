Полное содержание номера

Спецматериал

Книжный ряд

Видеодром

Игровой клуб

Врата миров

Машина времени

Зона развлечений

«Принц и нищий»Как скромный любитель гонок и авангардного кино превратился в главу огромной студии, миллиардера и творца современной мифологии? Давайте вспомним, с чего начинал создатель «Звёздных Войн».Какие сказочные или фантастические книги могут попасть под современные законы об экстремизме? Мы составили примерный список — и надеемся, что он никогда не станет реальностью.«Отдай моё сердце» •«Сказки старой Руси. Начало» •«Задача трёх тел» •«Пожарный» •«Майя» •и другие книги.Вот уже почти десять лет издательство «Росмэн» проводит конкурс «Новая детская книга», благодаря которому читатели узнали немало новых имён. Одним из победителей конкурса стала Мила Нокс, чья книга «Макабр» имела немалый успех. Теперь выходит продолжение этой мрачной сказки — роман «Путешествие в полночь». Пользуясь случаем, мы поговорили с писательницей.Мистика или приключенческая фантастика? А может быть, эпическое фэнтези? Советуем книги на любой вкус.: Энди Вейер «Артемида», Питер Кодрон «Деградация», Даниэль Суарез «Агент изменений»16 декабря 2017 года исполняется сто лет со дня рождения одного из самых известных фантастов XX века. С именем Артура Кларка связан и фильм Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года», который многие считают лучшим образцом НФ-кинематографа всех времён и народов. Предлагаем вспомнить 21 малоизвестный факт о жизни Кларка.Зелёный фонарь. Тайное происхождение • Гамбит. Том 1. Рождённый вором. Том 2. Надгробный блюз. Том 3. Король воровХудожники каждый год придумывают десятки новых катастрофических исходов для нашей планеты и выдуманных миров. В сегодняшнем выпуске — три веб-комикса про конец света.Всё, что известно о новом «Джуманджи», «Агентах Щ.И.Т.» в космосе и голубых единорогах, а также почему отныне нельзя доверять трейлерам.Восьмой эпизод «Звёздных Войн» — самый ожидаемый фильм 2017 года по версии «Мира фантастики». Мы ждём, что эта картина не просто продолжит «Пробуждение Силы», но разовьёт мифологию и философию космической саги и, возможно, раскроет её героев с новой стороны.Тор: РагнарёкИсторик космонавтики Антон Первушин рассказывает, как сильно сюжет фильма отличается от воспоминаний космонавтов и почему такие вольности стали нормой в российском кино.Ходят слухи, что в будущем фильме состоятся похороны одного из главных героев. Давайте прикинем, кого Marvel могут убить и почему.Очень странные дела (2 сезон)Третий сезон спин-оффа окончательно доказал, что ему пора выйти из тени «Ходячих мертвецов». Объясняем, чем «Бойтесь ходячих мертвецов» лучше затянувшихся похождений Рика Граймса.Как растаман, голограмма бюрократа, кот-метросексуал и робот-дворецкий покорили космос и британское телевидение? Рассказываем о комедийном сериале-долгожителе.Игры по фильмам принято считать вторичными поделками. Но среди них есть достойные произведения, которые удачно пересказывают, а порой и дополняют события кинолент.Divinity: Original Sin 2 • The Evil Within 2 • Middleearth: Shadow of War • Super Mario Odyssey • Wolfenstein 2: The New Colossus • Battle Chasers: Nightwar • CupheadВ Голливуде хотят экранизировать настольную игру «Катан»! Но есть немало других настолок, которые отлично смотрелись бы в кино. Если, конечно, к ним добавить сюжет. Мы вообразили 10 фильмов по настольным играм, которые мы бы точно посмотрели.: «Цивилизация от начала времён»Киберпанк — своеобразный жанр, рамки которого довольно трудно определить. А с киберпанковской музыкой всё ещё сложнее. Но мы всё-таки отобрали 10 музыкантов, сумевших передать дух «высоких технологий и жалкой жизни».До премьеры «Последних джедаев» осталось всего ничего — но мы по-прежнему многого не знаем. Сноук — это Люк Скайуокер? Или Дарт Плэгас? Рей — дочь Люка или Оби-Вана? Пока премьера ещё не испортила ответами всё удовольствие от «угадайки», вспомним самые популярные гипотезы о грядущем фильме.Кто такая капитан Фазма? Этого персонажа почти не раскрыли в «Пробуждении Силы», но роман и комикс проливают свет на её интригующую историю.Рассказываем про мир «Инкала» и «Метабаронов» — безумных, бесстыдных, очень оригинальных и проработанных комиксов от режиссёра несостоявшейся «Дюны».Современные способы редактирования генома развились до предела, за которым открывается возможность не только генетически модифицировать растения и животных, но и менять природу людей. Решатся ли учёные преступить моральные запреты и заняться евгеникой на новом технологическом уровне?Это удивительно, но в XXI веке существуют люди, утверждающие, что Земля плоская, все фото из космоса — подделки, а пилоты авиалайнеров участвуют в заговоре. В это верят даже некоторые знаменитости. Почему? Попробуем разобраться.В октябре на экраны вышла «Матильда» Алексея Учителя — фильм, который обрёл скандальную известность и вызвал нешуточные страсти. К выходу картины мы составили топ самых знаменитых фавориток.Колоритная история о силе слова — особенно слова бойкого и хлёсткого. И о том, что может эту силу перебить.Максим Тихомиров «Конец пути», Денис Тихий «Янцельфункельцистрансбугель», Евгения Данилова «Посылочный», Олег Титов «Человексолнце», Юрий Некрасов «Сердце-доносчик», Сергей Онищук «Крик», Максим Тихомиров «Вспышки на солнце».Марина и Сергей Дяченко пытаются понять, что же такое счастье и должно ли оно быть целью нашей жизни.«Власти скрывают!»