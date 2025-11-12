«Бегущий человек»: отзывы критиков противоречивы. «Китчевый боевик из 80-х» или «рокочущая машина развлечения»?

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»: каким получилось полнометражное продолжение бесцеремонного аниме-сериала
Кот-император
12 ноября 10:45
Антиутопический боевик Эдгара Райта «Бегущий человек» по книге Стивена Кинга получил неоднозначные отзывы критиков. На момент публикации у него 63% одобрения на Rotten Tomatoes — результат положительный, но с натяжкой. Фильм хвалят за экшен, сатиру и близость к книге, но сценарий и игра Глена Пауэлла понравились не всем. В целом его называют развлекательным и хаотичным боевиком в духе 80-х.
Пожалуй, это первый фильм Райта, который ощущается, в хорошем смысле, как работа наёмного режиссёра. Каждое украшение, каждый приём тут служат не особому творческому видению, а мощной, рокочущей машине развлечения.
Робби Коллин, Daily Telegraph
Хотя фильму не откажешь в обилии экшена и адреналина, по итогу он ощущается пустым. Ему не удаётся стереть вечные сомнения в том, что Глен Пауэлл способен быть ведущим актёром.
Дэвид Руни, The Hollywood Reporter
Это пока что самая большая и смелая картина Райта, и хотя она не такая забавная, не так ярко поставлена, как предыдущие, он не упускает случая подколоть американскую поп-культуру и взрастившие её ужасы капитализма, как когда-то делал Кинг.
Джон Наджент, Empire Magazine
При всём том, сколько мишеней Эдгар Райт поразил политической и медийной сатирой сюжета, он упустил темп, превратив то, что должно ощущаться как постоянное повышение ставок, в эпизодический набор виньеток.
Алонсо Дюральде, The Film Verdict
Большинство режиссёров разбавили бы чем-то суровость и чувство полного морального падения. Райт же удваивает дозу. Каждый прилив адреналина сопровождается всплеском глубинного гнева и тлеющего отчаяния.
Дэвид Фиар, Rolling Stone
Тут есть порывы и всплески китчевого боевика из 80-х, но по большей части сценарий дико непоследователен в плане тональности, а персонажи — картонные карикатуры.
Кристен Лопес, The Film Maven
В руках Эдгара Райта «Бегущий человек» чаще работает, чем нет, и хотя разок-другой спотыкается, в лучшие моменты это один из самых захватывающих блокбастеров года.
Мэттью Джексон, Dread Central
«Бегущий человек» остаётся просто хорошим, тогда как, если бы лучшие его таланты действительно напряглись, он мог быть поистине великим.
Маршалл Шаффер, The Playlist

