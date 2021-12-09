Продолжаем подсвечивать топы и итоги разных изданий и сайтов, выискивая те, которые отдают предпочтение фантастическим произведением. На этот раз смотрим итоговый список от Rolling Stone, в котором встречаются и постапокалиптическая драма «Станция Одиннадцать», и сериалы Marvel, и даже «Игра в кальмара».

На 1-е место издание поместило второй сезон альтернативной истории и фантастики «Ради всего человечества» Рональда Д. Мура («Звёздный крейсер „Галактика“»)! Редакция оценила эмоциональный и драматический накал, а также достойное завершение сезона. 10-е место заняла «ВандаВижен», на 11-м — свежий сезон вампирской комедии от Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Что мы делаем в тени». «Мистический квест» на 13-м, «Игра в кальмара» на 15-м, а «Локи» удостоился 18-й позиции.

Список