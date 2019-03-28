Магазин GOG совместно с Blizzard в честь 25-й годовщины вселенной Warcraft выпустили в продажу первые две части культовой стратегии. За набор просят 700 рублей. Доступны только английские версии.

Как отмечается на сайте, первая часть идентична оригиналу 1994 года — её лишь переработали, чтобы можно было запускать на современных ОС. А вот вторую часть, Warcraft II Battle.net Edition, выпустили сразу в двух версиях (как и первую Diablo).

  • В классической работает оригинальный вид и полностью рабочий сетевой режим через Battle.Net.
  • В обновлённую версию добавлено несколько изменений, чтобы её можно было запустить на современных компьютерах. Кроме того, теперь она поддерживает высокое разрешение и масштабирование.

В комплект Warcraft II Battle.net Edition входит оригинальная Tides of Darkness и дополнение Beyond the Dark Portal.

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В скором времени в магазине CD Projekt Red появятся и две части Warcraft.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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