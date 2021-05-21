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    Видео | Фантастические короткометражки

    Короткометражка: колыбельная о Дриззте в исполнении Бенедикта Камбербетча

    21 мая 2021
    21.05.2021
    4311
    0 минут на чтение

    Давненько у нас не было фантастических короткометражек!

    Wizards of the Coast выпустила анимационный ролик, посвящённый истории самого знаменитого тёмного эльфа — Дриззта До’Урдена (или «Дзирта» в русском переводе). Его легенда рассказана как колыбельная. Написал её бессменный Роберт Сальваторе, а озвучил Бенедикт Камбербетч.

    Ролик напоминает, как Дриззт отрёкся от своей родни, как познакомился с Кэтти-Бри и Бренором Боевым Молотом. Завершается ролик историей Динина, брата Дриззта, который в дальнейшем стал драйдером, разумным арахнидом.

    На сайте Dungeons & Dragons открылся раздел, посвящённый Дриззту, где можно узнать его историю подробно, посмотреть арты и познакомиться с недавними вышедшими книгами.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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