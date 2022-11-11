Видео: обзор настольного файтинга «Shadow Fight: Битва демонов»

Наши друзья из Hobby World выпустили новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал о настолке «Shadow Fight: Битва демонов».
Это бюджетный динамичный тактический файтинг, созданный по мотивам мобильной игры Shadow Fight.
- 2-4 игрока
- 20-30 минут
- 8+
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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