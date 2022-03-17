«Альпина» и «Эксмо» открыли доступ к книгам против тревожности и стресса

Российские издательства «Эксмо» и «Альпина» открыли бесплатный доступ к книгам, которые призваны помочь в трудные времена.
В подборку «Эксмо» вошли книги с практическими советами по защите ментального здоровья и художественные произведения. Всего 20 электронных и аудиокниг. Чтобы их получить, нужно подписаться на рассылку на сайте.
- «Обломов», Иван Гончаров
- «Великий Гэтсби», Фрэнсис Скотт Фицджеральд
- «Чувство и чувствительность», Джейн Остен
- «Золотой теленок», Илья Ильф и Евгений Петров
- «Морской волк», Джек Лондон
- «Ловушка счастья. Перестаем переживать — начинаем жить», Расс Хэррис
- «Паника. Как знания о работе мозга помогут навсегда победить страх и панические атаки», Клаус Бернхардт
- «Тревога, гнев, прокрастинация. 10 стратегий для самостоятельной работы», Сет Дж. Гиллихан
- «Обнули тревогу за 10 дней», Юлия Дердо
- «Устойчивость. Как выработать иммунитет к стрессу, депрессии и выгоранию», Кристина Берндт
- «Счастье ходит босиком», Лана Барсукова
- «А наутро радость», Бетти Смит
- «Миллиграммы счастья», Маша Трауб
- «Счастливый человек», Эдуард Асадов
- «Маленькие мужчины», Луиза Мэй Олкотт
- «Ловушка счастья. Перестаем переживать — начинаем жить», Расс Хэррис
- «Паника. Как знания о работе мозга помогут навсегда победить страх и панические атаки», Клаус Бернхардт
- «Тревога, гнев, прокрастинация. 10 стратегий для самостоятельной работы», Сет Дж. Гиллихан
- «Обнули тревогу за 10 дней», Юлия Дердо
- «Устойчивость. Как выработать иммунитет к стрессу, депрессии и выгоранию», Кристина Берндт
«Альпина» характеризует свою подборку так: книги, на которые можно опереться.
В подборке вы найдёте книги датского психолога Илсе Санд «Близко к сердцу» и «Компас эмоций», бестселлер Екатерины Сигитовой «Идеальный шторм», советы Далай-ламы и другие издания, которые помогут справиться с тревогой и страхом неизвестности.
Книги можно скачать с сайта «Альпина.Книги» (или в одноимённом приложении на iOS/Android) — достаточно открыть страницу с подборкой и «приобрести» книги за 0 рублей.
Акция у «Альпины» действует по 28 марта.
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