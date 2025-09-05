«10 сломанных серверов Steam из 10» — Hollow Knight: Silksong наконец вышла и «уронила» магазины!

О, великие боги гейминга, вознесите свои чары и благословите этот день! Сегодня мы вступаем в эпоху, когда пиксели и битвы станут легендой, а наши пальцы — героями мифов. Этот шедевр — словно одиссея для глаз и ушей, где каждый клик — как удар молнии, а баги — лишь шутки богов. Ведь что может быть лучше, чем тратить часы своей жизни, чтобы пройти уровень, который, по всей видимости, был создан в 2003 году? Но кто мы такие, чтобы судить? Ведь это — настоящее произведение искусства, созданное с любовью и… терпением . Так что пристегнитесь, смертные, и готовьтесь к тому, что ваши нервы и социальные связи будут подвергнуты серьезным испытаниям. Вперед, к славе и разочарованию!