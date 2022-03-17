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    Новости

    «Альпина» и «Эксмо» открыли доступ к книгам против тревожности и стресса

    17 марта 2022
    17.03.2022
    1008
    1 минута на чтение

    Российские издательства «Эксмо» и «Альпина» открыли бесплатный доступ к книгам, которые призваны помочь в трудные времена.

    В подборку «Эксмо» вошли книги с практическими советами по защите ментального здоровья и художественные произведения. Всего 20 электронных и аудиокниг. Чтобы их получить, нужно подписаться на рассылку на сайте.

    Аудиокниги
    • «Обломов», Иван Гончаров
    • «Великий Гэтсби», Фрэнсис Скотт Фицджеральд
    • «Чувство и чувствительность», Джейн Остен
    • «Золотой теленок», Илья Ильф и Евгений Петров
    • «Морской волк», Джек Лондон
    • «Ловушка счастья. Перестаем переживать — начинаем жить», Расс Хэррис
    • «Паника. Как знания о работе мозга помогут навсегда победить страх и панические атаки», Клаус Бернхардт
    • «Тревога, гнев, прокрастинация. 10 стратегий для самостоятельной работы», Сет Дж. Гиллихан
    • «Обнули тревогу за 10 дней», Юлия Дердо
    • «Устойчивость. Как выработать иммунитет к стрессу, депрессии и выгоранию», Кристина Берндт
    Электронные книги
    • «Счастье ходит босиком», Лана Барсукова
    • «А наутро радость», Бетти Смит
    • «Миллиграммы счастья», Маша Трауб
    • «Счастливый человек», Эдуард Асадов
    • «Маленькие мужчины», Луиза Мэй Олкотт
    • «Ловушка счастья. Перестаем переживать — начинаем жить», Расс Хэррис
    • «Паника. Как знания о работе мозга помогут навсегда победить страх и панические атаки», Клаус Бернхардт
    • «Тревога, гнев, прокрастинация. 10 стратегий для самостоятельной работы», Сет Дж. Гиллихан
    • «Обнули тревогу за 10 дней», Юлия Дердо
    • «Устойчивость. Как выработать иммунитет к стрессу, депрессии и выгоранию», Кристина Берндт

    «Альпина» характеризует свою подборку так: книги, на которые можно опереться.

    В подборке вы найдёте книги датского психолога Илсе Санд «Близко к сердцу» и «Компас эмоций», бестселлер Екатерины Сигитовой «Идеальный шторм», советы Далай-ламы и другие издания, которые помогут справиться с тревогой и страхом неизвестности.

    Книги можно скачать с сайта «Альпина.Книги» (или в одноимённом приложении на iOS/Android) — достаточно открыть страницу с подборкой и «приобрести» книги за 0 рублей.

    Акция у «Альпины» действует по 28 марта.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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