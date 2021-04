Amazon продлил супергеройский мультсериал «Неуязвимый» на два сезона

Прямо перед выходом финального эпизода первого сезона супергеройского мультсериала «Неуязвимый» команда авторов объявила, что Amazon продлил проект сразу на два сезона.

Twitter: Announce Season 2, you cowards

InvincibleHQ: How about Seasons 2 AND 3?!?!?!? pic.twitter.com/lWCSGbNTka

— INVINCIBLE (@InvincibleHQ) April 29, 2021