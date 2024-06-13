«Блэйд» потерял еще одного режиссера

Издание The Wrap и другие СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Ян Деманж, известный по «Стране Лавкрафта», оставил должность режиссера «Блэйда».

Деманж занял место Бассама Тарика в 2022 году. Но, как сообщают инсайдеры, режиссер покинул проект «довольно давно». Что послужило причиной, не уточняется.

Сейчас компания занимается поисками нового постановщика. А Эрик Пирсон работает над сценарием супергеройской картины.

Лента с Махершалой Али должна выйти 7 ноября 2025 года.