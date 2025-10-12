«Академия Звёздного флота»: трейлер нового «Звёздного пути» аж про 32 век

Новости с Нью-Йоркского «Комик-кона» продолжаются! На фестивале показали трейлер сериала «Академия Звёздного флота» по вселенной «Звёздного пути». Действие в нём происходит в далёком будущем даже относительно времён Спока и Пикара — в 32 веке, показанном в сериале «Дискавери». После долгого периода кризиса Федерация восстанавливает Звёздный флот и набирает новых кадетов в академию.
Шоураннеры сериала — Нога Ландау и лично Алекс Курцман, фактический руководитель франшизы «Звёздный путь» в последние годы. Премьера ожидается уже в январе 2026 года.