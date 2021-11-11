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    Видео | Фантастические короткометражки

    Короткометражка: киберпанк-версия «Преступления и наказания»

    11 ноября 2021
    11.11.2021
    36350
    0 минут на чтение

    В честь 200-летия со дня рождения российского классика Фёдора Достоевского ЛитРес и издательство Эксмо совместно с блогером Сыендуком подготовили необычную коллаборацию. Встречайте, короткометражка по «Преступлению и наказанию» в киберпанк-антураже!

    Видео (больше напоминающее трейлер) обыгрывает основные сюжетные ходы оригинального романа и представляет классических персонажей вроде Родиона и Сони в новом амплуа. Ну а сами дизайны и отдельные сцены отсылают и к «Терминатору», и к «Бегущему по лезвию», и к «Акире», и к другим фантастическим историям.

    Продюсером выступил Егор Лоскутов («„Чёрное зеркало“ по-русски»).

    Параллельно на ЛитРесе вышла аудиокнига в озвучке блогера, а в магазинах её можно приобрести в специальной обложке.

    Короткометражка: киберпанк-версия «Преступления и наказания» 1

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