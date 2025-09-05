«10 сломанных серверов Steam из 10» — Hollow Knight: Silksong наконец вышла и «уронила» магазины!

4 сентября в 17:00 по МСК наконец вышла Hollow Knight: Silksong, которую фанаты ждали с 2019 года.
Ажиотаж оказался настолько большим, что сразу после релиза игра «уронила» магазины Steam, eShop и Xbox.
Но это не помешало Silksong пробить онлайн в 535 тысяч игроков в одном лишь Steam. Вполне возможно, на грядущих выходных игра побьет собственный рекорд.
Сами фанаты остались в восторге от хардкорной метроидвании: на момент написания заметки в Steam у нее 95% положительных отзывов.
Огромному хайпу также поспособствовала низкая цена игры, которая приятно удивила игроков. Silksong стоит всего 20 долларов (или 710 рублей)!
Пираты слили игру в сеть уже через 7 минут после релиза. Но, удивительное дело, многие из пиратов сами призывали покупать игру, поскольку цена на неё невелика, и скачивать бесплатно только тем, у кого нет денег.
Релизный трейлер
