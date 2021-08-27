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    Новости

    Blizzard на фоне скандала решила переименовать Маккри из Overwatch

    27 августа 2021
    27.08.2021
    457
    1 минута на чтение
    Blizzard решила

    Blizzard на фоне скандала о нездоровой атмосфере внутри компании заявила, что переименует Маккри из Overwatch, который был назван в честь разработчика Джесси Маккри, недавно обвиненного в домогательствах.

    Он был ведущим дизайнером уровней World of Warcraft: The Burning Crusade, The Wrath of the Lich King и Cataclysm, также приложил руку к третьей и четвертой частя Diablo.

    Какое имя получит Маккри в дальнейшем, пока непонятно.

    Хотя мы продолжаем обсуждать, как нам соответствовать нашим ценностям и создавать отражающих их игровой мир, мы считаем, что необходимо переименовать персонажа, который сейчас известен как Маккри, чтобы его имя лучше отражало суть Overwatch. Мы понимаем, что для изменения такого центрального и важного для лора Overwatch персонажа потребуется некоторое время, и мы с вами обязательно поделимся информацией по мере прогресса.

    Также стало известно, что в сентябре Blizzard планировала выпустить некую сюжетную арку и игровой контент с главным героем в лице Маккри, но из-за последних событий ее отложат до конца года. Вместо этого разработчики представят новую карту для аркадного режима «Схватка».

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