«Человек-бензопила: История Резе» стал самым высоко оцененным фильмом на Letterboxd

Редакция платформы для любителей кино Letterboxd объявила, что аниме «Человек-бензопила: История Резе» оказалось самым высоко оцененным фильмом в 2025 году.
Отмечается, что позиции в топе менялись до последнего момента, особенно после выхода «Марти Великолепного» и «Голос Хинд Раджаб».
Вот как прокомментировал это режиссер Тацуя Есихара:
«История Резе» была создана благодаря огромной любви и страсти, которые вложил каждый член команды. Для кого-то это была преданность всему фильму в целом. Кто-то посвятил душу одной женщине по имени Резе. Эта мотивация помогла насилию, экшену и романтике органично слиться воедино, превратив ленту в настоящее зрелище. Я искренне польщен, что «История Резе» стала самым высоко оцененным фильмом года на Letterboxd.
