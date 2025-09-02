«A Sinistra»: о чём новая книга Виктора Пелевина

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Кот-император
2 сентября 11:30
1804
1 минута на чтение
Новая книга Виктора Пелевина называется «A Sinistra» и относится к вселенной его же романа Transhumanism inc. Об этом сообщили «Яндекс Книги», где этот роман выйдет в электронной версии, а также аудиокнига по нему; розничная продажа пройдёт на «Литресе». «A Sinistra» станет доступна 18 сентября в символичные 20:25 по Москве.
Официальная аннотация рассказывает о сюжете, который немного напоминает игру Assassin's Creed II. В его центре — бутик «Левый путь», который обеспечивает состоятельных клиентов чёрной магией и помогает тайно общаться с демонами. Но клиенты бутика начинают таинственно пропадать, и детектив Маркус Зоргенфрей получает задание это расследовать. С помощью алхимии его сознание отправляют в прошлое, в Венецию 16 века, где герой вселяется в тело чернокнижника и вступает в борьбу с другими местными магами.
Можно ли погубить душу в симуляции, сохранив её в реальности? Какой будет религия будущего и сможет ли её создать AI? Где искать Бога и надо ли это делать? Маркус Зоргенфрей вновь рискует всем, чтобы читатель получил литературно безупречный и увлекательный ответ на эти грозные вопросы.
из аннотации

