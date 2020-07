Мир фантастики №200 (июль 2020)

Полное содержание номера

Кто работает в «Мире фантастики» дольше всего? Куда делся Густав? Как звучит тайное заклинание, роняющее сайт? Ответ на эти и десятки других вопросов — в нашем юбилейном материале.Выбор лучших номеров — сложная задача, и мы поручили её одному из наших лучших авторов. Получилась эдакая гонзо-заметка от постоянного читателя журнала.Грядущая экранизация «Мулан» — не копия мультфильма, а новая интерпретация древней китайской легенды. Чтобы лучше понять этот фильм и убедиться, что там действительно не должно быть сверчков и дракончиков, стоит вспомнить первоисточник — китайскую легенду о воительнице Мулань.С лёгкой руки Альфреда Хичкока макгаффином стали называть элемент сценария, работающий на развитие сюжета. Большинство макгаффинов зрители забывают сразу после выхода из кинотеатра, но некоторые обретают поистине культовый статус и становятся неотъемлемой частью своих франшиз. О таких мы и поговорим.Беседуем с канадским писателем, который без ума от фехтования и сумел перенести это увлечение на страницы своих книг.Мифологические системы народов мира привлекают и писателей, и читателей — и древние мифы продолжают влиять на нас через современную массовую культуру. Разбираемся, как мифология повлияла на жанр фэнтези и в каких книгах можно встретить древних богов и героев.На русском языке наконец-то начинает выходить культовый комикс Уоррена Эллиса «Трансметрополитен» — циничная сатира об авторитаризме, обществе и правде. Постараемся проследить его историю, разобрать отсылки и посмаковать детали, чтобы убедиться: этот комикс о гонзо-журналисте Спайдере Иерусалиме ещё лучше, чем вы ожидаете.Хотя фильм, основанный на одноимённой повести Айзека Азимова, в прокате провалился и получил в основном негативные отзывы, с годами его стали воспринимать иначе. Сегодня «Двухсотлетний человек» вызывает уже другие эмоции и заслуживает внимания хотя бы как ещё одна выдающаяся работа Робина Уильямса, который покинул нас слишком рано.В мире, полном громких блокбастеров, мы постепенно забываем, что экранное волшебство может быть тихим, а чудеса — случаться в обыденной жизни и не обязательно с каким-нибудь Избранным, а с обычным человеком. Именно об этом напоминает жанр, названный магическим неореализмом.О Fallout сказано и написано столько, что некоторые «интересные» факты давно набили оскомину. В этом материале мы собрали для вас кое-что не столь общеизвестное, но всё равно занятное.Человечество научилось решать территориальные споры на суше, в море и воздухе. Настала очередь космоса.История покорения Северного полюса полна удивительных страниц. Например, в 1920-х это суровое место пытались исследовать на дирижаблях! Правда, экспедиция окончилось катастрофой, и её руководителя Умберто Нобиле пришлось спасать всем миром.Рисунки этого художника знакомы любому игроку в Magic: The Gathering. «Миру фантастики» мастер рассказал о том, как знание живой природы и ролевые игры помогают фэнтези-иллюстратору, чему он научился у комиксистов и мангак и почему готов рисовать для Wizards of the Coast до конца своих дней.Знаменитый поэт и переводчик XVIII века Кристофер Смарт провёл в лечебнице Святого Луки около семи лет. Там он и написал одно из самых знаменитых своих произведений — религиозную поэму «Возвеселитесь во Агнце». Но лишь один отрывок стал по-настоящему популярным — стихотворение, посвящённое коту Смарта по имени Джеффри. Не меняя судьбы поэта, Шиван Кэрролл превратила историю Кристофера Смарта в грустноватый, но оптимистичный рассказ.«Любой ценой»Комикс о том, как создавался этот номер.