Мир фантастики №205 (декабрь 2020)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Врата миров

12

18

Книжный ряд

26

36

44

Комиксы

50

Видеодром

60

66

Игровой клуб

74

80

Машина времени

86

90

Фан

96

104

112

Космическая опера — самый распространённый жанр научной фантастики и, пожалуй, один из старейших. Из простого бульварного чтива выросли сложные, богатые миры с замысловатой научно-фантастической и идейной составляющей. И занял этот процесс без малого столетие.Вспоминаем, откуда пошел и как менялся образ Рождественского Дарителя — и какую роль в его формировании сыграла «Кока-Кола».Рассказываем, как придумали главную героиню комиксов DC, откуда у неё лассо, заставляющее говорить правду, и куда делся её невидимый самолёт.«Ведьмин род» •«Не место для людей» •«Чёрный ход» •«Аркада. Эпизод третий. maNika» •«Падение, или Додж в Аду» и другие книги.Британский астрофизик и писатель Аластер Рейнольдс вот уже почти двадцать лет считается одним из ведущих авторов так называемой новой космической оперы (хотя у него на этот счёт другое мнение). Его самое известное произведение — цикл «Пространство Откровения», который принёс автору как коммерческий успех, так и внимание критиков. Мы поговорили с фантастом о его творчестве, компьютерах и искусственном интеллекте.В этом выпуске колонки Das ist fantastisch! Сергей Шикарев говорит о появлении литературных течений и о том, как сменяли друг друга волны в отечественной фантастике, а также о любопытных параллелях в истории жанра.Игорь Хованский рассказывает о главных проблемах супергеройских комиксов. Правда, эти проблемы не мешают любить самый популярный жанр иллюстрированных историй.«Пять миллиардов человек погибнут от смертельного вируса в 1997 году… Оставшиеся в живых покинут поверхность планеты… Миром снова станут править животные». Такой вступительный текст увидели зрители, пришедшие 25 лет назад в кинотеатры на картину Терри Гиллиама «12 обезьян». Но мало кто знает, что этот фильм был ремейком.У сериала «Звёздный крейсер «Галактика»» долгая история и множество воплощений: два сериала, не считая спин-оффов, книги, видеоигры и настольные игры… Возможно, в скором будущем к ним присоединится полнометражный фильм, у которого снова сменился сценарист. Время пересматривать любимые эпизоды сериала и вспоминать, как «Звёздный крейсер «Галактика»» прошёл путь от эпигона «Звёздных войн» до одного из лучших фантастических телесериалов нулевых.Игровая индустрия любит космос. От забавных головоломок до грандиозных стратегий, от эпических космоопер до пародийных симуляций лунной программы — любой геймер знает хотя бы одну игру, действие которой разворачивается среди звёзд. Засилью космической тематики способствует и сама суть индустрии. Играм нужны пространства и путешествия. И космос, огромное пустое пространство, тут как нельзя кстати.Все настольщики привыкли к картам, кубикам и деревянным человечкам. В каждой коробке лежат одни и те же компоненты, в каждой игре задействуются одни и те же механики в различных сочетаниях. Однако если вы думаете, что ничего нового от настолок ждать не стоит, — не спешите с выводами: в них встречаются необычные и даже экзотические компоненты, серьёзно влияющие на игровой процесс.В сентябре наш постоянный автор Антон Первушин принял участие в пресс-туре, организованном «Роскосмосом», и увидел, как реализуется стратегия, которая призвана вернуть нашей стране статус ведущей космической державы.Люди всегда пытались объяснить окружающую реальность. В древности они приписывали разнообразные явления то добрым, то злым духам. Сегодня у нас есть Стандартная модель — пока что наиболее точная теория, способная объяснить практически всё, что происходит в окружающем мире. Но как она сформировалась?Олег — художник из Петербурга. Самые известные проекты, над которыми он работал, — Spyro Reignited Trilogy и Crash Bandicoot 4: It’s About Time от студии Toy For Bob. Мы поговорили с Олегом о роли случайностей в карьере художника, о преимуществах «цифры» над традиционной живописью и о специфике работы в игровой индустрии.«Хроники Матери-Хины»Публикуем рассказ, занявший третье место на конкурсе «Колфан-27», — о загадочном страннике, солнечных парусах и сухих морях под чёрным небом.«Космическая опера»Для одной далёкой галактики опера стала важнейшим из искусств…