Магазин GOG совместно с Blizzard в честь 25-й годовщины вселенной Warcraft выпустили в продажу первые две части культовой стратегии. За набор просят 700 рублей. Доступны только английские версии.
Как отмечается на сайте, первая часть идентична оригиналу 1994 года — её лишь переработали, чтобы можно было запускать на современных ОС. А вот вторую часть, Warcraft II Battle.net Edition, выпустили сразу в двух версиях (как и первую Diablo).
- В классической работает оригинальный вид и полностью рабочий сетевой режим через Battle.Net.
- В обновлённую версию добавлено несколько изменений, чтобы её можно было запустить на современных компьютерах. Кроме того, теперь она поддерживает высокое разрешение и масштабирование.
В комплект Warcraft II Battle.net Edition входит оригинальная Tides of Darkness и дополнение Beyond the Dark Portal.
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