Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!
Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий

Почему Хаяо Миядзаки — гений. Все фильмы великого режиссёра
«Звёздные войны»: обречённые на провал
Авторы «Василисы и Бабы Яги» анонсировали новую игру — про черта на службе у Петра Первого

Дмитрий Кинский
22 сентября 15:42
108
1 минута на чтение
Российская студия Baba Yaga Games, известная по «Василисе и Бабе Яге», анонсировала новую игру — «Чертова служба».
Это проект про черта на службе у Петра Первого, в его основу легли мотивы из сказок, быличек и анекдотов про российского царя, нечисть, солдат и дураков.
По сюжету у Петра Первого на службе много нечистой силы в разных чинах, которой дали задание — заставить местную нечисть подчиниться воле царя. Вот только ни одному черту сделать это пока не удалось, поэтому за нее берется черт в младшем чине по имени Шишок.
Даты выхода пока нет.
Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

