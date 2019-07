Брайан Герберт, сын и соавтор Фрэнка Герберта («Дюна»), рассказал в твиттере, что он подписал контракт на ещё один некий проект во вселенной «Дюны». Судя по всему, анонс стоит ждать в скором времени.

I just signed a significant new Dune franchise contract, and the formal announcement will be soon. Separately, for the first movie of the novel DUNE, the filming is going very well. Also, a new tabletop game is proceeding at a good pace, and a digital game is in the works. pic.twitter.com/rYhMUiNvec

— Brian Herbert (@DuneAuthor) July 1, 2019