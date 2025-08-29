Без Хаоса и Габриэля Анджелоса — новые Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Тайсен объяснил, по какому принципу выбирали фракции для стратегии





Кровавые Вороны стали самым очевидным вариантом, так «это Dawn of War». Орки тоже стали обязательной стороной конфликта — тем более разработчики хотят вернуться к духу первой части.







Что касается некронов, то их выбрали для фанатов, которым обещали эту расу еще в тркивеле, но так и не добавили. Четвертой и последней фракцией станет Адептус Механикус — нетипичная сила для серии, но она близка авторам, которые ранее работали на дизельпанковской Iron Harvest.





Хаос пока не добавили, чтобы сосредоточиться на угрозах ксеносов, но в будущем его могут включить.



