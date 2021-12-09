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    Новости

    20 лучших сериалов 2021-го — по версии издания Rolling Stone

    9 декабря 2021
    09.12.2021
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    20 лучших сериалов 2021-го — по версии издания Rolling Stones

    Продолжаем подсвечивать топы и итоги разных изданий и сайтов, выискивая те, которые отдают предпочтение фантастическим произведением. На этот раз смотрим итоговый список от Rolling Stone, в котором встречаются и постапокалиптическая драма «Станция Одиннадцать», и сериалы Marvel, и даже «Игра в кальмара».

    На 1-е место издание поместило второй сезон альтернативной истории и фантастики «Ради всего человечества» Рональда Д. Мура («Звёздный крейсер „Галактика“»)! Редакция оценила эмоциональный и драматический накал, а также достойное завершение сезона. 10-е место заняла «ВандаВижен», на 11-м — свежий сезон вампирской комедии от Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Что мы делаем в тени». «Мистический квест» на 13-м, «Игра в кальмара» на 15-м, а «Локи» удостоился 18-й позиции.

    Список

    1. «Ради всего человечества» (Apple TV+)
    2. «Псы резервации» (FX on Hulu)
    3. «Убийства в одном здании» (Hulu)
    4. «Подземная железная дорога» (Amazon Prime Video)
    5. «Станция Одиннадцать» (HBO Max)
    6. «Это грех» (HBO Max)
    7. «Наследники» (HBO)
    8. «Уборщица. История матери-одиночки» (Netflix)
    9. «Белый лотос» (HBO)
    10. «ВандаВижен» (Disney+)
    11. «Что мы делаем в тени» (FX)
    12. «Великая» (Hulu)
    13. «Мистический квест» (Apple TV+)
    14. «Дэйв» (FXX)
    15. «Игра в кальмара» (Netflix)
    16. «Мы — Lady Parts» (Peacock)
    17. «Пациенты» (HBO)
    18. «Локи» (Disney+)
    19. «4лен» (Hulu)
    20. «Хитрости» (HBO Max)
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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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