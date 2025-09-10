10 любимых фильмов Стивена Кинга

Писатель Стивен Кинг в соцсети назвал 10 своих любимых фильмов. Из списка он специально исключил экранизации своих книг, перечислив их отдельно в скобках.
Стивен Кинг
Мои 10 любимых фильмов (не считая «Мизери», «Шоушенка», «Зелёной мили», «Останься со мной»), в любом порядке:
Колдун
Крёстный отец 2
Побег
День сурка
Касабланка
Сокровища Сьерра-Мадре
Челюсти
Злые улицы
Близкие контакты третьей степени
Двойная страховка
Список состоит из классики американского кино. Больше половины в нём составляют триллеры и криминальные фильмы — «Колдун» 1977 года (это не фэнтези, а история о перевозке опасного груза), «Побег» (1972) Пекинпы, классический чёрно-белый нуар «Двойная страховка» (1944), шпионская драма «Касабланка (1942), «Крёстный отец 2» и ранняя работа Скорсезе «Злые улицы». И, что характерно, практически нет фильмов ужасов (к ним можно отнести разве что «Челюсти»).
Пользователи сразу подметили, что список довольно старомодный: в нём нет ни одного фильма XXI века (самый новый — «День сурка» 1993 года). А также — что среди экранизаций самого Кинга в начале не упоминается одна из самых знаменитых, «Сияние» Кубрика. Как известно, этот фильм писатель критиковал за отступления от книги.