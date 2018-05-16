Полное содержание номера

1

5

Спецматериал

6

Книжный ряд

12

14

18

31

32

34

Видеодром

36

38

44

55

Игровой клуб

60

66

Врата миров

70

72

80

86

Машина времени

92

94

100

Зона развлечений

106

111

112

«Еретик»Рассказываем о несостоявшихся сериалах Underworld и Detours, фильме про Бобу Фетта, игре 1313 и других отменённых проектах о далёкой галактике.Издательские новинки: лунные гангстеры, средневековые антигерои, космические мутанты и магический вор.Американский писатель Дэвид Брин — один из ведущих авторов НФ. На его счету — культовый цикл «Возвышение», мировые бестселлеры «Почтальон» и «Глина». Недавно Дэвид Брин был почётным гостем фестиваля фантастики «РосКон». Конечно, мы не могли упустить такой случай и поговорили со знаменитым писателем.«Сердце бури» •«Книга Пыли. «Прекрасная Дикарка» •«Зубы дракона» •«Память всех слов» •«Звёздная дорога» •«Сердце того, что было утеряно» и другие книги.Научная фантастика или юношеское фэнтези? А может быть, хоррор? Советуем книги на любой вкус.Бэтмен. Книга 1. Я — Готэм • Injustice. Боги среди нас. Год второй. Книги 1 и 2Разные комиксы предназначены для разных возрастов, и не всегда понятно, какие из них можно читать подрастающему поколению, а какие лучше не стоит. Рассказываем о веб-комиксах, которые не страшно читать всей семьёй.Кино- и телепремьеры июня и размышления о киновселенной DC, навеянные новыми «Мстителями».Мстители: Война бесконечности • Тихое место • Рэмпейдж • Остров собак • Стальной алхимикТеррор (1 сезон) • Секретные материалы (11 сезон) • Волшебники (3 сезон) • Двойник (1 сезон) • Затерянные в космосе (1 сезон) • Звёздные врата: Начало (1 сезон)Аниме-франшиза «Легенда о героях Галактики», основанная на романах Ёсики Танаки, — вещь культовая, но недооценённая. Ситуацию должна исправить новая экранизация. Но получится ли? Новое пришествие «Легенды» — повод поговорить о цикле.Игроки зачастую с опаской относятся к японским играм, считая их развлечением для фриков и анимешников. А зря: среди этих игр немало скрытых жемчужин. И некоторые из них даже перебираются на самую популярную у нас платформу — PC.: God of War, BattleTech, FrostpunkСкоро на русском языке выйдет Starfinder — настольная ролевая игра в жанре космического фэнтези, наследница популярной Pathfinder. Мы решили разобраться, чем Starfinder отличается от Pathfinder и на какие пункты правил стоит обратить внимание в первую очередь.Лечебница Аркхэм призвана избавлять суперзлодеев от безумия. Но справляется ли она с этим? Давайте посмотрим на примеры из комиксов.Фильм «Хан Соло» создаёт новую биографию знаменитого контрабандиста. Однако она уже была подробно рассказана — в книгах и комиксах Расширенной вселенной. Вспомним же факты о Хане, которые теперь не более чем легенды.Как в фантастических играх, книгах и фильмах убивали бессмертных создателей и владык мира и к чему это приводило (как правило, ни к чему хорошему!).Этот человек не пойдёт лично убивать Тёмного властелина — не та натура. Но именно его стрелы отважный герой пустит в приспешников Тьмы. Рассказываем историю торговли от древности до Средних веков — и о самых ярких торговцах в фантастике.Первые образцы графена были получены относительно недавно, и учёные не устают удивляться поразительным свойствам этого материала. Разбираемся, сможет ли графен произвести революцию, сопоставимую с открытием обработки железа.Утрата «русской Америки» до сих пор бередит душу множеству наших соотечественников. Ровно 165 лет назад идея продать Аляску впервые поселилась в умах государственных мужей. Попробуем понять, что ими двигало и были ли какие-то иные варианты.Впечатляющие образы красочных туманностей и величественных галактик за миллионы световых лет от Земли никогда бы не появились, если бы не космические обсерватории. Рассказываем о прошлом и будущем космических глаз Земли.«Последний пункт»«Контрольная по выживанию»«Чудовище и красавица»Победители конкурса «фантЛабораторная работа 14,5 (блиц)». Было заявлено три темы: «Всего один день», «Они существуют», «Не надо бояться!». Какой из рассказов какой теме соответствует — решать вам: выбор не всегда очевиден.«8 эклеров, советское кино и 3 бетономешалки»«Классики для Евки»Миниатюры с конкурса-семинара «Вареники», который проводит ростовский КЛФ «Притяжение».«Обознался»