Продолжаем подсвечивать топы и итоги разных изданий и сайтов, выискивая те, которые отдают предпочтение фантастическим произведением. На этот раз смотрим итоговый список от Rolling Stone, в котором встречаются и постапокалиптическая драма «Станция Одиннадцать», и сериалы Marvel, и даже «Игра в кальмара».
На 1-е место издание поместило второй сезон альтернативной истории и фантастики «Ради всего человечества» Рональда Д. Мура («Звёздный крейсер „Галактика“»)! Редакция оценила эмоциональный и драматический накал, а также достойное завершение сезона. 10-е место заняла «ВандаВижен», на 11-м — свежий сезон вампирской комедии от Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Что мы делаем в тени». «Мистический квест» на 13-м, «Игра в кальмара» на 15-м, а «Локи» удостоился 18-й позиции.
Список
- «Ради всего человечества» (Apple TV+)
- «Псы резервации» (FX on Hulu)
- «Убийства в одном здании» (Hulu)
- «Подземная железная дорога» (Amazon Prime Video)
- «Станция Одиннадцать» (HBO Max)
- «Это грех» (HBO Max)
- «Наследники» (HBO)
- «Уборщица. История матери-одиночки» (Netflix)
- «Белый лотос» (HBO)
- «ВандаВижен» (Disney+)
- «Что мы делаем в тени» (FX)
- «Великая» (Hulu)
- «Мистический квест» (Apple TV+)
- «Дэйв» (FXX)
- «Игра в кальмара» (Netflix)
- «Мы — Lady Parts» (Peacock)
- «Пациенты» (HBO)
- «Локи» (Disney+)
- «4лен» (Hulu)
- «Хитрости» (HBO Max)
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