Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
«Академия Звёздного флота»: трейлер нового «Звёздного пути» аж про 32 век

Кот-император
12 октября 11:03
65
1 минута на чтение
Новости с Нью-Йоркского «Комик-кона» продолжаются! На фестивале показали трейлер сериала «Академия Звёздного флота» по вселенной «Звёздного пути». Действие в нём происходит в далёком будущем даже относительно времён Спока и Пикара — в 32 веке, показанном в сериале «Дискавери». После долгого периода кризиса Федерация восстанавливает Звёздный флот и набирает новых кадетов в академию.
Шоураннеры сериала — Нога Ландау и лично Алекс Курцман, фактический руководитель франшизы «Звёздный путь» в последние годы. Премьера ожидается уже в январе 2026 года.

Читайте также

Все классические сериалы Star Trek и за что мы их любим

Данил Свечков

08.09.2016

91315

Вселенной Star Trek стукнуло 50 лет. К юбилею вспоминаем, чем славны все пять сериалов по «Звёздному пути».

