Bioshock, Fallout: New Vegas и Mass Effect 2 — Илон Маск рассказал о любимых играх

На выходных основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в ответ на вопрос одного из подписчиков в твиттере рассказал о своих любимых играх.

В списке оказались Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3 и New Vegas, а также Saints Row IV.

Вместе с этим Илон признался, что по большей части играет на ПК, поэтому он пропустил многие эксклюзивы PlayStation. Но он собирается пройти первую The Last of Us.