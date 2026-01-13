КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фэнтези и сказки
Лучшие мультфильмы 2025 года

Классика

Роланд Эммерих: режиссёр-катастрофа
Мультфильмы по Киру Булычёву: Алиса, «Перевал» и другие
Новости

«Человек-бензопила: История Резе» стал самым высоко оцененным фильмом на Letterboxd

Дмитрий Кинский
13 января 13:01
120
1 минута на чтение
Редакция платформы для любителей кино Letterboxd объявила, что аниме «Человек-бензопила: История Резе» оказалось самым высоко оцененным фильмом в 2025 году.
Отмечается, что позиции в топе менялись до последнего момента, особенно после выхода «Марти Великолепного» и «Голос Хинд Раджаб».
Вот как прокомментировал это режиссер Тацуя Есихара:
«История Резе» была создана благодаря огромной любви и страсти, которые вложил каждый член команды. Для кого-то это была преданность всему фильму в целом. Кто-то посвятил душу одной женщине по имени Резе. Эта мотивация помогла насилию, экшену и романтике органично слиться воедино, превратив ленту в настоящее зрелище. Я искренне польщен, что «История Резе» стала самым высоко оцененным фильмом года на Letterboxd.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
Мир фантастики № 266 (январь 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Илон Маск: цель Space X — сделать «Звёздный путь» реальностью

Новости

Геймплейный трейлер Masters of Albion — последнего «симулятора бога» от Питера Мулинье
Почти как Black & White, но больше стратегии.

Новости

«Провожающая в последний путь Фрирен»: финальный трейлер 2 сезона
Премьера уже 16 января.

Новости

Джордж Мартин планирует ещё 12 историй про Дунка и Эгга
Но только после «Ветров зимы»!

Новости

Это не учебная тревога: анонсировали «Бесконечное лето 2»!

Новости

«Теперь моя очередь» — трейлер второго сезона «Ван-Писа» от Netflix

Новости

Пятый сезон «Очень странных дел» начали снимать без готового сценария финала
Об этом заявили братья Дафферы.

Новости

«Аватар 3» собрал $1,3 млрд за четыре уик-энда — это меньше предыдущих частей

Новости

Создатель Alice: Madness Returns анонсировал новый проект

Новости

«Уровень идиотизма из соцсетей» — Кит Харингтон о требовании переснять финал «Игры престолов»
Актера разозлила реакция фанатов.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты