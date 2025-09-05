КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

«Звёздные войны»: обречённые на провал
Заблуждения: Космос в кино
Новости

«10 сломанных серверов Steam из 10» — Hollow Knight: Silksong наконец вышла и «уронила» магазины!

Дмитрий Кинский
5 сентября 13:36
194
1 минута на чтение
4 сентября в 17:00 по МСК наконец вышла Hollow Knight: Silksong, которую фанаты ждали с 2019 года.
Ажиотаж оказался настолько большим, что сразу после релиза игра «уронила» магазины Steam, eShop и Xbox.
Но это не помешало Silksong пробить онлайн в 535 тысяч игроков в одном лишь Steam. Вполне возможно, на грядущих выходных игра побьет собственный рекорд.
Сами фанаты остались в восторге от хардкорной метроидвании: на момент написания заметки в Steam у нее 95% положительных отзывов.
Double Trouble
Из отзывов Steam
О, великие боги гейминга, вознесите свои чары и благословите этот день! Сегодня мы вступаем в эпоху, когда пиксели и битвы станут легендой, а наши пальцы — героями мифов. Этот шедевр — словно одиссея для глаз и ушей, где каждый клик — как удар молнии, а баги — лишь шутки богов. Ведь что может быть лучше, чем тратить часы своей жизни, чтобы пройти уровень, который, по всей видимости, был создан в 2003 году? Но кто мы такие, чтобы судить? Ведь это — настоящее произведение искусства, созданное с любовью и… терпением. Так что пристегнитесь, смертные, и готовьтесь к тому, что ваши нервы и социальные связи будут подвергнуты серьезным испытаниям. Вперед, к славе и разочарованию!
Огромному хайпу также поспособствовала низкая цена игры, которая приятно удивила игроков. Silksong стоит всего 20 долларов (или 710 рублей)!
Пираты слили игру в сеть уже через 7 минут после релиза. Но, удивительное дело, многие из пиратов сами призывали покупать игру, поскольку цена на неё невелика, и скачивать бесплатно только тем, у кого нет денег.

Релизный трейлер

Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Радиоактивные креветки превратят вас в ксеноморфа» — сенатор США

Новости

Стивен Спилберг хотел снять фильм по Call of Duty
Сам режиссер — большой фанат серии.

Новости

Настоящий меч Дарта Вейдера продали за астрономическую сумму
Вот эта игрушка стоит больше 3 миллионов!

Новости

Фильм по Street Fighter: когда выйдет, все актёры и... экран выбора персонажа
Актёрский состав объявили в необычной манере.

Новости

«У меня был плохой сон» — новый трейлер «Черного телефона 2»

Новости

LEGO выпустит набор «Звезда Смерти» за 1000 долларов
Продажи стартуют в октябре.

Новости

Том Холланд перед съемками нового «Человека-паука» изучал «хотелки» фанатов

Новости

От ТАРДИС до телефона Nokia — лучшие корабли-базы в No Man's Sky

Новости

Тим Бёртон снял мистический клип на песню Леди Гаги из «Уэнсдей»
Видео снимали на Острове Кукол.

Новости

Кто играет новую Лару Крофт в сериале Amazon
Софи Тёрнер известна по «Игре престолов».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты