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    Новости

    Bioshock, Fallout: New Vegas и Mass Effect 2 — Илон Маск рассказал о любимых играх

    22 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    22.06.2020
    1088
    1 минут на чтение
    Bioshock, Fallout: New Vegas и Mass Effect 2 — Илон Маск рассказала о любимых играх

    На выходных основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в ответ на вопрос одного из подписчиков в твиттере рассказал о своих любимых играх.

    В списке оказались Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3 и New Vegas, а также Saints Row IV.

    Вместе с этим Илон признался, что по большей части играет на ПК, поэтому он пропустил многие эксклюзивы PlayStation. Но он собирается пройти первую The Last of Us.

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     Кот-император |  11.01.2017 |  249

    Оказывается, основатель Tesla и SpaceX находит время поиграть и в курсе последних новинок.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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