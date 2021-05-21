Короткометражка: колыбельная о Дриззте в исполнении Бенедикта Камбербетча

Давненько у нас не было фантастических короткометражек!
Wizards of the Coast выпустила анимационный ролик, посвящённый истории самого знаменитого тёмного эльфа — Дриззта До’Урдена (или «Дзирта» в русском переводе). Его легенда рассказана как колыбельная. Написал её бессменный Роберт Сальваторе, а озвучил Бенедикт Камбербетч.
Ролик напоминает, как Дриззт отрёкся от своей родни, как познакомился с Кэтти-Бри и Бренором Боевым Молотом. Завершается ролик историей Динина, брата Дриззта, который в дальнейшем стал драйдером, разумным арахнидом.
На сайте Dungeons & Dragons открылся раздел, посвящённый Дриззту, где можно узнать его историю подробно, посмотреть арты и познакомиться с недавними вышедшими книгами.
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