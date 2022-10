Бен Кингсли сыграет главную роль в фильме по комиксу «Жестокие дела» Нила Геймана

Компании Scary Monster, Lakesville Productions и Foton.Pictures объявили, что в производстве находится полнометражная адаптация комикса «Жестокие дела» за авторством Нила Геймана и художника Дэйва Маккина.

Главную роль в картине исполнит Бен Кингсли, известный по «Острову проклятых», «Списку Шиндлера» и «Принцу Персии: Пески времени».

Над проектом работают сценарист Майк Кэри, режиссер Колм Маккарти и продюсер Камилла Гатин, который вместе работали над фильмом-номинантом на премию BAFTA «Новая эра Z» (или The Girl With All The Gifts в оригинале).

Сам комикс описывается как путешествие в сознание Геймана, в котором писатель рассказывает фрагментарные детские воспоминания.

У экранизации пока нет даты выхода.