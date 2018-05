Представляем вам июньский номер «Мира фантастики»! Вспоминаем «Звёздные войны», каких мы уже не увидим, и забытую жизнь Хана Соло, учим правильно убивать богов и торговать в мире фэнтези.

В номере

«Звёздные войны», которых не будет : от KOTOR 3 и 1313 до сольника Бобы Фетта, XII эпизода и сериала Underworld.

: от KOTOR 3 и 1313 до сольника Бобы Фетта, XII эпизода и сериала Underworld. Бог умер — кто его убил? 10 эпичнейших дуэлей смертных против божеств.

10 эпичнейших дуэлей смертных против божеств. Pathfinder vs Starfinder: чем звёздный следопыт отличается от фэнтезийного?

чем звёздный следопыт отличается от фэнтезийного? Тайная история Хана Соло : юность и старость героя в «Легендах».

: юность и старость героя в «Легендах». Русская Аляска : почему её продали и можно ли было иначе?

: почему её продали и можно ли было иначе? Купцы в фэнтези и в истории: незаслуженно забытая профессия настоящих искателей приключений.

А также:

Кого вылечили в лечебнице Аркхэм? • классика аниме: «Легенда о героях галактики» • интервью с писателем Дэвидом Брином • рецензии на фильмы «Мстители: Война бесконечности», «Тихое место», «Остров собак» и другие • сериалы «Террор», «Двойник», «Секретные материалы» и другие • книги Ффорде, Уильямса, Пулмана, Крайтона и других • комиксы и компьютерные игры • рассказы-победители конкурса «фантЛабораторная работа» • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: Cover artwork by Remko Troost. © 2018 Paizo, Inc. Used with permission.

Полное содержание номера 1 Слово главного редактора 5 Эпиграф

Сергей Битюцкий «Еретик» Спецматериал 6 «Звёздные войны», которых не было

Рассказываем о несостоявшихся сериалах Underworld и Detours, фильме про Бобу Фетта, игре 1313 и других отменённых проектах о далёкой галактике. Книжный ряд 12 Книжный ряд

Издательские новинки: лунные гангстеры, средневековые антигерои, космические мутанты и магический вор. 14 Контакт

Дэвид Брин

Американский писатель Дэвид Брин — один из ведущих авторов НФ. На его счету — культовый цикл «Возвышение», мировые бестселлеры «Почтальон» и «Глина». Недавно Дэвид Брин был почётным гостем фестиваля фантастики «РосКон». Конечно, мы не могли упустить такой случай и поговорили со знаменитым писателем. 18 Книги номера

Екатерина Соболь «Сердце бури» • Филип Пулман «Книга Пыли. «Прекрасная Дикарка» • Майкл Крайтон «Зубы дракона» • Роберт М. Вегнер «Память всех слов» • Питер Гамильтон «Звёздная дорога» • Тэд Уильямс «Сердце того, что было утеряно» и другие книги. 31 Что почитать?

Научная фантастика или юношеское фэнтези? А может быть, хоррор? Советуем книги на любой вкус. 32 Комиксы

Бэтмен. Книга 1. Я — Готэм • Injustice. Боги среди нас. Год второй. Книги 1 и 2 34 Веб-комикс

Авторская колонка Дарьи Беленковой

Разные комиксы предназначены для разных возрастов, и не всегда понятно, какие из них можно читать подрастающему поколению, а какие лучше не стоит. Рассказываем о веб-комиксах, которые не страшно читать всей семьёй. Видеодром 36 Видеодром

Кино- и телепремьеры июня и размышления о киновселенной DC, навеянные новыми «Мстителями». 38 После финальных титров

Мстители: Война бесконечности • Тихое место • Рэмпейдж • Остров собак • Стальной алхимик 44 Финал сезона

Террор (1 сезон) • Секретные материалы (11 сезон) • Волшебники (3 сезон) • Двойник (1 сезон) • Затерянные в космосе (1 сезон) • Звёздные врата: Начало (1 сезон) 55 Сериал

«Легенда о героях Галактики»

Аниме-франшиза «Легенда о героях Галактики», основанная на романах Ёсики Танаки, — вещь культовая, но недооценённая. Ситуацию должна исправить новая экранизация. Но получится ли? Новое пришествие «Легенды» — повод поговорить о цикле. Игровой клуб 60 Игровой клуб

Игроки зачастую с опаской относятся к японским играм, считая их развлечением для фриков и анимешников. А зря: среди этих игр немало скрытых жемчужин. И некоторые из них даже перебираются на самую популярную у нас платформу — PC.

Рецензии: God of War, BattleTech, Frostpunk 66 Ролевые игры

Starfinder vs Pathfinder: что изменилось?

Скоро на русском языке выйдет Starfinder — настольная ролевая игра в жанре космического фэнтези, наследница популярной Pathfinder. Мы решили разобраться, чем Starfinder отличается от Pathfinder и на какие пункты правил стоит обратить внимание в первую очередь. Врата миров 70 Врата миров

Лечебница Аркхэм призвана избавлять суперзлодеев от безумия. Но справляется ли она с этим? Давайте посмотрим на примеры из комиксов. 72 Портрет героя

Тайная биография Хана Соло

Фильм «Хан Соло» создаёт новую биографию знаменитого контрабандиста. Однако она уже была подробно рассказана — в книгах и комиксах Расширенной вселенной. Вспомним же факты о Хане, которые теперь не более чем легенды. 80 Доска почёта

Самые-самые… убийства богов!

Как в фантастических играх, книгах и фильмах убивали бессмертных создателей и владык мира и к чему это приводило (как правило, ни к чему хорошему!). 86 Фантастические профессии

Купцы и торговцы

Этот человек не пойдёт лично убивать Тёмного властелина — не та натура. Но именно его стрелы отважный герой пустит в приспешников Тьмы. Рассказываем историю торговли от древности до Средних веков — и о самых ярких торговцах в фантастике. Машина времени 92 Машина времени

Первые образцы графена были получены относительно недавно, и учёные не устают удивляться поразительным свойствам этого материала. Разбираемся, сможет ли графен произвести революцию, сопоставимую с открытием обработки железа. 94 Вперёд в прошлое

Продажа Аляски: ошибка или неизбежность?

Утрата «русской Америки» до сих пор бередит душу множеству наших соотечественников. Ровно 165 лет назад идея продать Аляску впервые поселилась в умах государственных мужей. Попробуем понять, что ими двигало и были ли какие-то иные варианты. 100 Космос

Космические обсерватории

Впечатляющие образы красочных туманностей и величественных галактик за миллионы световых лет от Земли никогда бы не появились, если бы не космические обсерватории. Рассказываем о прошлом и будущем космических глаз Земли. Зона развлечений 106 Рассказы

Денис Тихий «Последний пункт»

Фёдор Береснев «Контрольная по выживанию»

Михаил Ковба «Чудовище и красавица»

Победители конкурса «фантЛабораторная работа 14,5 (блиц)». Было заявлено три темы: «Всего один день», «Они существуют», «Не надо бояться!». Какой из рассказов какой теме соответствует — решать вам: выбор не всегда очевиден. 111 Рассказы

Сергей Игнатьев «8 эклеров, советское кино и 3 бетономешалки»

Виталий Придатко «Классики для Евки»

Миниатюры с конкурса-семинара «Вареники», который проводит ростовский КЛФ «Притяжение». 112 Зона комикса

