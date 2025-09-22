Авторы «Василисы и Бабы Яги» анонсировали новую игру — про черта на службе у Петра Первого

Российская студия Baba Yaga Games, известная по «Василисе и Бабе Яге», анонсировала новую игру — «Чертова служба».
Это проект про черта на службе у Петра Первого, в его основу легли мотивы из сказок, быличек и анекдотов про российского царя, нечисть, солдат и дураков.
По сюжету у Петра Первого на службе много нечистой силы в разных чинах, которой дали задание — заставить местную нечисть подчиниться воле царя. Вот только ни одному черту сделать это пока не удалось, поэтому за нее берется черт в младшем чине по имени Шишок.
Даты выхода пока нет.
