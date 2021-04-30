Amazon продлил супергеройский мультсериал «Неуязвимый» на два сезона

Прямо перед выходом финального эпизода первого сезона супергеройского мультсериала «Неуязвимый» команда авторов объявила, что Amazon продлил проект сразу на два сезона.

Twitter: Announce Season 2, you cowards

InvincibleHQ: How about Seasons 2 AND 3?!?!?!? pic.twitter.com/lWCSGbNTka — INVINCIBLE (@InvincibleHQ) April 29, 2021

Пока что даты выхода продолжения нет.

Мультсериал рассказывает о 17-летнем Марке Грейсоне, который, в целом, мало чем отличается от сверстников. За исключением того, что его отец — величайший супергерой Земли по имени Омни-Мен. Вскоре Марк начинает открывать собственные суперсилы и узнаёт, что его отец — не тот человек, которого он знал.

Роли в мультсериале озвучили Стивен Ян, Дж. К. Симмонс, Зази Битц, Марк Хэмилл, Сет Роген и другие.

«Неуязвимый» основан на одноимённой серии комиксов Роберта Киркмана («Ходячие мертвецы»). Серия выходила с 2003 по 2018 год, всего издали 144 выпуска.