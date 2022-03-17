«Альпина» и «Эксмо» открыли доступ к книгам против тревожности и стресса

Российские издательства «Эксмо» и «Альпина» открыли бесплатный доступ к книгам, которые призваны помочь в трудные времена.

В подборку «Эксмо» вошли книги с практическими советами по защите ментального здоровья и художественные произведения. Всего 20 электронных и аудиокниг. Чтобы их получить, нужно подписаться на рассылку на сайте.

Аудиокниги «Обломов», Иван Гончаров

«Великий Гэтсби», Фрэнсис Скотт Фицджеральд

«Чувство и чувствительность», Джейн Остен

«Золотой теленок», Илья Ильф и Евгений Петров

«Морской волк», Джек Лондон

«Ловушка счастья. Перестаем переживать — начинаем жить», Расс Хэррис

«Паника. Как знания о работе мозга помогут навсегда победить страх и панические атаки», Клаус Бернхардт

«Тревога, гнев, прокрастинация. 10 стратегий для самостоятельной работы», Сет Дж. Гиллихан

«Обнули тревогу за 10 дней», Юлия Дердо

«Устойчивость. Как выработать иммунитет к стрессу, депрессии и выгоранию», Кристина Берндт

Электронные книги «Счастье ходит босиком», Лана Барсукова

«А наутро радость», Бетти Смит

«Миллиграммы счастья», Маша Трауб

«Счастливый человек», Эдуард Асадов

«Маленькие мужчины», Луиза Мэй Олкотт

«Ловушка счастья. Перестаем переживать — начинаем жить», Расс Хэррис

«Паника. Как знания о работе мозга помогут навсегда победить страх и панические атаки», Клаус Бернхардт

«Тревога, гнев, прокрастинация. 10 стратегий для самостоятельной работы», Сет Дж. Гиллихан

«Обнули тревогу за 10 дней», Юлия Дердо

«Устойчивость. Как выработать иммунитет к стрессу, депрессии и выгоранию», Кристина Берндт

«Альпина» характеризует свою подборку так: книги, на которые можно опереться.

В подборке вы найдёте книги датского психолога Илсе Санд «Близко к сердцу» и «Компас эмоций», бестселлер Екатерины Сигитовой «Идеальный шторм», советы Далай-ламы и другие издания, которые помогут справиться с тревогой и страхом неизвестности.

Книги можно скачать с сайта «Альпина.Книги» (или в одноимённом приложении на iOS/Android) — достаточно открыть страницу с подборкой и «приобрести» книги за 0 рублей.

Акция у «Альпины» действует по 28 марта.