Короткометражка: киберпанк-версия «Преступления и наказания»

В честь 200-летия со дня рождения российского классика Фёдора Достоевского ЛитРес и издательство Эксмо совместно с блогером Сыендуком подготовили необычную коллаборацию. Встречайте, короткометражка по «Преступлению и наказанию» в киберпанк-антураже!

Видео (больше напоминающее трейлер) обыгрывает основные сюжетные ходы оригинального романа и представляет классических персонажей вроде Родиона и Сони в новом амплуа. Ну а сами дизайны и отдельные сцены отсылают и к «Терминатору», и к «Бегущему по лезвию», и к «Акире», и к другим фантастическим историям.

Продюсером выступил Егор Лоскутов («„Чёрное зеркало“ по-русски»).

Параллельно на ЛитРесе вышла аудиокнига в озвучке блогера, а в магазинах её можно приобрести в специальной обложке.