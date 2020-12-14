Мир фантастики №205 (декабрь 2020)

Темой последнего номера 2020 года стал космос — и космическая опера. Рассказываем историю космооперы, беседуем с писателем Аластером Рейнольдсом, вспоминаем сериал «Звёздный крейсер «Галактика»», рассуждаем о том, почему создатели игр так любят космос, и говорим о будущем российской космонавтики.
В номере
- Космоопера от Большого взрыва до наших дней
- «12 обезьян» — фильм о вирусе и путешествии во времени
- «Звёздный крейсер «Галактика»» — как ремейк превзошёл оригинал
- Самые необычные компоненты для настолок
- Стандартная модель как основа современной физики
А также:
Рецензии на книги Марины и Сергея Дяченко, Генри Лайона Олди, Вадима Панова, Марты Уэллс и других • космос в видеоиграх • интервью с писателем Аластером Рейнольдсом • история Чудо-женщины • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё
Иллюстрация на обложке: Елена Казей
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Индекс в каталоге 46452.
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В продаже с 18 декабря.
Следующий номер выйдет 15 января.
Эволюция жанра
Космическая опера — самый распространённый жанр научной фантастики и, пожалуй, один из старейших. Из простого бульварного чтива выросли сложные, богатые миры с замысловатой научно-фантастической и идейной составляющей. И занял этот процесс без малого столетие.
Санта-Клаус
Вспоминаем, откуда пошел и как менялся образ Рождественского Дарителя — и какую роль в его формировании сыграла «Кока-Кола». 18 Портрет героя
Чудо-женщина
Рассказываем, как придумали главную героиню комиксов DC, откуда у неё лассо, заставляющее говорить правду, и куда делся её невидимый самолёт.
Марина и Сергей Дяченко «Ведьмин род» • Сергей Лукьяненко, Ник Перумов «Не место для людей» • Генри Лайон Олди «Чёрный ход» • Вадим Панов «Аркада. Эпизод третий. maNika» • Нил Стивенсон «Падение, или Додж в Аду» и другие книги. 36 Контакт
Аластер Рейнольдс
Британский астрофизик и писатель Аластер Рейнольдс вот уже почти двадцать лет считается одним из ведущих авторов так называемой новой космической оперы (хотя у него на этот счёт другое мнение). Его самое известное произведение — цикл «Пространство Откровения», который принёс автору как коммерческий успех, так и внимание критиков. Мы поговорили с фантастом о его творчестве, компьютерах и искусственном интеллекте. 44 На злобу дня
О волновой природе фантастики
В этом выпуске колонки Das ist fantastisch! Сергей Шикарев говорит о появлении литературных течений и о том, как сменяли друг друга волны в отечественной фантастике, а также о любопытных параллелях в истории жанра.
Почему я бросил супергероику и почему возвращаюсь к ней
Игорь Хованский рассказывает о главных проблемах супергеройских комиксов. Правда, эти проблемы не мешают любить самый популярный жанр иллюстрированных историй.
Как создавались «12 обезьян»
«Пять миллиардов человек погибнут от смертельного вируса в 1997 году… Оставшиеся в живых покинут поверхность планеты… Миром снова станут править животные». Такой вступительный текст увидели зрители, пришедшие 25 лет назад в кинотеатры на картину Терри Гиллиама «12 обезьян». Но мало кто знает, что этот фильм был ремейком. 66 Сериал
История «Звёздного крейсера «Галактика»»
У сериала «Звёздный крейсер «Галактика»» долгая история и множество воплощений: два сериала, не считая спин-оффов, книги, видеоигры и настольные игры… Возможно, в скором будущем к ним присоединится полнометражный фильм, у которого снова сменился сценарист. Время пересматривать любимые эпизоды сериала и вспоминать, как «Звёздный крейсер «Галактика»» прошёл путь от эпигона «Звёздных войн» до одного из лучших фантастических телесериалов нулевых.
Видеоигры про космос
Игровая индустрия любит космос. От забавных головоломок до грандиозных стратегий, от эпических космоопер до пародийных симуляций лунной программы — любой геймер знает хотя бы одну игру, действие которой разворачивается среди звёзд. Засилью космической тематики способствует и сама суть индустрии. Играм нужны пространства и путешествия. И космос, огромное пустое пространство, тут как нельзя кстати. 80 Настолки
Необычные компоненты в настольных играх
Все настольщики привыкли к картам, кубикам и деревянным человечкам. В каждой коробке лежат одни и те же компоненты, в каждой игре задействуются одни и те же механики в различных сочетаниях. Однако если вы думаете, что ничего нового от настолок ждать не стоит, — не спешите с выводами: в них встречаются необычные и даже экзотические компоненты, серьёзно влияющие на игровой процесс.
Новая российская стратегия внеземной экспансии
В сентябре наш постоянный автор Антон Первушин принял участие в пресс-туре, организованном «Роскосмосом», и увидел, как реализуется стратегия, которая призвана вернуть нашей стране статус ведущей космической державы. 90 Теория
Как формировалась Стандартная модель элементарных частиц
Люди всегда пытались объяснить окружающую реальность. В древности они приписывали разнообразные явления то добрым, то злым духам. Сегодня у нас есть Стандартная модель — пока что наиболее точная теория, способная объяснить практически всё, что происходит в окружающем мире. Но как она сформировалась?
Олег Юрков
Олег — художник из Петербурга. Самые известные проекты, над которыми он работал, — Spyro Reignited Trilogy и Crash Bandicoot 4: It’s About Time от студии Toy For Bob. Мы поговорили с Олегом о роли случайностей в карьере художника, о преимуществах «цифры» над традиционной живописью и о специфике работы в игровой индустрии. 104 Рассказ
Сергей Лактионов «Хроники Матери-Хины»
Публикуем рассказ, занявший третье место на конкурсе «Колфан-27», — о загадочном страннике, солнечных парусах и сухих морях под чёрным небом. 112 Зона комикса
Александр Ремизов «Космическая опера»
Для одной далёкой галактики опера стала важнейшим из искусств…
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