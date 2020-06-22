Bioshock, Fallout: New Vegas и Mass Effect 2 — Илон Маск рассказал о любимых играх

На выходных основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в ответ на вопрос одного из подписчиков в твиттере рассказал о своих любимых играх.
В списке оказались Deus Ex, Half-Life 2, Bioshock, Mass Effect 2, Fallout 3 и New Vegas, а также Saints Row IV.
Deus Ex / Half-Life 2 / Bioshock / Mass Effect 2 / Fallout 3 & New Vegas / Saints Row IV
— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2020
Вместе с этим Илон признался, что по большей части играет на ПК, поэтому он пропустил многие эксклюзивы PlayStation. Но он собирается пройти первую The Last of Us.
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Оказывается, основатель Tesla и SpaceX находит время поиграть и в курсе последних новинок.
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