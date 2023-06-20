«Букмейт» выпустит ранее не издававшиеся на русском книги Брэма Стокера и Мэри Шелли

Сервис «Букмейт» запускает серию «Переводы Букмейта», куда войдут собственные издания сервиса. Электронные и аудиоверсии будут распространяться в рамках сервиса, а печатные — издательством «Подписные издания».

В серию войдут романы зарубежных классиков — те книги, которые ранее не издавались на русском языке.

Литературный канон зарубежный классики остается неизменным едва ли не полвека, при этом десятки произведений крупнейших авторов остались не переведенными на русский язык. Почти никто не слышал о приключенческой «Тайне моря» Брэма Стокера, а талантливейшую Мэри Шелли знают только по «Франкенштейну», хотя это лишь один из семи ее романов. Мы захотели расширить библиографии значимых писателей и пригласили для этого лучших из известных нам переводчиков. Ксения Грициенко, главный редактор оригинальных проектов Букмейта

К работе из привлекли известных переводчиков: Сергея Карпова («Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса, «Однажды…в Голливуде» Квентина Тарантино), Юлию Змееву («Город женщин» и «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт, «Жена» Мег Вулицер), Александру Глебовскую («Нормальные люди» Салли Руни, «Рождественский Поросенок» Джоан Роулинг), Юлию Полещук («Перекрёстки» и «Конец конца Земли» Джонатана Франзена, «Ведьмин вяз» Таны Френч).

Вот первые несколько книг, которые планирует выпустить издательство:

«Тайна моря» Брэма Стокера

«Фолкнер» Мэри Шелли

«Под маской» Луизы Мэй Олкотт

«Другой дом» Генри Джеймса

«Святилище» Эдит Уортон

«Дочь самурая» Эцу Инагаки Сугимото

Первые изданные книги увидят свет до конца года.