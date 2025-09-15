КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий
«Дракула»: Люк Бессон и ничуть не страшные вампиры-романтики
«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах

Лучшие фильмы 2023 года: фантастика, фэнтези и немного безумия
10 лучших ролей Иэна Холма: хоббит, андроид, Наполеон, маньяк
Актеры «Сверхъестественного» назвали худшую серию в сериале

Дмитрий Кинский
15 сентября 16:16
958
1 минута на чтение
Издание Entertainment Weekly в честь 20-летия «Сверхъестественного» опубликовало интервью с исполнителями главных ролей — Дженсеном Эклсом, Джаредом Падалеки и Мишей Коллинзом.
Они считают Bugs (восьмая серия первого сезона) худшим эпизодом во всем сериале. На съемках использовали реальных пчел, которые жалили актеров. А потом выяснилось, что их не видно в кадре, поэтому авторы прибегли к компьютерной графике.
Джаред Падалеки
Когда мы снимали эпизод, специалисты сказали: «Слушайте, здесь нет пчелиной матки, поэтому они вас не ужалят, если только вы их как следует не разозлите». Ну, а как их разозлить? «Например, прихлопнуть». Подождите, вся сцена как раз про то, как мы пытаемся избавиться от пчел.
Миша Коллинз назвал самой недооцененной серией Baby (четвертый эпизод одиннадцатого сезона), где события показаны с точки зрения машины главных героев.
Больше всего дублей потребовал эпизод Mystery Spot (одиннадцатая серия третьего сезона), о которой Дженсен Эклс совсем не хочет говорить.
Джаред Падалеки
Нам пришлось повторять одно и то же, наверное, тысячу раз.

А какие лучшие?

Carry on my wayward son: необычный топ-10 лучших серий «Сверхъестественного»

Мария Бобова

13.09.2025

2192

Необычный топ к юбилею культового сериала

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

