Disney экранизирует фэнтезийный цикл «Невероятные создания». Его называют феноменом на уровне «Гарри Поттера»!

Disney получила права на экранизацию фэнтезийного цикла «Невероятные создания» (Impossible Creatures) за авторством Кэтрин Ранделл.
Компания выиграла аукцион, заплатив «семизначную» сумму.
В Deadline отмечают, что «Невероятные создания» — книжный феномен на уровне «Гарри Поттера» и «Голодных игр». Ранделл стала первым британским автором со времен Джоан Роулинг, которая заняла первое место в чартах детских книг как в Великобритании, так и в США.
Изначально Кэтрин планировала трилогию, однако серия разрослась до саги из пяти романов, два из которых уже вышли. Также писательница планирует расширять франшизу спин-оффами и приквелами.
Что интересно, сценарий грядущей экранизации напишет сама писательница.
В центре сюжета «Невероятных созданий» мальчик Кристофер, который попадает в магический мир через потайную дверь и встречает юную девушку Мэл. Вместе они должны спасти мир.
