Представляем вам июньский номер «Мира фантастики»! Вспоминаем «Звёздные войны», каких мы уже не увидим, и забытую жизнь Хана Соло, учим правильно убивать богов и торговать в мире фэнтези.

В номере

  • «Звёздные войны», которых не будет: от KOTOR 3 и 1313 до сольника Бобы Фетта, XII эпизода и сериала Underworld.
  • Бог умер — кто его убил? 10 эпичнейших дуэлей смертных против божеств.
  • Pathfinder vs Starfinder: чем звёздный следопыт отличается от фэнтезийного?
  • Тайная история Хана Соло: юность и старость героя в «Легендах».
  • Русская Аляска: почему её продали и можно ли было иначе?
  • Купцы в фэнтези и в истории: незаслуженно забытая профессия настоящих искателей приключений.

А также:

Кого вылечили в лечебнице Аркхэм? • классика аниме: «Легенда о героях галактики» • интервью с писателем Дэвидом Брином • рецензии на фильмы «Мстители: Война бесконечности», «Тихое место», «Остров собак» и другие • сериалы «Террор», «Двойник», «Секретные материалы» и другие • книги Ффорде, Уильямса, Пулмана, Крайтона и других • комиксы и компьютерные игры • рассказы-победители конкурса «фантЛабораторная работа» • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: Cover artwork by Remko Troost. © 2018 Paizo, Inc. Used with permission.

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Следующий номер выйдет 19 июня.

Полное содержание номера

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№ 177 (Май 2018)

Мир фантастики №177 (май 2018)

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