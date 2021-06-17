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    Что почитать: реалистическое фэнтези К. Д. Паркера и финал трилогии о Лорде Валентине Сильверберга

    17 июня 2021
    17.06.2021
    981
    1 минута на чтение

    В нашей любимой рубрике «что почитать» — две любопытные новинки. Одна — финал трилогии «Маджипур» Роберта Сильверберга. Теперь можно спокойно читать весь цикл! Другая — анонс серии The Siege К. Д. Паркера, мастера реалистического фэнтези.

    К.Д. Паркер
    «Шестнадцать способов оборонять осажденный город»

    Что почитать: реалистическое фэнтези К. Д. Паркера и финал трилогии о Лорде Валентине Сильверберга 1

    К.Д. Паркер (настоящее имя — Том Холт, у нас ранее издавали его цикл «Фехтовальщики») выводит на первый план не рыцарей, магов или избранных, а простые инженеров, кузнецов и даже бухгалтеров. «Астрель-СПб» купила цикл «Осада» и готовит первый том под названием «Шестнадцать способов оборонять осажденный город».

    Приближается осада, и у города очень мало времени, чтобы приготовиться. Нет еды, нет оружия, а противник поклялся вырезать всех местных жителей.

    Чтобы спасти город, нужно чудо, но у него, так получилось, есть только Орхан. Полковник инженерной части, он больше сведущ в постройке мостов, а не в битвах, а еще он — вор и лжец, к тому же по самым разным причинам не слишком любит собственное командование. В общем, идеальный кандидат для такой работы. Ведь история далеко не всегда плод великих и благородных дел. Иногда приходится тяжело поработать и кое-кого обвести вокруг пальца.

    Даже примерной даты пока нет.

    Роберт Сильверберг
    «Валентин Понтифик»

    Что почитать: реалистическое фэнтези К. Д. Паркера и финал трилогии о Лорде Валентине Сильверберга 2

    fanzon наконец-то выпускает третий и финальный топ цикла «Маджипур» из цикла про Лорда Валентина.

    Война между народом Лорда Валентина и меняющими обличие метаморфами в самом разгаре. Эти существа теперь действуют скрытно, подрывая само людское общество. Смута усиливается, когда лорду Валентину предстоит занять новый пост, переселившись в Лабиринт. Но как при этом удержать разваливающийся мир и может ли он принять помощь бывший врагов?

    Выход намечен на август.

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