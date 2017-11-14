Декабрьский номер «Мира фантастики» посвящён «Последним джедаям». Разбираем теории о новом эпизоде «Звёздных войн» и раскрываем секреты нового канона.

В номере

  • Самые интересные теории о «Последних джедаях». Кто такой Сноук? Кто такая Рей? Во что превратился Люк? А также подлинная история капитана Фазмы.
  • 100 лет Артуру Кларку: вспоминаем самого научного фантаста, придумавшего «Космическую одиссею».
  • Почему люди верят, что Земля плоская? И как устроен мир по мнению сторонников этой бредовой теории?
  • Жизнь и времена Джорджа Лукаса: как артхаусный бунтарь превратился в основателя великой киноимперии.
  • Ходоверсум: жестокая и сексуальная вселенная комиксов Алехандро Ходоровски.

А также:

Мир, герои и история сериала «Красный карлик» • Кого убьют в «Мстителях 4»? • обзоры на фильм «Тор: Рагнарёк» • новые сезоны сериалов «Очень странные дела» и «Бойтесь ходячих мертвецов» • новые книги Макса Фрая, Джо Хилла, Ричарда Адамса и других • видеоигры Divinity: Original Sin 2, Middle-earth: Shadow of War, Cuphead и другие • комиксы, веб-комиксы и настольные игры • эпиграф Тима Скоренко • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

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В продаже с 21 ноября.
Следующий номер выйдет 19 декабря.

Полное содержание номера

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№ 171 (Ноябрь 2017)

Мир фантастики №171 (ноябрь 2017)

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