Короткометражка: колыбельная о Дриззте в исполнении Бенедикта Камбербетча

Давненько у нас не было фантастических короткометражек!

Wizards of the Coast выпустила анимационный ролик, посвящённый истории самого знаменитого тёмного эльфа — Дриззта До’Урдена (или «Дзирта» в русском переводе). Его легенда рассказана как колыбельная. Написал её бессменный Роберт Сальваторе, а озвучил Бенедикт Камбербетч.

Ролик напоминает, как Дриззт отрёкся от своей родни, как познакомился с Кэтти-Бри и Бренором Боевым Молотом. Завершается ролик историей Динина, брата Дриззта, который в дальнейшем стал драйдером, разумным арахнидом.

На сайте Dungeons & Dragons открылся раздел, посвящённый Дриззту, где можно узнать его историю подробно, посмотреть арты и познакомиться с недавними вышедшими книгами.