Мир фантастики №200 (июль 2020)

В юбилейном номере «Мира фантастики» мы постарались собрать как можно больше крутого, волшебного и интересного. Естественно, солидный объём заняли праздничные материалы — поздравления от друзей, субъективный топ-20 лучших номеров и целых 200 фактов о вашем любимом журнале! Ну а дальше начинается волшебство: легенда о Мулан, топ лучших макгаффинов, рассказ о мифологическом фэнтези и о магическом неореализме… Ещё в номере можно почитать про культовый комикс «Трансметрополитен», узнать сотню интересных фактов о серии Fallout и познакомиться с трагической историей дирижабля «Италия». А на десерт — рассказ про котиков, номинированный сразу на три престижнейшие фантастические премии!
В номере
- 200 фактов о «Мире фантастики» — по одному на каждый номер!
- Всё ради них! Топ-10 макгаффинов.
- Во славу Зевса, Тора и Перуна! Мифологическое фэнтези как жанр.
- Правда превыше всего. Рассказываем о комиксе «Трансметрополитен».
- Спорим, вы и половины не знали? 100 фактов об играх серии Fallout.
А также:
Рецензии на новые книги Уильяма Гибсона, Себастьяна де Кастелла, Роба Хорта, Даниэллы Ролинс и других • магический неореализм в кино • интервью с художником Йеспером Эйсингом • рассказ Шиван Кэрролл • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё.
Иллюстрация на обложке: Елена Казей.
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более 90 фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в минском филиале Hobby Games журнал доступен.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru. Открыта подписка в почтовом каталоге «Пресса России» (агентство «Книга-сервис»), индекс Е11802.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах не планируются. Если у вас осталась действующая подписка в Google Play — запросите возврат средств.
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В продаже с 17 июля.
Следующий номер выйдет 14 августа.
По одному на каждый номер!
Кто работает в «Мире фантастики» дольше всего? Куда делся Густав? Как звучит тайное заклинание, роняющее сайт? Ответ на эти и десятки других вопросов — в нашем юбилейном материале. 14 20 избранных номеров
Субъективный топ лучших выпусков «Мира фантастики»
Выбор лучших номеров — сложная задача, и мы поручили её одному из наших лучших авторов. Получилась эдакая гонзо-заметка от постоянного читателя журнала.
Мулан как национальная героиня Китая
Грядущая экранизация «Мулан» — не копия мультфильма, а новая интерпретация древней китайской легенды. Чтобы лучше понять этот фильм и убедиться, что там действительно не должно быть сверчков и дракончиков, стоит вспомнить первоисточник — китайскую легенду о воительнице Мулань. 26 Доска почёта
10 фантастических макгаффинов
С лёгкой руки Альфреда Хичкока макгаффином стали называть элемент сценария, работающий на развитие сюжета. Большинство макгаффинов зрители забывают сразу после выхода из кинотеатра, но некоторые обретают поистине культовый статус и становятся неотъемлемой частью своих франшиз. О таких мы и поговорим.
Себастьян де Кастелл «Клинок предателя» • Уильям Гибсон «Агент влияния» • Роб Харт «Склад» • Даниэлла Роллинс «Украденное время» • Мишель Харрисон «Щепотка магии» и другие книги. 44 Контакт
Себастьян де Кастелл
Беседуем с канадским писателем, который без ума от фехтования и сумел перенести это увлечение на страницы своих книг. 48 Жанр
Мифологическое фэнтези
Мифологические системы народов мира привлекают и писателей, и читателей — и древние мифы продолжают влиять на нас через современную массовую культуру. Разбираемся, как мифология повлияла на жанр фэнтези и в каких книгах можно встретить древних богов и героев.
«Трансметрополитен»
На русском языке наконец-то начинает выходить культовый комикс Уоррена Эллиса «Трансметрополитен» — циничная сатира об авторитаризме, обществе и правде. Постараемся проследить его историю, разобрать отсылки и посмаковать детали, чтобы убедиться: этот комикс о гонзо-журналисте Спайдере Иерусалиме ещё лучше, чем вы ожидаете.
«Двухсотлетний человек»
Хотя фильм, основанный на одноимённой повести Айзека Азимова, в прокате провалился и получил в основном негативные отзывы, с годами его стали воспринимать иначе. Сегодня «Двухсотлетний человек» вызывает уже другие эмоции и заслуживает внимания хотя бы как ещё одна выдающаяся работа Робина Уильямса, который покинул нас слишком рано. 68 Жанр
Магический неореализм
В мире, полном громких блокбастеров, мы постепенно забываем, что экранное волшебство может быть тихим, а чудеса — случаться в обыденной жизни и не обязательно с каким-нибудь Избранным, а с обычным человеком. Именно об этом напоминает жанр, названный магическим неореализмом.
100 фактов об играх серии Fallout
О Fallout сказано и написано столько, что некоторые «интересные» факты давно набили оскомину. В этом материале мы собрали для вас кое-что не столь общеизвестное, но всё равно занятное.
Кому будут принадлежать иные планеты?
Человечество научилось решать территориальные споры на суше, в море и воздухе. Настала очередь космоса. 88 Вперёд в прошлое
Катастрофа дирижабля «Италия» в Арктике
История покорения Северного полюса полна удивительных страниц. Например, в 1920-х это суровое место пытались исследовать на дирижаблях! Правда, экспедиция окончилось катастрофой, и её руководителя Умберто Нобиле пришлось спасать всем миром.
Йеспер Эйсинг
Рисунки этого художника знакомы любому игроку в Magic: The Gathering. «Миру фантастики» мастер рассказал о том, как знание живой природы и ролевые игры помогают фэнтези-иллюстратору, чему он научился у комиксистов и мангак и почему готов рисовать для Wizards of the Coast до конца своих дней. 104 Рассказ
Шиван Кэрролл «Ибо он умеет ползать» (номинации на «Хьюго», «Небьюлу» и «Локус» в 2020 году)
Знаменитый поэт и переводчик XVIII века Кристофер Смарт провёл в лечебнице Святого Луки около семи лет. Там он и написал одно из самых знаменитых своих произведений — религиозную поэму «Возвеселитесь во Агнце». Но лишь один отрывок стал по-настоящему популярным — стихотворение, посвящённое коту Смарта по имени Джеффри. Не меняя судьбы поэта, Шиван Кэрролл превратила историю Кристофера Смарта в грустноватый, но оптимистичный рассказ. 112 Зона комикса
Александр Ремизов «Любой ценой»
Комикс о том, как создавался этот номер.
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