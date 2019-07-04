Брайан Герберт, сын и соавтор Фрэнка Герберта («Дюна»), рассказал в твиттере, что он подписал контракт на ещё один некий проект во вселенной «Дюны». Судя по всему, анонс стоит ждать в скором времени.

Только что подписал новый значимый контракт по франшизе «Дюна» — скоро ждёт формальный анонс. Съёмки фильма проходят отлично. Кроме того, в быстром темпе разрабатывается настольная игра. И в процессе находится видеоигра. 

После того, как Дени Вильнёв приступил к съёмкам «Дюны», популярность франшизы сильно возросла. Кроме самой картины на той или иной стадии разработки находятся:

  • Сериал «Сестринство», который расскажет об ордене Бене Гессерит. Вильнёв тоже примет участие в его производстве.
  • Одна видеоигра из запланированных трёх от Funcom (Conan Exiles). Компания собирается выпустить все три в течение шести лет. Пока что известно только о первой — это мультиплеерный проект в открытом мире.
  • Legendary готовит несколько настольных игр, одна из которых — ролевая — должна выйти в конце 2019-го. Вероятно, речь в посте Герберта идёт о ней.

В прокат «Дюна» Вильнёва выйдет 20 ноября 2020 года.

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Кот-редактор
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