Боевик «Жестокая ночь» с Дэвидом Харбором получит сиквел

Режиссер Томми Виркола в одном из интервью рассказал, что планирует снять продолжение боевика «Жестокая ночь» с Дэвидом Харбором в главой роли.

Над сценарием сиквел вновь будут работать Патрик Кейсчи и Джош Миллер, приложившие руку к «Сонику в кино».

Когда начнутся съемки, пока неизвестно. Сейчас команда хочет сфокусироваться на создании новой истории.

У нас есть время, чтобы детально проработать сценарий и определиться с сюжетом. Мы уже обсуждали с Патриком, Джошем и продюсерами, куда можно двинуться дальше.

Премьера первой части состоялась в начале декабря 2022 года. Фильм получил смешанные отзывы как от критиков, так и обычных зрителей.