Актеры «Сверхъестественного» назвали худшую серию в сериале

Издание Entertainment Weekly в честь 20-летия «Сверхъестественного» опубликовало интервью с исполнителями главных ролей — Дженсеном Эклсом, Джаредом Падалеки и Мишей Коллинзом.
Они считают Bugs (восьмая серия первого сезона) худшим эпизодом во всем сериале. На съемках использовали реальных пчел, которые жалили актеров. А потом выяснилось, что их не видно в кадре, поэтому авторы прибегли к компьютерной графике.
Джаред Падалеки
Когда мы снимали эпизод, специалисты сказали: «Слушайте, здесь нет пчелиной матки, поэтому они вас не ужалят, если только вы их как следует не разозлите». Ну, а как их разозлить? «Например, прихлопнуть». Подождите, вся сцена как раз про то, как мы пытаемся избавиться от пчел.
Миша Коллинз назвал самой недооцененной серией Baby (четвертый эпизод одиннадцатого сезона), где события показаны с точки зрения машины главных героев.
Больше всего дублей потребовал эпизод Mystery Spot (одиннадцатая серия третьего сезона), о которой Дженсен Эклс совсем не хочет говорить.
Джаред Падалеки
Нам пришлось повторять одно и то же, наверное, тысячу раз.