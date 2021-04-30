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    Новости

    Amazon продлил супергеройский мультсериал «Неуязвимый» на два сезона

    30 апреля 2021
    Кот-император
    30.04.2021
    304
    0 минут на чтение
    Amazon продлил супергеройский мультсериал «Неуязвимый» на два сезона

    Прямо перед выходом финального эпизода первого сезона супергеройского мультсериала «Неуязвимый» команда авторов объявила, что Amazon продлил проект сразу на два сезона.

    Пока что даты выхода продолжения нет.

    Мультсериал рассказывает о 17-летнем Марке Грейсоне, который, в целом, мало чем отличается от сверстников. За исключением того, что его отец — величайший супергерой Земли по имени Омни-Мен. Вскоре Марк начинает открывать собственные суперсилы и узнаёт, что его отец — не тот человек, которого он знал.

    Роли в мультсериале озвучили Стивен Ян, Дж. К. Симмонс, Зази Битц, Марк Хэмилл, Сет Роген и другие.

    «Неуязвимый» основан на одноимённой серии комиксов Роберта Киркмана («Ходячие мертвецы»). Серия выходила с 2003 по 2018 год, всего издали 144 выпуска.

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    Кот-император
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