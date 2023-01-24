Боевик «Жестокая ночь» с Дэвидом Харбором получит сиквел

Режиссер Томми Виркола в одном из интервью рассказал, что планирует снять продолжение боевика «Жестокая ночь» с Дэвидом Харбором в главой роли.
Над сценарием сиквел вновь будут работать Патрик Кейсчи и Джош Миллер, приложившие руку к «Сонику в кино».
Когда начнутся съемки, пока неизвестно. Сейчас команда хочет сфокусироваться на создании новой истории.
У нас есть время, чтобы детально проработать сценарий и определиться с сюжетом. Мы уже обсуждали с Патриком, Джошем и продюсерами, куда можно двинуться дальше.
Премьера первой части состоялась в начале декабря 2022 года. Фильм получил смешанные отзывы как от критиков, так и обычных зрителей.
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