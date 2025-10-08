КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых

Почему Тим Бёртон снимает странные фильмы
Чужой против Терминатора, Баффи и Черепашек-ниндзя: самые безумные кроссоверы
Disney экранизирует фэнтезийный цикл «Невероятные создания». Его называют феноменом на уровне «Гарри Поттера»!

Дмитрий Кинский
8 октября 14:39
382
1 минута на чтение
Disney получила права на экранизацию фэнтезийного цикла «Невероятные создания» (Impossible Creatures) за авторством Кэтрин Ранделл.
Компания выиграла аукцион, заплатив «семизначную» сумму.
В Deadline отмечают, что «Невероятные создания» — книжный феномен на уровне «Гарри Поттера» и «Голодных игр». Ранделл стала первым британским автором со времен Джоан Роулинг, которая заняла первое место в чартах детских книг как в Великобритании, так и в США.
Изначально Кэтрин планировала трилогию, однако серия разрослась до саги из пяти романов, два из которых уже вышли. Также писательница планирует расширять франшизу спин-оффами и приквелами.
Что интересно, сценарий грядущей экранизации напишет сама писательница.
В центре сюжета «Невероятных созданий» мальчик Кристофер, который попадает в магический мир через потайную дверь и встречает юную девушку Мэл. Вместе они должны спасти мир.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

