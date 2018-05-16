1
Слово главного редактора
5
Эпиграф
Сергей Битюцкий
«Еретик»
6
«Звёздные войны», которых не было
Рассказываем о несостоявшихся сериалах Underworld и Detours, фильме про Бобу Фетта, игре 1313 и других отменённых проектах о далёкой галактике.
12
Книжный ряд
Издательские новинки: лунные гангстеры, средневековые антигерои, космические мутанты и магический вор.
14
Контакт
Дэвид Брин
Американский писатель Дэвид Брин — один из ведущих авторов НФ. На его счету — культовый цикл «Возвышение», мировые бестселлеры «Почтальон» и «Глина». Недавно Дэвид Брин был почётным гостем фестиваля фантастики «РосКон». Конечно, мы не могли упустить такой случай и поговорили со знаменитым писателем.
18
Книги номера
Екатерина Соболь
«Сердце бури» • Филип Пулман
«Книга Пыли. «Прекрасная Дикарка» • Майкл Крайтон
«Зубы дракона» • Роберт М. Вегнер
«Память всех слов» • Питер Гамильтон
«Звёздная дорога» • Тэд Уильямс
«Сердце того, что было утеряно» и другие книги.
31
Что почитать?
Научная фантастика или юношеское фэнтези? А может быть, хоррор? Советуем книги на любой вкус.
32
Комиксы
Бэтмен. Книга 1. Я — Готэм • Injustice. Боги среди нас. Год второй. Книги 1 и 2
34
Веб-комикс
Авторская колонка Дарьи Беленковой
Разные комиксы предназначены для разных возрастов, и не всегда понятно, какие из них можно читать подрастающему поколению, а какие лучше не стоит. Рассказываем о веб-комиксах, которые не страшно читать всей семьёй.
36
Видеодром
Кино- и телепремьеры июня и размышления о киновселенной DC, навеянные новыми «Мстителями».
38
После финальных титров
Мстители: Война бесконечности • Тихое место • Рэмпейдж • Остров собак • Стальной алхимик
44
Финал сезона
Террор (1 сезон) • Секретные материалы (11 сезон) • Волшебники (3 сезон) • Двойник (1 сезон) • Затерянные в космосе (1 сезон) • Звёздные врата: Начало (1 сезон)
55
Сериал
«Легенда о героях Галактики»
Аниме-франшиза «Легенда о героях Галактики», основанная на романах Ёсики Танаки, — вещь культовая, но недооценённая. Ситуацию должна исправить новая экранизация. Но получится ли? Новое пришествие «Легенды» — повод поговорить о цикле.
60
Игровой клуб
Игроки зачастую с опаской относятся к японским играм, считая их развлечением для фриков и анимешников. А зря: среди этих игр немало скрытых жемчужин. И некоторые из них даже перебираются на самую популярную у нас платформу — PC.
Рецензии
: God of War, BattleTech, Frostpunk
66
Ролевые игры
Starfinder vs Pathfinder: что изменилось?
Скоро на русском языке выйдет Starfinder — настольная ролевая игра в жанре космического фэнтези, наследница популярной Pathfinder. Мы решили разобраться, чем Starfinder отличается от Pathfinder и на какие пункты правил стоит обратить внимание в первую очередь.
70
Врата миров
Лечебница Аркхэм призвана избавлять суперзлодеев от безумия. Но справляется ли она с этим? Давайте посмотрим на примеры из комиксов.
72
Портрет героя
Тайная биография Хана Соло
Фильм «Хан Соло» создаёт новую биографию знаменитого контрабандиста. Однако она уже была подробно рассказана — в книгах и комиксах Расширенной вселенной. Вспомним же факты о Хане, которые теперь не более чем легенды.
80
Доска почёта
Самые-самые… убийства богов!
Как в фантастических играх, книгах и фильмах убивали бессмертных создателей и владык мира и к чему это приводило (как правило, ни к чему хорошему!).
86
Фантастические профессии
Купцы и торговцы
Этот человек не пойдёт лично убивать Тёмного властелина — не та натура. Но именно его стрелы отважный герой пустит в приспешников Тьмы. Рассказываем историю торговли от древности до Средних веков — и о самых ярких торговцах в фантастике.
92
Машина времени
Первые образцы графена были получены относительно недавно, и учёные не устают удивляться поразительным свойствам этого материала. Разбираемся, сможет ли графен произвести революцию, сопоставимую с открытием обработки железа.
94
Вперёд в прошлое
Продажа Аляски: ошибка или неизбежность?
Утрата «русской Америки» до сих пор бередит душу множеству наших соотечественников. Ровно 165 лет назад идея продать Аляску впервые поселилась в умах государственных мужей. Попробуем понять, что ими двигало и были ли какие-то иные варианты.
100
Космос
Космические обсерватории
Впечатляющие образы красочных туманностей и величественных галактик за миллионы световых лет от Земли никогда бы не появились, если бы не космические обсерватории. Рассказываем о прошлом и будущем космических глаз Земли.
106
Рассказы
Денис Тихий
«Последний пункт»
Фёдор Береснев
«Контрольная по выживанию»
Михаил Ковба
«Чудовище и красавица»
Победители конкурса «фантЛабораторная работа 14,5 (блиц)». Было заявлено три темы: «Всего один день», «Они существуют», «Не надо бояться!». Какой из рассказов какой теме соответствует — решать вам: выбор не всегда очевиден.
111
Рассказы
Сергей Игнатьев
«8 эклеров, советское кино и 3 бетономешалки»
Виталий Придатко
«Классики для Евки»
Миниатюры с конкурса-семинара «Вареники», который проводит ростовский КЛФ «Притяжение».
112
Зона комикса
Александр Ремизов
«Обознался»
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