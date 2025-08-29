КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Актёры, которые умерли больше раз, чем Шон Бин
Как появился Шрек: 20 лет фильму про зелёного огра
Без Хаоса и Габриэля Анджелоса — новые Warhammer 40,000: Dawn of War 4

Андрей Квасков
29 августа 16:00
1 минута на чтение
Креативный директор KING Arts Ян Тайсен объяснил, по какому принципу выбирали фракции для стратегии Warhammer 40,000: Dawn of War 4.

Кровавые Вороны стали самым очевидным вариантом, так «это Dawn of War». Орки тоже стали обязательной стороной конфликта — тем более разработчики хотят вернуться к духу первой части.

Что касается некронов, то их выбрали для фанатов, которым обещали эту расу еще в тркивеле, но так и не добавили. Четвертой и последней фракцией станет Адептус Механикус — нетипичная сила для серии, но она близка авторам, которые ранее работали на дизельпанковской Iron Harvest.

Хаос пока не добавили, чтобы сосредоточиться на угрозах ксеносов, но в будущем его могут включить.
Ян Тайсен
Хаос — это масштабная сила, которой нужно пространство. Мы не хотели просто вставить его для галочки. Сейчас история сосредоточена на угрозах ксеносов, а в будущем, кто знает, возможно, займёмся и Хаосом.
Кроме этого, студия отказалась от Габриэля Анджелоса из-за трудностей в его балансировке, поэтому будут Сайрус и Джон.

Релиз Warhammer 40,000: Dawn of War 4 ожидается в 2026 году.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
