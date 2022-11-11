    Видео МирФ

    Видео: обзор настольного файтинга «Shadow Fight: Битва демонов»

    11 ноября 2022
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    11.11.2022
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    0 минут на чтение

    Наши друзья из Hobby World выпустили новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о настолке «Shadow Fight: Битва демонов».

    Это бюджетный динамичный тактический файтинг, созданный по мотивам мобильной игры Shadow Fight.

    • 2-4 игрока
    • 20-30 минут
    • 8+

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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