Короткометражка: киберпанк-версия «Преступления и наказания»

В честь 200-летия со дня рождения российского классика Фёдора Достоевского ЛитРес и издательство Эксмо совместно с блогером Сыендуком подготовили необычную коллаборацию. Встречайте, короткометражка по «Преступлению и наказанию» в киберпанк-антураже!
Видео (больше напоминающее трейлер) обыгрывает основные сюжетные ходы оригинального романа и представляет классических персонажей вроде Родиона и Сони в новом амплуа. Ну а сами дизайны и отдельные сцены отсылают и к «Терминатору», и к «Бегущему по лезвию», и к «Акире», и к другим фантастическим историям.
Продюсером выступил Егор Лоскутов («„Чёрное зеркало“ по-русски»).
Параллельно на ЛитРесе вышла аудиокнига в озвучке блогера, а в магазинах её можно приобрести в специальной обложке.
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