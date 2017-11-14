1
Слово главного редактора
5
Эпиграф
Тим Скоренко
«Принц и нищий»
6
История жизни Джорджа Лукаса
Как скромный любитель гонок и авангардного кино превратился в главу огромной студии, миллиардера и творца современной мифологии? Давайте вспомним, с чего начинал создатель «Звёздных Войн».
14
Книжный ряд
Какие сказочные или фантастические книги могут попасть под современные законы об экстремизме? Мы составили примерный список — и надеемся, что он никогда не станет реальностью.
16
Книги номера
Макс Фрай
«Отдай моё сердце» • Роман Папсуев
«Сказки старой Руси. Начало» • Лю Цысинь
«Задача трёх тел» • Джо Хилл
«Пожарный» • Ричард Адамс
«Майя» • Лучшая зарубежная научная фантастика. Сумерки богов
и другие книги.
28
Контакт
Мила Нокс
Вот уже почти десять лет издательство «Росмэн» проводит конкурс «Новая детская книга», благодаря которому читатели узнали немало новых имён. Одним из победителей конкурса стала Мила Нокс, чья книга «Макабр» имела немалый успех. Теперь выходит продолжение этой мрачной сказки — роман «Путешествие в полночь». Пользуясь случаем, мы поговорили с писательницей.
29
Что почитать?
Мистика или приключенческая фантастика? А может быть, эпическое фэнтези? Советуем книги на любой вкус.
30
Фантастика на иностранных языках
Авторская колонка Дмитрия Злотницкого
Рецензии
: Энди Вейер «Артемида», Питер Кодрон «Деградация», Даниэль Суарез «Агент изменений»
32
Юбилей
2(00)1 фрагмент жизни Артура Кларка
16 декабря 2017 года исполняется сто лет со дня рождения одного из самых известных фантастов XX века. С именем Артура Кларка связан и фильм Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года», который многие считают лучшим образцом НФ-кинематографа всех времён и народов. Предлагаем вспомнить 21 малоизвестный факт о жизни Кларка.
36
Комиксы
Зелёный фонарь. Тайное происхождение • Гамбит. Том 1. Рождённый вором. Том 2. Надгробный блюз. Том 3. Король воров
38
Веб-комикс
Авторская колонка Дарьи Беленковой
Художники каждый год придумывают десятки новых катастрофических исходов для нашей планеты и выдуманных миров. В сегодняшнем выпуске — три веб-комикса про конец света.
40
Видеодром
Всё, что известно о новом «Джуманджи», «Агентах Щ.И.Т.» в космосе и голубых единорогах, а также почему отныне нельзя доверять трейлерам.
42
Премьера месяца
Звёздные Войны: Последние джедаи
Восьмой эпизод «Звёздных Войн» — самый ожидаемый фильм 2017 года по версии «Мира фантастики». Мы ждём, что эта картина не просто продолжит «Пробуждение Силы», но разовьёт мифологию и философию космической саги и, возможно, раскроет её героев с новой стороны.
44
После финальных титров
Тор: Рагнарёк
46
Мнение
«Салют-7»: реальная история или фантастика?
Историк космонавтики Антон Первушин рассказывает, как сильно сюжет фильма отличается от воспоминаний космонавтов и почему такие вольности стали нормой в российском кино.
48
Забегая вперёд
Кто умрёт в «Мстителях 4»?
Ходят слухи, что в будущем фильме состоятся похороны одного из главных героев. Давайте прикинем, кого Marvel могут убить и почему.
52
Финал сезона
Очень странные дела (2 сезон)
54
Мнение
Почему «Бойтесь ходячих мертвецов» лучше основного сериала
Третий сезон спин-оффа окончательно доказал, что ему пора выйти из тени «Ходячих мертвецов». Объясняем, чем «Бойтесь ходячих мертвецов» лучше затянувшихся похождений Рика Граймса.
56
Сериал
«Красный карлик»
Как растаман, голограмма бюрократа, кот-метросексуал и робот-дворецкий покорили космос и британское телевидение? Рассказываем о комедийном сериале-долгожителе.
62
Игровой клуб
Игры по фильмам принято считать вторичными поделками. Но среди них есть достойные произведения, которые удачно пересказывают, а порой и дополняют события кинолент.
64
Лучшие видеоигры
Divinity: Original Sin 2 • The Evil Within 2 • Middleearth: Shadow of War • Super Mario Odyssey • Wolfenstein 2: The New Colossus • Battle Chasers: Nightwar • Cuphead
72
Настольные игры
В Голливуде хотят экранизировать настольную игру «Катан»! Но есть немало других настолок, которые отлично смотрелись бы в кино. Если, конечно, к ним добавить сюжет. Мы вообразили 10 фильмов по настольным играм, которые мы бы точно посмотрели.
Рецензия
: «Цивилизация от начала времён»
76
Врата миров
Киберпанк — своеобразный жанр, рамки которого довольно трудно определить. А с киберпанковской музыкой всё ещё сложнее. Но мы всё-таки отобрали 10 музыкантов, сумевших передать дух «высоких технологий и жалкой жизни».
78
Фанатские теории
Самые интересные теории о «Последних джедаях»
До премьеры «Последних джедаев» осталось всего ничего — но мы по-прежнему многого не знаем. Сноук — это Люк Скайуокер? Или Дарт Плэгас? Рей — дочь Люка или Оби-Вана? Пока премьера ещё не испортила ответами всё удовольствие от «угадайки», вспомним самые популярные гипотезы о грядущем фильме.
82
Портрет героя
Капитан Фазма
Кто такая капитан Фазма? Этого персонажа почти не раскрыли в «Пробуждении Силы», но роман и комикс проливают свет на её интригующую историю.
84
Миры
Жестокая вселенная Алехандро Ходоровски
Рассказываем про мир «Инкала» и «Метабаронов» — безумных, бесстыдных, очень оригинальных и проработанных комиксов от режиссёра несостоявшейся «Дюны».
90
Машина времени
Современные способы редактирования генома развились до предела, за которым открывается возможность не только генетически модифицировать растения и животных, но и менять природу людей. Решатся ли учёные преступить моральные запреты и заняться евгеникой на новом технологическом уровне?
92
Теории
Почему люди всё ещё верят в плоскую Землю
Это удивительно, но в XXI веке существуют люди, утверждающие, что Земля плоская, все фото из космоса — подделки, а пилоты авиалайнеров участвуют в заговоре. В это верят даже некоторые знаменитости. Почему? Попробуем разобраться.
96
Вперёд в прошлое
Знаменитые фаворитки
В октябре на экраны вышла «Матильда» Алексея Учителя — фильм, который обрёл скандальную известность и вызвал нешуточные страсти. К выходу картины мы составили топ самых знаменитых фавориток.
104
Рассказ
Женя Крич «Когда нечем крыть»
Колоритная история о силе слова — особенно слова бойкого и хлёсткого. И о том, что может эту силу перебить.
108
Рассказы
Победители конкурса «Зарисовка-Мини»
Максим Тихомиров «Конец пути», Денис Тихий «Янцельфункельцистрансбугель», Евгения Данилова «Посылочный», Олег Титов «Человексолнце», Юрий Некрасов «Сердце-доносчик», Сергей Онищук «Крик», Максим Тихомиров «Вспышки на солнце».
111
Постскриптум
Моменты счастья
Марина и Сергей Дяченко пытаются понять, что же такое счастье и должно ли оно быть целью нашей жизни.
128
Зона комикса
Александр Ремизов
«Власти скрывают!»
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